Synergy市场调查：微软领跑快速增长的SaaS市场

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源：siliconANGLE2018-08-23 16:53:32
关键字： Oracle 10g Salesforce SaaS 微软
至顶网软件频道消息： 随着软件即服务市场的快速发展，微软也在不断扩大自己在关键云计算市场中的领先优势。
这是来自于Synergy Research本周公布的最新研究结果。我们知道，SaaS是一种软件许可和交付模型，其中软件是基于订阅许可的，并集中托管在云中。其市场的一些关键细分领域包括客户关系管理和协作软件。
协作软件是微软在整个SaaS市场的收入增长和市场份额方面占据领先的主要原因之一。根据Synergy的研究结果，目前微软在这个市场占据17％的份额，而且自两年前超越最接近的竞争对手Salesforce.com以来，现在微软已经"远远超过"Salesforce。Synergy表示，微软SaaS的大部分增长都是受到"大幅增长的协作细分市场"推动。
总体而言，SaaS市场现在每季度规模将近200亿美元，比上一年增长32％。同时，微软SaaS业务保持45％的增幅，是超过整体市场的。
至于Salesforce，它在整个市场中排名第二，主要是因为仍然掌控着CRM。但Synergy警告说，与SaaS市场的其他细分领域相比，这是一个"相对增幅较低"的领域。这意味着微软可以在接下来的几个季度中，扩大相对Salesforce的领先优势。
Salesforce也许会发现自己第二名的位置也要受到Adobe、Oracle和SAP等竞争对手的威胁。目前，Oracle发展最快，并帮助前五大公司占据整个SaaS市场的一半以上。
不过，这并不是说情况不会发生改变。该榜单中接下来的10家公司包括Google、ServiceNow和Workday等公司，所有这些公司实现了强劲的增长。
"值得注意的是，这个市场仍然非常分散，不同的厂商领跑每个主要的细分市场，"Synergy表示。
Synergy得出的结论是，SaaS市场现在已经"成熟"，不过在全球企业软件总支出中只占不到15％。但未来几年该市场可能会继续增长，有朝一日也许会超过内部软件这个更大的市场。
Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale说："SaaS市场正在进行一场激动人心的战斗，传统企业软件厂商与Workday、Zendesk、ServiceNow和Dropbox这样诞生于云时代的厂商相竞争。后者正在帮助迅速变革市场，但像微软、SAP、Oracle和IBM这样的传统企业仍然拥有庞大的内部部署软件客户群，这些客户都可以切换成基于SaaS的消费模式。"
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
拥有“很吓人的技术” 荣耀9i要做年轻人的时尚单品
一加手机5体验评测：除了爽滑手感，还有被宠坏的8GB大内存
主打全面屏 直击夏普AQUOS S2全球新品发布会
年轻人的千元旗舰机 360 N4S 骁龙版图赏
酷派改变者S1新品发布——ZD至顶网现场直击