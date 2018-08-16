时尚零售商H＆M押注人工智能和大数据希望重获盈利能力

快销时尚零售商H&M最近几年的低迷表现和过去六年中的利润显著下降让这家公司开始寻找盈利之路。

至顶网软件频道消息：快销时尚零售商H&M最近几年的低迷表现和过去六年中的利润显著下降让这家公司开始寻找盈利之路。该公司求助于技术，以打造更强大的业务，提高供应链和运营效率，并通过大数据和人工智能获得关于时尚趋势和客户偏好的见解，据此为消费者提供他们想要的东西。只有时间才能证明他们的投资是否足以使这家公司摆脱销售颓势，也只有时间才能证明他们在人工智能和大数据方面下的赌注是否能够得到回报。下面是H&M使用技术实现业务优势的几种方式。

数据洞察有助于避免不良的产品周期

大约二十年前，快销时尚零售商成为破坏者，通过提供同等质量而价格更便宜、而且新鲜的产品，建立起了强大的业务。然而，为了取得成功，像H＆M这样的快销时尚零售商需要预测市场想要什么，以此避免不良产品周期和库存折扣的现实，甚而至于将其完全消除。由于快销时尚零售商的价格已经低到令人难以置信，因此很难从糟糕的采购决定中恢复，避免不必要的库存。快销时尚零售商的风险很高，数据提供的见解有助于打造更灵活更快速的供应链、推动趋势探测、管理库存及设定价格。

单店库存

以前，你走进任何一家H＆M商店，无论它是位于瑞典、英国还是美国，它都会提供非常相似的商品。不幸的是，这家零售商不断面临着需要降价以清除未售出库存货物的局面，这些库存分布在该零售商遍布全球的4288家店铺中，为了让每家商店的库存更好地适应于当地客户的需求，H&M正在使用大数据和人工智能（AI）来分析退货、收据和会员卡数据，以个性化调整每个商店的商品。这被称为本地化，这种做法对于H&M这样的全球连锁企业来说可能更难实行，因为这样的企业通常会在其全球供应商网络中利用规模经济。

自动化仓库

为了实现每间店铺的库存个性化，并响应消费者对无障碍购物体验的需求，H&M投资了自动化仓库，在它完成之后，最终将在90%的欧洲市场实现次日送货。客户可以获得随时随地的送货，而且送货和退货免费。后面一项服务正在向H＆M的忠实客户提供。仓库和忠诚度计划得到了算法和数据的推动，该公司正在其店铺中推出RFID技术，以提高供应链的效率。

令人鼓舞的、无障碍的客户体验

H＆M已经为在线购物者提供了个性化的建议，但它很快就会通过RFID技术将这种能力带到实体店。当客户在店铺中时，可以查看算法为他们推荐的商品。他们正在努力更好地整合在线和离线购物的体验。例如，通过“查找商店”功能，客户可以查看他们在线发现的商品是否可在附近的实体店中买到。此外，通过“扫描”和“购买”，客户可以扫描店内标签，以确定该商品是否在其他店铺或者在线销售。