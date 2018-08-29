微软将在今年晚些时候为OneDrive for Business和SharePoint推出更多基于人工智能的新功能

微软将在今年晚些时候为其OneDrive for Business和SharePoint存储服务增加自动音频和视频转录、文件推荐和新的内容共享选项。

至顶网软件频道消息： 8月28日，微软介绍了OneDrive for Business和SharePoint即将推出的一些新功能，这些功能将使用人工智能和机器学习技术对存储在这些服务中的内容进行管理和协作。该公司的官员们通过一篇新的博客文章分享了这份功能清单。

从“今年晚些时候”开始，微软将为存储在OneDrive和SharePoint中的视频和音频文件增加自动转换功能。该功能将使用微软在Stream商业视频服务中使用的相同技术。凭借着这些转换服务，OneDrive和SharePoint视频和音频文件将变得完全可搜索。

此外，“今年晚些时候”，微软将在OneDrive和Office.com主页推出一个新的文件视图，该功能将提供相关文件的推荐。这些建议将通过Microsoft Graph集中式应用程序编程接口提供，包括推荐的应用程序、文档/文件/站点和人员等。

微软计划在今年早些时候推出的更新文件卡中增加更多的见解。此文件卡提供存储在OneDrive和SharePoint中的文件的访问统计信息，并允许用户查看谁查看了文件以及他们对文件执行了哪些操作。微软正在添加“内部视点”以提供其他的信息，例如阅读时间和文档中的关键点，以帮助用户决定是立即阅读还是保存以供日后使用。

同样在“今年晚些时候”，用户还可以选择根据Outlook日历中的信息与会议参与者分享相关内容。一旦会议结束，用户将得到提示，分享在会议中讨论的演示文稿和文档。在OneDrive 移动端中，系统将提示用户分享在会议中（例如共享白板）拍摄的照片。

在该公司于九月份最后一周举办的针对IT专业人士的Ignite大会上，微软的高管们将更多地介绍协作、SharePoint、Outlook和智能应用程序相关的内容。