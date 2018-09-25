  微软为Azure Digital Twins、Azure Sphere安全边缘服务预览做好了准备

微软开始测试一种新的Azure数字结对服务，同时还全面推出了其Azure Sphere和Microsoft IoT Central服务。

至顶网软件频道消息： 微软开始测试一种新的Azure数字结对服务，同时还全面推出了其Azure Sphere和Microsoft IoT Central服务。

本周，微软在其Ignite IT专业人士大会上大张旗鼓地宣传其“智能云/智能边缘”战略中的“智能边缘”，发布了一系列与物联网相关的公告。其中两个最大的公开预览是新的Azure Digital Twins服务，以及Azure Sphere安全边缘产品。

Azure Digital Twins使客户和合作伙伴能够创建任何物理环境的数字模型，包括连接它们的人员、地点、事物、关系和流程。通过Azure Digital Twins，用户可以在空间的语境中查询数据，而不仅仅是查询单独的传感器。该服务将成为Azure IoT平台的一部分，并于10月15日开始进行公开预览。

数字双胞胎的概念在制造业中被广泛采用，特别是用于建造节能、可预测维护的空间等方面。除了工厂和仓库，该技术还可用于办公室、学校、医院、停车场、电网等。

微软表示，一旦用户创建了物理环境的数字模型，Azure Digital Twins将使用Azure IoT Hub连接物联网设备和传感器，并使模型与物理世界保持同步。该服务利用空间智能图来存储地图、文档、手册、图片和二进制大型对象存储数据。Azure Digital Twins还可以将实例和模型连接到其他Azure服务，如Analytics（分析）、AI（人工智能）、Storage（存储）、Maps（地图）、Dynamics 365和Office 365。

今天——9月24日，微软还在Ignite大会上宣布其Azure Sphere安全边缘服务现已进入公开预览。Azure Sphere是一种端到端产品，用于保护包含微软定制的基于Linux的微控制器的设备。Azure Sphere堆栈包含连接到这些设备的Azure Sphere Security服务。

此外，今天——9月24日，微软全面推出了Microsoft IoT Central服务。微软IoT Central是一种软件即服务（SaaS）产品，用于将物理设备连接到后端服务，例如现场服务、客户参与、预测性维护、资产利用、能源管理和生产力服务。它允许用户通过分析服务深入了解设备，并对这些物联网设备做出主动决策。