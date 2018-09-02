 微软 Azure推出支持运行AI、HPC工作负载的NVIDIA GPU

微软日前开始在Azure里添加对NVIDIA GPU项目的新级别支持，此举可能令运行深度学习和其他高性能计算（HPC）工作负载的人受益。

至顶网软件频道消息： 微软日前开始在Azure里添加对NVIDIA GPU项目的新级别支持，此举可能令运行深度学习和其他高性能计算（HPC）工作负载的人受益。两家宣布推出配有GPU加速软件的预配置容器，可助数据科学家、开发人员和研究人员在运行HPC任务之前省掉许多整合和测试步骤。

客户可以选择35个GPU加速容器，可用于深度学习软件、HPC应用程序、HPC可视化工具等，这些工作负载都可以在以下配有NVIDIA GPU的微软 Azure实例类型上运行：

● NCv3（1、2或4个NVIDIA Tesla V100 GPU）

● NCv2（1、2或4个NVIDIA Tesla P100 GPU）

● ND（1、2或4个NVIDIA Tesla P40 GPU）

NVIDIA还提到，这些相同的NVIDIA GPU云（NGC）容器可以跨Azure实例类型工作，即使GPU类型或数量不同也可以跨Azure实例类型工作。微软Azure市场里有一个预先配置的Azure虚拟机映像，包含运行NGC容器所需的所有内容（https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/nvidia.ngc_azure_17_11?tab=Overview ） 。

微软今天还面向普通用户推出了“Azure CycleCloud”，可用于“创建、管理、操作和优化Azure中任何规模的HPC集群工具”。