科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网软件频道微软 Azure推出支持运行AI、HPC工作负载的NVIDIA GPU

微软 Azure推出支持运行AI、HPC工作负载的NVIDIA GPU

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

微软日前开始在Azure里添加对NVIDIA GPU项目的新级别支持，此举可能令运行深度学习和其他高性能计算（HPC）工作负载的人受益。

来源：ZDNet2018-09-02 11:30:34

关键字： GPU 微软

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

至顶网软件频道消息： 微软日前开始在Azure里添加对NVIDIA GPU项目的新级别支持，此举可能令运行深度学习和其他高性能计算（HPC）工作负载的人受益。两家宣布推出配有GPU加速软件的预配置容器，可助数据科学家、开发人员和研究人员在运行HPC任务之前省掉许多整合和测试步骤。

 微软 Azure推出支持运行AI、HPC工作负载的NVIDIA GPU

客户可以选择35个GPU加速容器，可用于深度学习软件、HPC应用程序、HPC可视化工具等，这些工作负载都可以在以下配有NVIDIA GPU的微软 Azure实例类型上运行：

● NCv3（1、2或4个NVIDIA Tesla V100 GPU）

● NCv2（1、2或4个NVIDIA Tesla P100 GPU）

● ND（1、2或4个NVIDIA Tesla P40 GPU）

NVIDIA还提到，这些相同的NVIDIA GPU云（NGC）容器可以跨Azure实例类型工作，即使GPU类型或数量不同也可以跨Azure实例类型工作。微软Azure市场里有一个预先配置的Azure虚拟机映像，包含运行NGC容器所需的所有内容（https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/nvidia.ngc_azure_17_11?tab=Overview ） 。

微软今天还面向普通用户推出了“Azure CycleCloud”，可用于“创建、管理、操作和优化Azure中任何规模的HPC集群工具”。

工业控制系统迈向开放 你想好如何进行安全防范了吗？

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    相关文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号