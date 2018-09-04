红帽亚太区总经理Dirk-Peter解读红帽成功的两大法门：激发创新与商业模式

通过软件平台层面完整的产品和服务，红帽如今已经将纯粹的开源体系生意做到30 亿美元年营业额的量级，实现了连续16年（64个季度）的营收增长。红帽亚太区总经理Dirk-Peter表示，这样的成功主要来自于两大法门，一是创新，二是商业模式。

这是Dirk-Peter van Leeuwen加入红帽的第15年。在这15年里，他一手建立了红帽的比利时、荷兰和卢森堡(比荷卢)业务，随后又负责了红帽的中东欧(CEE)业务并升任CEE 副总裁，见证着开源文化在全球从被“拒绝”到被接纳；

2009年，Dirk-Peter正式被派驻到新加坡，任红帽资深副总裁、亚太区总经理。在这9年里，他让红帽收益翻了三倍，使亚太区成为红帽增长最快的区域，见证了中国市场对开源文化热情的与日俱增。

9年来，Dirk-Peter已经数次来到中国。他兴奋地告诉至顶网记者，自己非常喜欢中国文化，中国区市场经理还给他取了个中文名——范吕文，音似他名字“van Leeuwen”的荷兰语发音。

“每一次来到中国我都非常激动，从个人角度来说我很喜欢这里，从商业角度来说中国也是红帽非常重要的市场。”Dirk-Peter说。

红帽资深副总裁、亚太区总经理Dirk-Peter van Leeuwen

当被问及近年来开源市场变化时，Dirk-Peter表示：“开源市场和环境在过去5年里发生了巨大的改变。举个例子，在我加入红帽的最初5年里，最大的阻碍就是很难让客户去相信开源文化的价值；但现在，越来越多的人们开始理解和信任开源平台，并且越来越多的客户会主动提出要使用开源技术。”

“尤其是在中国市场，在数字化转型的趋势下，我们看到越来越多的企业对开源文化表现出了越来越多的热情。”Dirk-Peter强调。而这，在很大程度上倚赖与云计算的发展。作为云计算的关键技术，开源因为能够提供更加灵活和开放的构建方法，正在不断加速云应用的普及，成为许多企业上云的重要选择。

发力云计算，开源市场日渐受捧

今年是红帽公司创建 的25 周年，25 年来，基础 IT 领域发生了翻天覆地的变化。过去，许多人对红帽的印象是Linux，现在，虽然Linux仍然是红帽业务发展的重要引擎，但Dirk-Peter表示，这两年来红帽云业务的增长更快一些。

根据红帽公司公布的2018财年年报显示，红帽2018财年年化收入超过30亿美元，其中云产品增长了42%，传统产品（主要是红帽旗舰产品红帽企业Linux）增长了15%。可以看到，如今的红帽已经不仅仅是一个Linux公司，更确切地说，应该是全球最大的开源云平台公司。

最近几年来，云计算一直是红帽的发力重点。自2011年发布OpenShift之后，又在2013年发布了OpenStack平台，正式迈向云计算。如今，在云计算领域，红帽已经有了非常丰富的产品线，主要包括三大技术支柱：一是基于Linux和云平台的混合云基础架构；二是领先的企业Kubernetes容器平台以及中间件服务；三是各种管理和自动化解决方案。这三个方面的结合，使得红帽拥有了能够赢得开放混合云的合作伙伴生态系统。

Dirk-Peter介绍，红帽的OpenShift平台构建于所有云服务的架构之上，是所有云的供应商，在这个过程中，红帽一直强调不锁定客户，用户在选择OpenShift的同时仍然可以选择不同的云供应商，比如IBM、微软等等，以此构建并管理多云及混合云的环境。“‘Shift’本身是转移、迁移的意思，可以无缝对接到另外一个云服务提供商，当客户需要进行云迁移时整个过程都能自动化完成，同时红帽还为客户提供相关的工具，包括云端迁移以及之后的管理工具。”

此外，聚焦自动化，红帽通过此前收购的IT自动化产品Ansible，正在帮助客户改善当前的业务流程和应用迁移，优化业务操作，实现 DevOps业务实践；聚焦基础服务，红帽的IMS(基础设施迁移服务)项目也正在帮助使用VMware软件或虚拟机的客户，以更低的软件更新和换代成本，成功迁移到OpenShift容器平台，达成企业转型目标。

成功的秘诀，坚持开源文化

通过软件平台层面完整的产品和服务，红帽如今已经将纯粹的开源体系生意做到30 亿美元年营业额的量级，实现了连续16年（64个季度）的营收增长。

Dirk-Peter表示，这样的成功主要来自于两大法门，一是创新，二是商业模式。

“在红帽的文化中，我们总是强调‘最好的点子永远可以胜出’，不管它来自于管理层还是基层人员。我们希望给每个人机会，激发每个人的创造力，让创新的速度更快，让人与人之间能够进行通力合作。“

他表示，在数字化转型的大背景下，企业关注的不再仅仅是一个具体的产品，而是更加注重流程的重塑和客户体验的打造。在从传统业务向创新业务的颠覆式理念和业务中，企业需要更为灵活、开放的发展框架和概念。这恰恰就是红帽所强调的开放、合作和创新理念，而如今，红帽也正在帮助客户打造类似的企业文化。

为此，2016年红帽推出了开放创新实验室，让企业通过与红帽专家在沉浸式、以培训为导向的环境中协同工作，有效整合人员、方法和技术，从而加速创新，解决业务挑战。借此，IT团队能够与红帽咨询人员、工程师和相关专家密切合作，利用开源以及DevOps完善其现有应用，或开发新的应用。

Dirk-Peter向记者介绍，红帽开放创新实验室一般为期六周，在这期间，红帽专家会向IT专业人员提供加速业务计划的技术、方法和技能。通过实践指导，企业用户团队还能够学习如何使用敏捷开发方法以及DevOps实践，直接体验众多开源社区的基础——开源原则和开源文化。

“在六周后，客户已经能够判断他们需要什么样的产品和服务方式，并能将想法落实到具体的工作中。”

Dirk-Peter举了个例子：澳大利亚的麦格里银行（Macquarie Bank）由于内部在与众多供应商的沟通中有一些计划无法按时完成，急需在满足当地法律法规的前提下，面向现代化的系统进行转型。为了实现数字化转型，Macquarie参与了为期六周的开放创新实验室，在六周之后他们已经可以落实到现代化应用当中，而这些在他们原本的计划中需要三年才能完成。

另一方面，Dirk-Peter 提到，基于开源文化的商业模式也是红帽受到客户青睐的原因。“放眼全球，或者中国，你可以看到在数字转型时代有一些颠覆性企业，比如滴滴和爱比邻（Airbnb），他们所聚焦的往往不是一个实实在在的产品，而是客户体验。同样的，从红帽的角度来讲，我们是100%开源的，没有什么知识产权可言，主要商业模式就是给客户提供体验，让他们感受到价值，而这也是客户愿意花钱订阅红帽产品的原因。”

尤其是在亚太地区，Dirk-Peter表示，许多企业在数字化转型的过程中都需要一大笔资金。而通过红帽的开源技术、开源文化和订阅服务的模式，既让他们使用了最新的技术，也节约了大量的IT费用支出。

“在过去的20多年里，虽然在市场教育的过程中经历了比较艰难的阶段，但红帽始终坚持开源文化，因为在困境中我们始终能看见希望。我们一直认为开源是可以激励创新的，由于开源100%的可见度和透明度，使得其他人很快可以基于现有的技术开发、改善和优化自己的产品，从而不断在推动业务创新，让创新的速度更快，所以我们非常相信开源。”Dirk-Peter总结说。