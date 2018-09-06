浪潮云董事长袁谊生：进入全球云服务市场前5，浪潮云是充满信心的

在日前的Inspur World 2018大会上，浪潮云董事长袁谊生表示，浪潮云希望能通过IPO注入新的发展动力，引入互联网思维和文化，成为新型互联网企业上市的典范。同时，他透露，浪潮云接下来的发展目标是2022年前进入全球云服务市场前5。

至顶网软件频道消息： 在日前的Inspur World 2018大会上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕明确了浪潮的下一步战略，即成为一个“云+数”新型互联网企业。同时，他还透露，浪潮云已经进行了二轮融资，并且将尽快启动IPO，实现独立上市。

如果浪潮云上市成功，将成为浪潮集团旗下除了浪潮信息（000977，SZ）、浪潮软件（600756，SH）、浪潮国际（00596，HK）和华光光电（838157，OC）之外的第五个上市平台。

孙丕恕强调，这体现了浪潮向新型互联网企业转型的决心。因为在目前的上市公司中，传统IT业务占据多数，所以独立出来的云业务也将成为浪潮从一个老IT企业转变为新IT企业的标志性起点。

当天，浪潮集团执行总裁、浪潮云董事长袁谊生特意身穿黑色T恤亮相。

浪潮集团执行总裁、浪潮云董事长袁谊生

“虽然这只是一个细节，但却代表了一个起点。从浪潮的大文化里，我们要变成一个新型的互联网企业，就一定有个互联网的样子。”在接受采访时，袁谊生对记者说，“浪潮云希望能借此注入新的发展动力，引入互联网思维和文化，成为新型互联网企业上市的典范。接下来，我们的发展目标是2022年前进入全球云服务市场前5。”

跻身全球TOP5的自信来自于哪？

纵观全球公有云市场的主要玩家，国外有亚马逊、微软，国内有阿里、腾讯、华为等等，浪潮云要冲击全球前5看起来并非易事。而据IDC发布的报告显示，2018年Q1中国公有云IaaS市场整体规模达652.62亿元，同比增长87%，环比增长26%；其中，2018年第一季度浪潮云IaaS市场整体规模增速位居前10家厂商首位。

对此，袁谊生表示，浪潮认为全球前5的云服务商一定会在中国和美国市场产生，而浪潮如今已经具备了这样的能力，因此对这一目标充满了信心。

他总结了浪潮云的三大特征：可信赖、专业化和生态化。

其一，浪潮云所基于的均是自主可控的基础设施，从服务器、云平台、操作系统到数据库和大数据服务，覆盖IaaS和PaaS平台，打造的的都是安全可靠的云服务。在获得政府和大型企业等客户的广泛认可和肯定的同时，也得到了诸多资质，如成为网信办审核通过的安全审查、用户数据保护、风险管理等能力的厂商之一；

其二，从2010年至今浪潮云在云计算领域开展了大量实践，近四年来，其政务云市场占有率一直稳居第一，截至目前已经为全国140余个省市政府提供云计算服务。而在此基础上，依托于过去30多年企业信息化的探索和实践，浪潮也在不断发力“企业上云”。目前，浪潮已经在全国布局了5大核心云数据中心及47个地市云数据中心，成为公有云的主要供应商之一，并以此为基础发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济的融合，为企业数字化转型赋能；

其三，浪潮云的生态体系已经不再局限于产品层面，而是覆盖整个生态的全过程生命体系，包括支持开发者基于浪潮云平台开发原生应用、将浪潮自己的产品和合作伙伴的产品都放到浪潮云市场、帮助合作伙伴实现在业务运营过程中的转型。

袁谊生介绍了重庆政务云的应用案例，自2015年上线至今，重庆政务云已经安全运行了三年多，目前超过1300个应用在上面运行，为550多个部门提供云服务。“在平台的建设和运行期间，浪潮和重庆市政府一起对业务的流程进行了再造，使得政务办事效率提升了一半以上，并且业务迁移时间由原来的数周缩短到了3天。”

此外，在企业应用层面，浪潮还通过混合云模式，为中储粮打造的全球最大的“智能粮仓”管理平台 ，同时管理31个省市近千家粮库，接入近10万个视频摄像头，近100万个粮情传感器，可实时掌握粮食库存、质量和粮情状态，远程实时查看现场情况，使国家掌握粮情周期由15天缩短为3天，相对于传统储粮方法，能耗、人力等总成本降低了5%左右。

平台+生态是既定战略，开源是新动能

在浪潮看来，“新IT”时代工业互联网将成为蓝海，因此浪潮云下一步业务重点就是为通过工业互联网平台布局和生态布局，推动百万家企业实现数字化转型。

目前，浪潮工业互联网平台在全国覆盖5大核心节点和47个二级节点，已经与140个省市签订战略合作协议，共同推动云计算、大数据和工业互联网；取得山东、广东、浙江、湖南、河南、吉林、内蒙古、甘肃等8个省份60多个地市企业上云服务商身份，助推全国百万企业上云。

当被问及浪潮在工业互联网平台方面的优势时，袁谊生表示，浪潮本身既是制造企业，了解信息化的历程，在云计算方面也能快速起一个平台，有着比较全面的综合能力。具体来说具备了云服务平台支撑能力、企业信息化服务能力和先进制造业的模式经验三大核心力。

平台之上，还有生态。“未来，企业要么自己建生态，要么就成为别人生态的一部分。”袁谊生对记者说，而浪潮的选择共建生态，共建的理念则是开放、共享、共赢。

为进一步丰富生态体系，在此次大会上，浪潮云不仅正式发布了“云梯计划”，面向全国发放10亿元上云服务券，还正式推出了“3E·云合计划”，为合作伙伴提供全面的赋能支持的同时，基于浪潮云开放平台，通过SDK、API为开发者及用户提供开发、测试及发布等高可用、多样化的平台服务，合力构筑更加开放共赢的中国云生态。

平台+生态是浪潮的既定战略，而开源则是其构建生态的新动能。为此，利用开源软件模式，浪潮还在本次大会上正式发布了工业PaaS平台。

袁谊生表示，工业PaaS平台是工业互联网的核心，是未来制造业的“操作系统”。浪潮开源工业PaaS平台基于容器技术、以DevOps为理念、面向微服务应用，主要由弹性运行环境以及涵盖应用服务、软件开发服务、数据库服务、大数据服务和物联网服务在内的五大服务产品两部分组成，可帮助用户实现基础设施云化、应用架构现代化和开发流程敏捷化。

作为开源领域的积极推动者和重要贡献者，2018年6月，由浪潮牵头发起的“中国开源工业PaaS联盟”正式授权，而在大会上，该联盟也宣布正式启动。“基于30余年服务企业信息化的实践经验，通过开源工业PaaS分会平台，接下来，浪潮将继续推动联盟实现微服务化、开源化、社区化，并积极向合作伙伴开放共享，共同提供覆盖IaaS+PaaS+SaaS领域的整体云解决方案。”袁谊生表示。