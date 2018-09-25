 微软公司历史上“增长最快的商业应用程序”——Teams的下一步是什么

微软正在为Teams构建更多针对行业和基于角色的功能，并为其Office 365套件之锚添加了更多会议功能和人工智能支持选项。

至顶网软件频道消息：微软正在为Teams构建更多针对行业和基于角色的功能，并为其Office 365套件之锚添加了更多会议功能和人工智能支持选项。

微软Teams——微软针对Slack的群聊竞争对手和Office 365的海报应用程序——本周在Ignite IT专业人士会议上大放异彩。微软的官员们表示，Teams是微软历史上发展最快的商业应用程序。该公司的官员们表示，经过不到两年的市场营销，现在全球有超过329,000个组织在使用Teams——而在2018年5月份，还只有20万家用户。

微软表示，在财富100强的企业中，有87家企业正在以某种方式使用Teams，其中有54家企业目前在公司内部拥有超过10,000名的Teams用户。

为了保持Teams的发展，除了最近宣布推出免费版的Teams之外，微软还一直在快速增加新功能以及第一方和第三方集成。今天——9月24日——在Ignite大会上，微软的官员们谈到了Teams一些即将到来的、针对行业和/或基于角色的工作流程。

一个例子是一线员工的日程管理功能。此功能目前通过微软的StaffHub应用程序提供，该公司的官员们告诉我，该应用程序将于2019年10月1日退役，为直接在Teams中涵盖这些相同的功能铺平了道路。Teams中的日程管理将使管理人员能够创建并共享员工日程安排，员工可以交换轮班、请求休假等等。

一位发言人表示：“随着时间的推移，一线员工的新体验将推广到Teams。凭借这一扩展的功能集，Teams将是所有员工团队合作的中心。”

另一个Teams推出的、针对行业的特定功能的例子是，微软正在提供一种病人护理协调服务，该服务与电子健康记录集成，并提供安全的消息传递、图像注释等。尽管这项功能主要针对的是医疗保健行业，可微软正在向所有的Teams用户推广这项服务，医疗保健专业人员在使用消费者聊天应用时，在遵守HIPAA规定方面面临着风险。该医疗保健解决方案现在已经在进行私下预览。

微软本周在Ignite大会上还宣布了其他一些有关Office 365的新闻，Teams两个之前宣布的功能——背景模糊和会议录制将在本周全面推出。背景模糊功能使用面部检测来模糊视频会议期间的背景。会议录制功能让用户可以随时使用字幕和可搜索的时间编码记录播放录制的会议内容。

微软还在吹嘘该公司官方所谓的Office 新功能——“Ideas”。Ideas是Office客户端应用程序中的一组功能，可以提供主动建议。一些现有的功能，如PowerPoint中的Designer和Morph; Word中的格式和语法建议；以及Excel中搜索见解和异常值都将成为Ideas的一部分。

Ideas的目标是通过为用户提供通用的用户界面和发现方法，帮助用户更快、更轻松地找到这些建议功能。该公司官方表示，“Ideas”名下的更多功能正在开发之中。

微软本周还针对使用Mac 的Mac Office Insiders提供了OneDrive Files on Demand功能的公开预览。（Files on Demand是以前Placeholders功能的接班人。）对于Mac用户，OneDrive Files On-Demand将在Finder中显示所有OneDrive文件，但只有在用户需要时才会下载它们。