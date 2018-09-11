 微软重新定位了Visual Studio Team Services，并将其重新命名为Azure DevOps

在收购了GitHub三个月后，微软将其VSTS编码协作服务进行了重新定位，并重新命名为“Azure DevOps”

至顶网软件频道消息： 对于那些想知道微软在今年早些时候买下GitHub之后会对Visual Studio Team Services（VSTS）做什么的人来说，答案来了。微软正在将VSTS“演变”为一系列的Azure DevOps服务。

VSTS是微软在代码开发和部署协作方面的服务。它包括用于源代码控制的Git存储库、构建和发布管理支持、规划和跟踪工作的工具、测试工具、对Slack和Trello等相关服务扩展的支持，以及其他各种Azure服务。

微软9月10日公布的、新的Azure DevOps计划将开始在几个月内将现有的VSTS用户迁移到Azure DevOps。VSTS的本地补充——即Team Foundation Server（TFS）用户将在下一个版本的TFS中变成Azure DevOps Server。TFS用户将继续根据Azure DevOps中的功能获得更新。

去年，微软推出了第一个使用“Azure DevOps”品牌的服务的预览版本——Azure DevOps Projects。这项服务让开发人员能够基于Azure App Service发布应用程序，并且从Azure门户的单一视图中监控这些应用程序。

微软正在研究和重新命名许多VSTS服务以创建Azure DevOps产品系列。这些服务适用于公共云和私有云，因此用户可以选择在自己的数据中心中运行它们。

今天宣布的产品有：

● AzurePipelines：CI / CD（持续集成/持续交付）服务，可以与任何语言、平台或云一起使用，并连接到GitHub或任何其他的Git存储库。（微软在博客文章中写道：“如果你想使用Azure Pipelines从GitHub中的repo构建和测试节点（Node）服务，并将其部署到AWS中的容器里，那就去吧。”）

● Azure Boards：使用Kanban面板、backlogs、团队面板和报告跟踪工作。

● Azure Artifacts：来自公共和私有来源的Maven、npm和NuGet包。

● AzureRepos：云托管的私有Git repos。

● Acean测试计划（Azure Test Plans）：计划的及探索性测试解决方案。

VSTS目前包括CI/CD、Boards、包管理、Git集成和测试以及一系列其他协作、管理和附加服务。

当微软宣布计划以75亿美元收购GitHub时，该公司的管理层很快宣称对GitHub的收购并不意味着VSTS的结束。

微软在宣布收购当天的博客文章中是这样表示的：

“有了GitHub的加入，VSTS和TFS变得更加强大。一些客户更喜欢简单的集成解决方案，其他客户希望逐步采用DevOps工具，组装定制解决方案。多年来，我们一直在为产品添加可扩展性和集成功能。今天，VSTS和TFS与GitHub集成都将继续深入下去。GitHub提供了一个出色的开发人员社交平台和版本控制系统，对于开发人员具有广泛的吸引力。VSTS提供了广泛的DevOps服务，可以扩展到最大的企业。团队可以在这两个世界中左右逢源，选择他们想要的东西。”

官方当时表示，VSTS将变得更加模块化，既可作为单一集成套件，也可作为一组单独的服务。

微软一直在打造TFS 2019，我现在假设它将被重新命名为Azure DevOps系列服务。根据从Windows团队在用Fluent设计语言所做的事情这条线索进行推断，该团队还在重新开发VSTS用户界面。

微软正在为那些构建开源项目的人免费提供Azure Pipelines。（他们可以免费获得无限的CI/CD分钟数和10个并行作业。）微软还为最多5个用户的小型团队免费提供Azure DevOps Services，10个用户的团队每月的使用费用为30美元。