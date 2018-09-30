萨提亚解读微软使命：用最完整、智能和安全的云赋予每个组织“技术强度”

在刚刚结束的Microsoft Ignite 2018大会上，萨提亚再次提及：“我们真正进入了智能云和智能边缘时代，这就是摆在我们面前的机会。”为了适应这一转变，企业需要足够的“技术强度”，而微软的使命就是用最完整、智能和安全的云赋予每个组织“技术强度”。

1980年，比尔·盖茨（Bill Gates）提出，微软的使命是“让每个家庭的桌子上都有一台计算机”。这个使命不仅很快就达成，并且还让微软在往后很长时间里一直维持着在PC界的霸主地位。但成就了微软的同时，这也一度成为微软创新的掣肘，让它错过了移动互联网时代。

时隔三十五年，执掌微软一年后的萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在2015年给了微软新的使命：“予力全球每一个人，每一组织，成就不凡”。据此，他先后提出“云为先、移动为先、AI为先”的战略，并将微软的主战场从Windows和PC逐步转向了Azure和Office 365等云计算产品。

有人对他的魄力称赞，也有不少人对此“唱衰”。但如今看来，当初他执意推进的这场转型，虽然曾引发了诸多质疑，却的确取得了极大成效。

“技术强度”就是未来企业的核心竞争力

用数字说话：两月之前，微软发布了 2018 财年第四季度的财报，显示财年整体收入破千亿，季度营收达 301 亿美元（超出此前分析师预测的292亿美元）。其中，生产力和业务流程业务营收达到 97 亿美元，增长 13%；智能云服务营收达96亿美元，增长23%，个性化计算业务营收达108亿美元，增长17%。

对此，萨提亚给出的评论是：“微软在智能云和智能边缘领域中进行的早期投资正在取得成功，同时，我们将继续利用差异化创新来扩大在大型增长中市场上的业务范围。”

而在刚刚结束的Microsoft Ignite 2018大会上，萨提亚再次提及：“我们真正进入了智能云和智能边缘时代，人工智能和全方位的计算正在融入现实世界，驱动业务流程；一切事物都在变得越来越聪明，事物之间的联系也在变得越来越紧密。这就是摆在我们面前的机会。”“为了适应这一转变，企业就需要足够的‘技术强度’（tech intensity），这意味着它们既要采用最新技术，又建立自己的技术能力，转型为数字技术公司，只有这样才能确保企业专注于其独特的业务优势。”

微软CEO萨提亚·纳德拉

萨提亚将“技术强度”描述为文化思维和业务流程的融合，提倡数字化技术的开发和应用，创建端到端数字反馈循环，打破数据孤岛并释放信息流以触发洞察和预测，自动化工作流程和智能服务。

“这就是微软的使命，我们希望赋予客户和合作伙伴这种‘技术强度’。”“这种‘技术强度’主要涉及几个方面，即利用云、人工智能、物联网等技术提升客户体验、推动数字化转型，并确保安全可信。”他强调说。

而这个过程，离不开如今微软的云技术能力。

智能云Azure是基础和核心

在微软看来，云计算是所有新技术得以发展的基础。“包括物联网、机器学习、微服务、人工智能等在内的新技术的发展，在很大程度上都要归功于云计算。”微软云计算与人工智能执行副总裁Scott Guthrie在大会上表示。

微软云计算与人工智能执行副总裁Scott Guthrie

从这方面来看，智能云Azure也是微软云战略的基础和核心。

虽然入局较晚，但Azure这两年来的发展势头一直非常强劲。据数据显示，今年Azure在云计算市场的份额已从去年的10%增至13%，不断蚕食着竞争对手的“盘中餐”。

如今，包括中国在内，Azure的服务现已覆盖全球50多个区域，提供超过200项的公有云服务，并且获得了不同地区的超过70项安全合规认证，远高于其它任何公有云服务。Scott表示：“如今，全球许多政府机构、创业公司和超过90%的世界‘财富500强’企业都在Azure上运营自己的业务。”以宝马为例，其正在利用Azure的 AI功能建立自己的数字代理方案，将驾驶员与汽车更紧密地对接起来，从而为客户提供受控的良好体验

这样强劲的动力一方面源于层次上的完整性，另一方面则源于核心的智能化。首先，微软的云业务横跨了IaaS、PaaS、SaaS三个层面，能够为客户一站式提供完整的混合云服务，不仅能在任何地方与任何环境下进行开发和部署，还覆盖企业多种个性化的云计算需求，不断赋能于企业数字化转型；其次，云平台基于企业业务场景，集成了数据及人工智能服务，使得企业能够在上面轻松地创造智能型应用，极大程度上降低了企业和开发者们获得AI能力的门槛。比如，通过Azure机器学习服务，微软正在帮助数据科学家和开发者更快速地构建和训练人工智能模型，并轻松地将其部署到云端或者边缘。

此外，在实现智能化方面，微软还非常看重数据的价值。萨提亚表示，“没有数据，人工智能将变得一无是处。”为此，在此次大会上，他与Adobe首席执行官Shantanu Narayen、SAP首席执行官Bill McDermott一同登台发布了“开放数据计划”。基于这一计划，三位“掌门人”都表示，希望能够打破数据孤岛，让三个平台之上的用户能够借助于共享的数据，释放信息价值，实现更全面、更精准的洞察，最终提升客户体验。

为了实现这样的目标，三方通过通用数据模型正在增强各自的应用程序和平台之间的互操作和数据交换，包括Adobe Experience Cloud、Adobe Experience Platform、Microsoft Dynamics 365、SAP C / 4HANA和S / 4HANA。但前提是，所有应用程序和平台都必须基于Azure。“当然，这是一个开放的框架，我们希望邀请更多的技术人员、企业、合作伙伴加入，一同推动下一代的客户体验经济。”萨提亚补充说。“在这里，所有数据的价值会被释放，所有数据都是可再生资源。”

从智能云到智能边缘计算

当然，这其中还涉及一个关键的环节——计算。除了软件和智能云之外，萨提亚曾提及，让计算更个性化、更自然也是微软最为看重的领域之一。从核心的智能云延伸到智能边缘计算，这也是微软云服务“完整性”的另一个体现。

萨提亚在演讲中表示：“计算正变得无处不在，同时也越来越分散地出现在覆盖不同联网设备、终端和地理位置的边缘环境中。而借助于人工智能，这些设备就能够预测、学习、讲话，并完成更多任务，这也促成了从智能云到智能边缘的新一轮创新。”

为此，微软提供了物联网和边缘方案，就是希望能够通过将云端智能带到无法可靠联网的全新场景和领域中。基于这一愿景，微软在大会上正式发布了Azure Digital Twins（Azure数字孪生服务），这一物联网平台的新功能，允许客户和合作伙伴为任何物理环境创建详尽的定制化数字模型，在人、地点和设备之间建立起完整视野的关系和流程，并利用人工智能技术实现预测性维护、能源管理。

数字孪生的概念本身并不新鲜，它已经被应用于工业规划和工业设备维护等诸多场景。然而，微软Azure IoT负责人Sam George在接受记者采访时解释说，微软所强调的是采用数字卵生的基本概念，将其更广泛地应用于人们生活和适用物理环境的所有场景。 “物联网项目通常以设备为中心，将传感器和所有物联网设备连接起来，最后对整个环境进行建模。但微软认为这过于复杂。”“我们找到了一种简化的方法，先模拟连接的环境，再梳理环境中所有设备和组件的关系，最终实现人、地点和设备的互动。通过这种方法，组织就可以评估利用现有的连接网络，确定创建和管理环境所需要的新信号和传感器。”

另外，为了给边缘设备提供更好的安全保护，微软还正式发布了Azure Sphere的公共预览。Azure Sphere集成了硬件、安全操作系统和云服务，是针对智能边缘设计、用来安全连接物联网设备的全方位解决方案，通过从芯片到云服务的全套方案，全面保障联网微控制器的安全，据介绍，每年全球有多达90亿个微控制器投入使用，并且相关开发套件也已经同时推出。

绕不开的安全话题

安全是微软本次大会上着重强调的话题。萨提亚强调：“当我们谈‘技术强度’时，安全可信是绕不开的一个关键话题。在企业数字化转型过程中，如果不能确保数字技术的安全性，就会产生巨大的问题。”对此，微软主要聚焦三个方面：面向客户的全球规模的安全运营、企业级的安全技术，以及能够适应多元化世界的广泛的数字安全合作。

微软目前拥有超过3500名全职的安全专家，每天处理来自全球各地6.5万亿个信号，萨提亚表示，这将转化为高级威胁防护和安全相关产品，这一系列新服务包括EMS（企业级、移动性和安全性），Microsoft Cloud App Security，Azure安全中心和Azure Active Directory。

据介绍，从保护数据中心、运行Cyber Defense Operation Center、对自身防卫系统发起模拟攻击、追踪攻击者，到每月阻隔超过50亿个不同种类的恶意软件威胁，微软覆盖全球的安全基础设施正在通过多种方式保护着客户的安全。不久前，微软运行在云端的机器学习模型通过仅仅200个被攻击目标，就在美国发现了一种专门以小企业为目标的非常隐秘的攻击手段，并在分秒之间成功化解了名为Ursnif的威胁。此外，微软专门关注严重破坏和威胁的Digital Crimes Unit（DCU）与全球各地的执法机关合作，打掉了18个非法僵尸网络，解救了将近5亿台被僵尸网络秘密控制的设备。

利用云计算，微软还在其产品重加入了一系列全新的安全功能，从而保障企业网络和敏感信息的安全。比如大会上发布的Microsoft Authenticator应用程序，微软正在借此为免密码登录提供支持。它适用于数十万个在商业领域被广泛应用的与Azure AD认证体系绑定的商业应用。这意味着，使用微软Azure AD的企业现在可以在iOS和Android上使用Microsoft Authenticator程序，而不是使用密码登录他们的企业应用程序。据透露，可口可乐已经开始利用该应用程序建立起特殊的多因素身份验证机制，从而在确保员工及装瓶商受到保护的前提下，提升产品安全水平。

此外，萨提亚还强调到了数字安全合作的必要性，并提及微软所倡导的网络安全技术协议（Cybersecurity Tech Accord），该协议号召整个科技行业联合起来，共同保护全球各地的所有客户，免受来自数字犯罪组织的大规模恶意攻击。目前，参与这一协议的科技企业数量已经翻了一番。自协议出台以来，已经新增了来自全球各地的27家组织，包括松下、Swisscom和罗克韦尔自动化等，签署协议的企业总数已经达到61家。

写在最后

从方方面面来看，微软都在变得越来越开放，无论是云、计算、还是安全。许多人认为，这是微软转型成功的关键。它让这位软件巨头变得越来越接地气，让微软创造了越来越多符合人们需求的产品，让“予力每一个人，每一组织”的使命得以真正落地。

也如萨提亚在演讲中所说：“我们的成功从根本上取决于你们的成功。这是现在微软业务模式的核心，从长远来看，这也是大家对我们产生信任感的原因。”

而这，也让我们更加确认，微软的心态和角色的确变了。

10月24日-27日，微软在中国一年一度的技术与合作伙伴大会“Microsoft Tech Summit 2018微软技术暨生态大会”将在上海世博中心举行。本次大会还将进一步聚焦智能云、智能边缘计算、物联网、数字安全等最新的技术趋势话题，介绍微软的数字化转型经验和案例实践，展现微软最新的产品发布和功能升级。敬请关注！