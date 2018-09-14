浪潮王兴山：数字化转型是个长期工程，当下重点是企业上云

在日前的Inspur World 2018大会上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕提出，浪潮将根据自身的产业布局，将自身生态体系细分为6大生态平台。其中，作为生态平台之一的云ERP将是浪潮面向企业市场的重要角色，也是其布局工业互联网的中流砥柱。

在日前的Inspur World 2018大会上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕提出，浪潮将通过云、数赋能构建平台型生态企业，向“云+数”新型互联网企业转型。围绕这一战略，浪潮根据自身的产业布局，将自身生态体系细分为了云中心生态、云服务生态、政府数据运营生态、爱城市网生态、智慧城市运营服务生态、云ERP应用市场生态6大生态平台。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕

其中，作为生态平台之一的云ERP将是浪潮面向企业市场的重要角色，也是其布局工业互联网的中流砥柱。

据浪潮集团执行总裁王兴山介绍，浪潮云ERP目前已经为全球超过60万家企业提供数字化转型服务，如中国交建、中国中铁、中国铁塔、东阿阿胶、百果园、鲁花集团、呷哺呷哺、方太等等。可以说，已经积累了相当多的数字化案例库，对于企业数字化转型有着深刻的洞察。

浪潮集团执行总裁王兴山

数字化转型的三个误区和三个方向

总结来说，浪潮认为，数字化转型是企业全面“进化”的过程，这个过程涉及到的不仅仅是技术问题，还触及企业的方方方面，如业务流程、管理模式、商业模式等等。

然而，不少企业对此还存在一些思想误区。譬如数字化的颠覆已经使得传统大型企业“回天乏力”，譬如数字化只是提高运营效率的后台问题，再譬如企业只要成立数字业务部门并雇佣CDO就能转型成功。

“实则不然”，王兴山说，“企业数字化转型不仅需要思想观念和企业文化转型，同时还要进行业务流程的重构，通过技术与管理创新双驱动，在明确数字化战略和方向基础上，联动云和数构建‘企业大脑’，只有如此才能推动企业管理变革与创新。”

然而，正因上述误区的存在，也造成了国内许多企业推进数字化的程度和进度参差不齐。王兴山表示，对于不同的企业来说，关键环节提升、融合扩展、全面转型是不同阶段转型的重点。

具体来说，他认为，在关键环节提升阶段，企业应推行精益模式，提升客户体验和供应链等环节的信息化水平；在融合拓展阶段，企业应通过上云，建立大连接、全共享，应用大数据技术进行业务优化；智能是企业数字化转型的目标，在全面转型阶段，企业将从传统IT承载转向AI等新IT承载，进行业务模式变革与创新。

对此，浪潮还总结了企业数字化转型的三大方向：即重塑客户体验、运营数字化与智能化、实现颠覆式创新。这意味着企业要在战略上坚持客户立场，文化上注重数字化人才培养和敏捷组织建立，转型过程中运用工业互联网支撑平台，实现与用户、产品、设备、供应商、开发者的全连接。

“但就目前来看，中国传统产业的数字化标准和规范还远未形成，因此我们认为这将是一个漫长的过程，大概会经过10-15年的时间。”王兴山说，“当下对企业来说有两件最重要的事，一是企业上云，二是精细化管理。”

推动企业差异化上云的三类云平台

其中，企业上云是数字化转型的重要途径。

如今云基础架构已经成为企业生产经营的“标配”设施，借助上云，可以实现与客户、供应商的广泛连接，将企业流程由内部延伸到整个产业链，建立更全面的端到端流程。在浪潮看来，企业上云应以应用优先，与具体的信息化应用相结合，诸如财务、人力、采购、营销等。

为此，在本次大会上，针对大型企业云服务的GS Cloud平台也重磅亮相。作为基于全新一代计算架构的云平台，浪潮GS Cloud采用了微服务、DevOps、嵌入式AI等为代表的云原生基础架构，支持双模IT及混合云模式，为企业提供财务共享、智能制造、数字营销等6大核心应用以及人力云、采购云、协同云、差旅云、税管云5大公有云。

该平台支持多云的部署方式，其中差旅云、税管云、人力云等公有云服务还能够与携程、12306、京东等第三方采购平台进行无缝连接，实现端到端的流程。

在架构层面，GS Cloud采用了微服务、DevOps、容器技术等为代表的云原生基础架构，可以多云部署、弹性伸缩，实现企业管理流程的流程驱动、模型驱动与实时分析；支持企业共享服务、产业协同、C2M、B2M等管理创新；同时还为企业提供各种智能应用及场景化的平台服务，包括低代码+高控制力双引擎平台、APP Engine、以及应用市场等，帮助企业构建生态共同体。

另一方面，针对中小企业，浪潮还与Odoo合作，正式上线了开源云ERP产品PS Cloud。据了解，PS Cloud采用的是分布式架构，支持微服务、容器服务、DevOps等为代表的云原生基础架构，并且独创性地将“开源PaaS”与“SaaS”进行了融合，一站式覆盖了协同研发、产业链协同、智能制造、财务共享等多种应用场景。

“PS Cloud的目标是要在2023年成为中国国内中小企业SaaS第一，持续引领中小企业SaaS开源的潮流。”王兴山指出。

除此之外，为了满足小微企业的需求，浪潮还在去年基于SaaS应用云平台推出了云会计、云进销存等在线产品，通过便捷、分享、协作的互联网平台，让企业能够方便地对外连接服务商和税务、银行等相关机构。

云ERP应用市场生态的两年“小目标”

基于这三大平台的支撑能力，财务云、人力云等云产品的技术能力，以及开源的模式，浪潮聚合了企业应用服务、大数据服务、云平台服务、行业云服务、云解决方案等8大类企业服务。同时，加上包括销售伙伴、开发伙伴、咨询伙伴和交付伙伴在哪的四类合作伙伴，就构成了浪潮云ERP生态市场。

一言蔽之，浪潮的核心思想是“平台+生态”，其中平台的核心在于开放，而开源则是构建生态的新动能。

开源是今年Inspur World大会的一个关键词，也是当下浪潮非常重要的策略之一。可以说，浪潮正在通过积极地加入开源、基于开源、贡献开源，让浪潮的生态更加地开放，更加具备竞争力。

除了开源云ERP产品PS Cloud，浪潮还在本次大会上正式发布了开源工业PaaS平台，借此将浪潮积累30余年的企业信息化经验微服务化、开源化和社区化，通过浪潮开源社区吸引合作伙伴和用户，最终构建以浪潮为核心的生态体系，加速企业数字化转型，成就智慧企业。

王兴山表示：“云ERP应用市场生态的目标的是在未来两年，发展聚集10000个开发者，开发20000个SaaS应用，有1.3万个插件，为200万家企业提供云服务。”“这也是浪潮‘平台+生态’战略中非常重要的部分。”

“这样的底气来自于浪潮ERP 30多年的沉淀和积累，其中无论是经验还是教训，都是浪潮引领中国企业数字化转型的重要基础。”王兴山总结说，“基于此，我们还将继续和各类合作伙伴展开合作，和大家一起开启数字化之旅。”