Synergy市场调查：微软领跑快速增长的SaaS市场

随着软件即服务市场的快速发展，微软也在不断扩大自己在关键云计算市场中的领先优势。

至顶网软件频道消息： 随着软件即服务市场的快速发展，微软也在不断扩大自己在关键云计算市场中的领先优势。

这是来自于Synergy Research本周公布的最新研究结果。我们知道，SaaS是一种软件许可和交付模型，其中软件是基于订阅许可的，并集中托管在云中。其市场的一些关键细分领域包括客户关系管理和协作软件。

协作软件是微软在整个SaaS市场的收入增长和市场份额方面占据领先的主要原因之一。根据Synergy的研究结果，目前微软在这个市场占据17％的份额，而且自两年前超越最接近的竞争对手Salesforce.com以来，现在微软已经"远远超过"Salesforce。Synergy表示，微软SaaS的大部分增长都是受到"大幅增长的协作细分市场"推动。

总体而言，SaaS市场现在每季度规模将近200亿美元，比上一年增长32％。同时，微软SaaS业务保持45％的增幅，是超过整体市场的。

至于Salesforce，它在整个市场中排名第二，主要是因为仍然掌控着CRM。但Synergy警告说，与SaaS市场的其他细分领域相比，这是一个"相对增幅较低"的领域。这意味着微软可以在接下来的几个季度中，扩大相对Salesforce的领先优势。

Salesforce也许会发现自己第二名的位置也要受到Adobe、Oracle和SAP等竞争对手的威胁。目前，Oracle发展最快，并帮助前五大公司占据整个SaaS市场的一半以上。

不过，这并不是说情况不会发生改变。该榜单中接下来的10家公司包括Google、ServiceNow和Workday等公司，所有这些公司实现了强劲的增长。







"值得注意的是，这个市场仍然非常分散，不同的厂商领跑每个主要的细分市场，"Synergy表示。

Synergy得出的结论是，SaaS市场现在已经"成熟"，不过在全球企业软件总支出中只占不到15％。但未来几年该市场可能会继续增长，有朝一日也许会超过内部软件这个更大的市场。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale说："SaaS市场正在进行一场激动人心的战斗，传统企业软件厂商与Workday、Zendesk、ServiceNow和Dropbox这样诞生于云时代的厂商相竞争。后者正在帮助迅速变革市场，但像微软、SAP、Oracle和IBM这样的传统企业仍然拥有庞大的内部部署软件客户群，这些客户都可以切换成基于SaaS的消费模式。"