微软对Windows 10企业版和教育版功能更新的支持扩大到30个月

IT专业人员觉得Windows 10功能更新的速度太快，微软对此做出反应，在Windows 10操作系统新功能更新支持时间做了让步。微软并未放弃每年发布两个Windows 10功能更新的做法。每年3月和9月发布新的功能更新的政策不会取消。

IT专业人员觉得Windows 10功能更新的速度太快，微软对此做出反应，在Windows 10操作系统新功能更新支持时间做了让步。微软并未放弃每年发布两个Windows 10功能更新的做法。每年3月和9月发布新的功能更新的政策不会取消。

但微软提出Windows 10企业版和教育版的新支持计划，实际上允许这些用户每年只更新一次操作系统。下面是新支持计划的细节。

首先， 对于Windows 10 家庭版、专业版和Office 365 ProPlus客户来说没任何变化。每年3月和9月两次功能更新的支持为18个月。9月6日宣布的变更是对Windows 10企业和教育客户而言。

所有Windows 10企业版和教育版（版本号1607,1703,1709和1803）当前支持的功能更新将从原始发布日期起支持30个月（ 两年半）。 Windows 10企业版和教育版的所有未来功能更新（从1809版/2018年10月更新开始）将从发布之日起30个月内得到支持。

颇为令人困惑的是，Windows 10企业版和教育版的未来功能更新（从1903版 / Windows 10 19H1开始）将在发布之日起的18个月内继续得到支持。微软官员表示，仍然保留这个18个月支持日期是为了支持那些可以接受Windows 10功能更快速更新的人。

微软为什么延长秋季/ 9月更新的支持期而不延长春季/ 3月更新的支持期呢？微软 365公司副总裁Jared Spataro表示，微软认为由于预算周期以及其他有关更新的 “高带宽对话”的关系，客户更有可能在秋季进行更新，例如，Ignite、微软IT Pro会议都在秋天召开。

笔者问过Spataro春/秋更新支持的差异是否表明微软觉得春季更新是“小更新”而秋季更新是“大更新”。他说不是的。

他表示，“半年度节奏仍然是我们的终极目标。我们希望继续顺这个方向走下去。”

企业和教育客户即便每年只对Windows 10做一次功能更新仍然能够受到支持，但Spataro表示，他认为大部分客户不会采用这种方式，特别是由于安全高级功能是每年两次功能更新的一部分。他表示，他觉得多数企业客户应该都不会赞同两年都不用最新的安全技术的做法。

在此之前，微软也在逐步扩展对Windows 10企业和教育用户的支持。去年，微软为Windows 10企业和教育用户增加了6个月的Windows 10 1511额外支持。今年2月，微软为Windows 10 1607、1703和1709做了同样的安排。这些扩展使得对Windows 10企业和教育用户的支持期从18个月增加到24个月，皆因要使他们“有一点额外的时间实现Windows即服务”。

笔者认为值得称道的地方是，微软（最终）还是承认了每年两次的Windows 10功能更新速度对于一些主要客户来说并不现实。尽管微软提到的安全性很有道理，但笔者很好奇到底有多少人选择两年才做一次功能更新。