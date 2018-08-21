微软用新的路径图改造其“微软365”营销机器

从2018年9月中旬开始，微软将用新的微软365组合路径图取代现在的Windows 10 业务和Office 365路径图。

至顶网软件频道消息： 到九月中旬，微软Office 365公共路径图将不复存在。它将被微软365路径图取代。

上周在其Office 365消息中心披露了该计划。Office 365订阅者收到的消息是这样说的：

"在9月中旬，Office 365路径图将成为微软365路径图，并将迁移到新的Web位置。除了保留现有Office 365路径图的所有当前信息和功能外，新站点还将包含微软365产品--Windows 10、Enterprise Mobility Suite和Azure的功能。"

在此解释一下：微软365是微软公司一年前推出的Windows 10、Office 365和Enterprise Mobility + Security捆绑包。

当前的Office 365路径图列出了为各种订户规划的更新。包括一些公开披露的Office功能，这些功能要么已经推出，要么正在推出或正在开发或取消。曾经微软还有一个针对特定业务功能的公共Windows 10路径图页面，但笔者认为应该已经不存在了。

通过新的微软365组合路径图，用户将能够搜索"产品"、"云实例"和"平台"等术语。新路径图将提供所列功能的信息，包括是否能在"目标版本"中进行部署、预览、是否有专门的云实例或是否是全球性的。还将为新的组合路径图提供RSS源。

对于任何关注微软的人来说，这个路径图的变化都不应该让人感到惊讶。通过其最新的企业级重组，微软已将部分Windows、设备和Intune管理和团队划归给Office 365的前负责人Rajesh Jha管理，他现在负责管理微软365。

尽管客户仍然可以选择单独购买Windows、Office 365和Intune或者单独获得这些产品的授权，但微软正在将其大部分市场营销和销售工作置于微软 365产品包上。

在其他与Office 365相关的新闻中，微软上周还宣布，它将为所有Exchange Online Protection（EOP）用户提供增强的反欺骗功能。之前，此功能仅提供给E5和Defender Advanced Threat Protection插件用户。