 微软希望将你的数据放在一个盒子里并将其放入Azure

容量1PB、可以用联邦快运发送的滚轮式机架。Ignite大会 微软发布了Azure Data Box，这是另一款用于将业务数据运输到云中的硬件设备。

至顶网软件频道消息： 容量1PB、可以用联邦快运发送的滚轮式机架。Ignite大会 微软发布了Azure Data Box，这是另一款用于将业务数据运输到云中的硬件设备。

该设备一年前开始进行预览，现在可以提供多种款型，具体取决于你想要在别人的计算机——也就是微软的Azure云——上存储多少数据。

Azure Data Box Heavy可以吞下整个PB的数据，该设备目前仍然处在“预览”阶段。这是一个带有“多个”40Gbps连接器的物理设备，配备有脚轮，顾名思义，它是1PB的板载存储器。在美国，联邦快递将接收并发送给微软，然后微软负责将你的数据上传到Azure的具体工作。

常规的Data Box是一个比较小的设备（没有脚轮），并且能够做同样的事情，但是存储量高达100TB。

本周在微软Ignite大会上，出现的另一件新事物是Data Box Edge，它是部分计算，部分存储。针对物联网应用，这款本地设备（据称具有人工智能功能）可以进行网络共享，同时将你的物联网设备数据发送到云中。微软表示，它的计算平台可以让你将Azure应用推向边缘。

实际上，它是一个小型机架，可让你处理传入的数据，然后将该其传输到你的主云平台。

微软这些设备的主要竞争对手是AWS（这是理所当然的）的Storage Gateway设备和Snowball数据传输小工具。