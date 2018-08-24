红帽新使命：让四种IT形式变无形

过去几年，红帽一直强调物理服务器、虚拟机、私有云以及公共云这四种IT形式之间的相互作用。无论是从竞争态势来看，还是从不断变化的客户需求来看，单一环境都不大可能容易地进行扩展，并适应现代企业的需求。

过去几年，红帽一直强调物理服务器、虚拟机、私有云以及公共云这四种IT形式之间的相互作用。无论是从竞争态势来看，还是从不断变化的客户需求来看，单一环境都不大可能容易地进行扩展，并适应现代企业的需求。

在混合云中，工作负载和资源能够跨越这些部署选项，因此，混合云现在成为数字化转型的关键组件，一致性也是如此。CIO们需要知道，他们的应用和服务将在任何地方任何时候以任何方式做出一致的响应。

以上都不是什么新鲜事——您之前常从我这、红帽以及红帽全球峰会上听到这些信息。

但下面是新内容：这四种IT形式对最终用户来说变得无形了。混合云正在成为默认的技术选择——企业希望获得最佳的方案来解决他们的问题，而不在乎是以哪种IT形式存在或者由哪家供应商提供。

我认为，在企业IT领域，我们已经达到了这样一个转折点：技术栈的底层基础已经商品化了，就像一座房屋的上下水管道与电线一样，它们已经完全商品化了。建造房屋时，建筑商选择的材料质量以及他们建造房屋的方式通常会影响到最终质量，但是这方面的大部分问题对于房主而言是不可见的。

科技也是如此。大多数情况下，没有人关心企业IT幕后的东西。就企业用户而言，无论他们的角色如何，他们关心的问题就是技术堆栈是否满足其需求、是否稳定、是否足够安全、是否能够扩展以满足未来的需要。

在云计算诞生之前，各种各样的定制UNIX统治着定制的、价值百万美元的枯燥的服务器机箱；当时，红帽已经开始奋起迎接这一挑战了。红帽企业版Linux打破了定制操作系统所具有的复杂而昂贵的孤岛，同时还在虽然流行但专有的Windows服务器市场上披荆斩棘，从而使得硬件的快速创新蓬勃发展起来，而且同时还在操作系统层面保持了稳定性（这个层面实际上影响着任务关键型系统）。

红帽企业版Linux已经成为流行选项，供硬件和软件公司生态系统在其上进行标准化，并且供商业和企业开发人员可以跨四种IT形式，在其上构建应用和解决方案。

今天我们正面临类似的情况——公有云服务的兴起所带来的创新远远超过了企业使用它的能力。加之大量的传统硬件、不断蔓延的虚拟化部署以及现有的私有云，企业似乎面临着某种二元选择：要么放弃数百万美元（甚至数十亿美元）的IT投资，要么在风起云涌的云计算创新中甘拜下风。

但是，我们再一次提供了答案：红帽打算提供一种通用平台，无论底层是何种硬件、服务或供应商，都能横跨四种IT形式打造稳定、一致和可靠的架构。这提供了一致性和抽象能力，使IT团队能够专注于开展创新，而不是企图拼命地将传统技术与喷涌而出的云服务拼合在一起。

广义而言，这个平台是Kubernetes；具体而言，这个平台是红帽OpenShift。

面向数字化转型的平台

围绕新兴技术（包括各种规模的云）开展的许多对话都归结为一个主题：数字化转型。组织希望采用各种新技术，例如Linux容器、微服务、人工智能/机器学习以及混合云，以期超越竞争对手、进入新市场、满足不断变化的客户需求。但是，把这些新兴服务与现有IT投资及云服务相结合，是一件说起来容易做起来难的事情。

红帽OpenShift容器平台已经成为基于Kubernetes的桥梁，把裸机及虚拟化的旧世界与私有云及公有云服务的IT新现实联系起来。事实上，红帽OpenShift提供了一条通向混合云的清晰路径，并由此可以实现数字化转型......但它不止步于此。

在2018年1月收购CoreOS之后，红帽为OpenShift添加了自动化操作功能，这是基于CoreOS Tectonic公司提供的类似功能。这样做的目的是使云规模运行Kubernetes就像按按钮那么简单，诸如更新和升级OpenShift集群这类枯燥的手动工作都由OpenShift自身的一套自动化流程完成。

我们正在OpenShift上进一步扩展Kubernetes自动化概念，并在红帽OpenShift中增加了操作者框架。之前我们发布了一套基于CoreOS操作者概念的开源项目，这为OpenShift上运行的服务和应用增加了自动化功能。

现在，独立软件供应商能够以一种通用、一致的方式更快地将他们的应用引入到红帽OpenShift，并且能够在红帽OpenShift运行的任何云基础架构上交付这些应用。来自独立软件供应商的初步反应非常热烈。

最近，我们还宣布了多项针对Container Linux（容器Linux）的计划；Container Linux是CoreOS提供的广受欢迎的轻量级容器操作系统。Container Linux社区非常活泼，正在蓬勃发展。Container Linux功能将在更广泛的红帽生态系统中得到使用，并最终有助于在未来作为红帽CoreOS形成红帽OpenShift产品的基础。

混合云与混合服务

混合云目前不是，将来也不会是单一的供应商生态系统。构成混合云的各种形形色色的技术和服务，正是混合云对于企业IT而言如此强大的原因，但这种多样性也使得集成和合作伙伴协作对于交付实用解决方案至关重要。为此，红帽长期以来一直保持着一个强大的合作伙伴网络，以帮助推动开放混合云的普及；现在，我们增加了与主要合作伙伴之间的新集成，以帮助混合云成为现代IT的必要选择。

除了与IBM现有的协作，红帽还打算将混合云带给全球的IBM客户，并以红帽OpenShift容器平台作为关键。作为这次扩展协作的一部分，IBM软件将作为OpenShift上的红帽认证容器来提供；IBM私有云将与红帽OpenShift容器平台的功能相集成；而且红帽OpenShift将在IBM公有云上提供。简而言之，这为众多企业打开了通向混合云功能的大门，而且，通过受支持、企业级的模式，让使用混合IT更容易。

我们还在巩固与微软之间日益发展的合作关系，在公共云上推出了首个共同管理的红帽OpenShift服务：Red Hat OpenShift on Azure。通过这项服务，企业可以在单个通用基础上同时运行Windows容器和红帽企业版 Linux容器，并轻松地在混合云之间移动他们的原生云工作负载。

无论是与哪个合作伙伴，这些令人印象深刻的更新都有一个共同点：它就是红帽OpenShift容器平台。红帽提供跨越混合云和混合服务的通用平台，使企业能够根据自己需要的任何服务和组件来构建他们所需要的应用，无论这些工具位于何处或者这些应用最终将运行于何处。这就是OpenShift能够实现的未来场景：无论您采用何种IT形式、何种云，甚至何种开发人员工具，都无关紧要，您都能用OpenShift满足需求。

新兴技术及监督它们的现代管理环境

混合云是由多种技术构建而成的，这些技术在几年前还被认为是“过于创新，”以致无法支持企业工作负载。而这些技术就包括Linux容器和Kubernetes。但现在，我们正在见证下一波新兴技术，它们可能会推动混合IT的下一轮发展，这其中最值得一提的是“serverless（无服务器）”技术，我们在2018红帽全球峰会上讨论了这一趋势。

“无服务器”技术非常适用于迈向抽象企业IT的概念。广义而言，“无服务器”技术使开发人员能够编写只在需要时才工作的功能，而且只在需要它们的时候才存在；然后它们就消失。人们无需再关心企业IT背后发生的事情；“无服务器”技术就是这方面的一个典型例子。正是这种技术趋势使得开放混合云和通用操作平台在当今时代变得至关重要。

即使是基于高水平的标准化进行了所有这些抽象，我们仍然需要管理这些技术，最重要的是，要消除相关的复杂性。混合云需要采用混合的方法进行管理，但传统的云管理平台（CMP）通常不能很好地管理当今的混合环境，这种环境需要可移植性和灵活性。这就是为什么在接下来的几个月中，您将会听到我们更多地讨论红帽的管理产品组合将如何演变，以更好地满足现代企业的需求并支持原生云未来。

重要的是您的IT，而不是形式

我们谈论了很多关于技术、IT形式和通用堆栈方面的话题，但唯一对您的组织至关重要的东西是“对您组织至关重要的东西是什么”。您希望您的关键服务和应用能够正常工作，无论它们位于何处或者谁构建了它们。这就是到底什么东西定义了您的基础架构：是服务，而不是技术。

未来是服务定义的基础架构，企业只需要从一套抽象的、自动化的Kubernetes平台上消费服务就可以了，而该平台运行在基于标准的基础设施软件和商品化硬件中（无论是内部部署的或位于云端的）。

为了进一步推进这一概念，您将会看到红帽引入跨越基础架构和服务边界的技术。这项工作始自于2017年红帽“原生容器存储”产品的发布，并在今天以“原生容器虚拟化”继续推进。我们已经看到了原生容器存储的强大发展势头；而现在，借助于原生容器虚拟化，我们正在努力将虚拟机提升到与原生容器开发相同的层次，从而打破开发者孤岛，并使企业IT团队拥有一套单一的工作流来构建他们的任务关键型应用，无论这些应用是基于容器还是基于虚拟机。因为应用和服务对您的组织机构很重要，而不是它们的交付方式。

您需要以您自己的特定方式实现您的IT，并且这种方式应当对您的业务具有意义。您需要专注于能够让您脱颖而出的东西，而我们则专注于如何通过简化的、开放的、混合的技术来帮助您实现目标。