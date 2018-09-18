微软正在将Cosmos DB引入Azure Stack和Azure Sphere

微软计划将其Cosmos DB NoSQL数据库引入其混合计算和安全微控制器平台，成为其“智能云，智能边缘”战略的一部分。

至顶网软件频道消息： 微软还没有就其Azure Stack混合云平台的使用情况分享太多真实的统计数据。该公司也没有分享该产品最近的长期路径图。（微软在网站的这里对最近的Azure Stack功能作为整个Azure路径图的一部分进行了跟踪。）

然而，本月早些时候，微软全球商业业务执行副总裁Judson Altoff在花旗全球技术大会上确实透露了一些Azure Stack的进展情况。

Azure Stack是为在特定服务器硬件上运行而构建的设备。它以一种可以在客户自己或者合作伙伴内部部署的数据中心中运行的方式，为客户提供了微软Azure公共云平台的很多功能。微软将Azure Stack及其Azure Sphere安全微控制器平台定位为该公司"智能云，智能边缘"战略的关键部分。

Altoff对参加花旗全球技术大会的与会者表示："我们现在对Azure Stack感到非常满意。我们现在正在按照我们目前的交付能力门槛接受订单。"

微软首批三个服务器合作伙伴--戴尔EMC、HPE和联想--从去年7月开始接受Azure Stack的订单。

Altoff表示："我们也对Azure Sphere的发展方向感到满意。"想想这个云边缘的概念，特别是要考虑到5G的到来。我的意思是你真的基本上可以把计算放在任何地方，从最远的边缘到集中的中心点，一直到公共云。

另外，Altoff还分享了另一个消息，我认为这可能是微软为该公司在下周针对IT专业人士举办的Ignite大会准备的内容之一。

他还对花旗全球技术大会的与会者表示，微软的"行星级"NoSQL数据库Cosmos DB"最终将能够在每个Azure Stack和Azure Sphere中运行任何化身。"

笔者已经向微软的官员们询问何时可以在Azure Stack和Azure Sphere上使用Cosmos DB，该公司的一位发言人称微软还没有做好准备分享时间计划方面的信息。然而，下周的Ignite大会安排了一个Azure Stack路径图对话的环节。该大会上还有很多其他关于Azure Stack的对话环节。