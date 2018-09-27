红帽第二季度业绩和前瞻指引未达预期 股票下跌

红帽（Red Hat）公司股票在盘后交易时段跌幅惨烈。红帽第二季度表现欠佳，未能实现收入目标并且前瞻指引低于预期，消息出来后股价下跌多达7％。

至顶网软件频道消息： 红帽（Red Hat）公司股票在盘后交易时段跌幅惨烈。红帽第二季度表现欠佳，未能实现收入目标并且前瞻指引低于预期，消息出来后股价下跌多达7％。

红帽是一家出售企业开源软件服务和支持的公司。红帽发布的第二季度业绩报告显示，未扣除某些成本（如股票补偿）前每股收益85美分，营收为8.23亿美元，同比增长14％。

颇为奇怪的是，红帽在利润方面好过华尔街的预期，但收入却未达预期。分析师之前曾预期每股收益为82美分，营收为8.29亿美元。

投资者对消息感失望，红帽股价在盘后交易时段结束时跌幅超过5％。本文完稿时更新：周四红帽的股价跌幅超过6.5％，至每股133.81美元。

红帽表示，旗下的开源RHLE(红帽企业Linux)操作系统和其他产品的订阅收入增长了13％，达7.227亿美元，低于分析师预期的7.241亿美元。

红帽颇为看重新软件容器技术。应用程序开发是红帽关注的一个重点，应用程序开发收入本季度是个亮点，增长为31％，达1.96亿美元。

但红帽培训和服务收入未达目标，收入为1亿美元，低于华尔街预测的1.04亿美元。

第三季度的前瞻指引亦令人失望。红帽表示，预计第三季度每股盈利为87美分，收入在8.48亿美元至8.56亿美元之间。分析师曾预期每股盈利为92美分，收入8.62亿美元。

红帽首席财务官Eric Shander在电话会议上告诉分析师，红帽与美国陆军的一份合同做了“调整”，红帽还由于一家未具名本地软件提供商而遭受 “更大的竞争性损失”。 Shander表示，这些对RHEL的增长产生了负面影响。

但Shander表示，他相信RHEL订阅的续约增长放缓现已触底。

红帽首席执行官Jim Whitehurst也在电话会议上表示，竞争对手并未抢走RHEL的市场份额，竞争对手包括亚马逊网络服务公司的免费亚马逊Linux操作系统。

Pund-IT公司的分析师Charles King表示，尽管投资者做出的反应，红帽本季度的后期状态在硅谷是一个“相当普遍的故事”，天马行空的公司回归那么一点点的大地。

King表示，“红帽第三季度的业绩比分析师预期差了不到一个百分点。红帽已经连续四个季度超过预期，这可能会带来更多原本不应有的压力，再加上红帽公司表示本季度的业绩也会低于分析师的估计。“

而King对于红帽未来的前景感乐观。他表示，“很难准确地说以后的发展方向如何，红帽尽管面临挑战，但最近从一些传统数据中心供应商那里我们也看到一系列好消息，红帽大有机会从中获益。”

但其他人则不那么乐观。 Raymond James的分析师Michael Turits在本周早些时候给客户的一份报告中表示，“我们最近与渠道和客户做过一些对话，从中得到的定性评论强化了我们对RHEL、中间件和OpenShift面临着顶头风的担忧。”



