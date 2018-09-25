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至顶网软件频道IBM推出各种垂直行业预训练过的Watson工具包

IBM推出各种垂直行业预训练过的Watson工具包

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IBM日前宣布推出预包装Watson工具，该工具适用于各种行业用例（如农业、客户服务、人力资源、制造和营销 ）。

来源：ZDNet2018-09-25 18:04:55

关键字： Watson IBM

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至顶网软件频道消息：IBM日前宣布推出预包装Watson工具，该工具适用于各种行业用例如农业客户服务人力资源制造和营销 

此举凸显了人工智能和[机器学习技术提供商正在试图提供更容易实施的选项，令那些没有数据科学家团队的企业也能用上人工智能和机器学习技术。

每个Watson包所处的发布状态各不相同，但这些包都采用了IBM积累的最佳实践和训练知识。IBM表示，Watson农业决策平台已进入面向普通用户推出的阶段。 IBM之前将旗下的天气数据以及农业和图像的物联网端点整合在一起，目的是提供农场预测视图。而农户则可以利用相应的应用程序在做实时决策时得到支持。

IBM为一些行业和功能预先训练了Watson以下是其他领域里一些的概述。

l IBM发布了一个客户服务Watson。该Watson包之前曾在Deluxe Corp公司试点运行过。Watson客户服务应用程序旨在无需经过大量训练就可以实时向服务代理提供有关来电者的相关信息。

l Watson人力资源工具包可以分析来自不同背景表现最佳的员工的背景，并能申请人之间的类似特征为目的。

l IBMWatson营销助理可将指标转换为可用于个性化广告系列的可操作信息。而在广告方面，Watson已开始利用用天气数据来定制广告。

l Watson Supply Chain Insights已面向普通用户推出，该Watson工具包旨在结合天气数据交通报告和监管变化企业更好地了解供应链。

基于WatsonIoT分析的工具整合到工业设备制造中，重点放在产品检测生产力技能差距和材料成本以及停机和缺陷等方面。

l IBM IoT building Insights根据商业地产数据达到降低能源成本及针对入住率趋势做出平衡。

l Watson可以针对汽车制造业进行量身定制，并可以重点关注规格要求提出改善质量的建议。

以下是Watson针对农业量身定制打造的工具的一些截图。

 IBM推出各种垂直行业预训练过的Watson工具包

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