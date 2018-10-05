2019年将大放异彩的13家区块链企业

今年您的科技储备池中有哪些好料？

随着万圣节再度监控，一些令人“毛骨悚然”的区块链项目也在逐步逼近，并有望在新一年中震惊整个世界。不过别担心，这些项目皆是出于善意，带给世界的也将只是惊喜——而非惊吓。





在今天的文章中，我们将纵览来自多个行业的13家企业的相关技术，以及他们如何利用这些技术为公共利益服务。下面闲言少叙，我们马上进入正题，了解那些令人过目难忘的卓越区块链项目。

行业：“监管”

虽然加密货币市场还远远没有达到“稳定”的状态，但监管机构已经开始对自身应在其中抱持的立场进行探索。法庭与国会着手为其提供一个简单的法律环境，而美国国税局（简称IRS）也发布了关于报告性措施的正式指导意见。

就在上个月，众议员Tom Emeer（明尼苏达州共和党人）宣布将推出三项法案，用以支持区块链技术与加密货币：

数字货币与区块链技术支持决议

区块链监管确定性法案

利用分叉资产保障纳税人安全法案

CoinTelegraph最近报道称，美国国家标准协会预计将在今年10月16日召开的论坛上讨论与人工智能以及区块链技术应用相关的法律与道德问题。

行业：“网络安全与隐私”

Facebook公司最近有超过5000万用户帐户遭遇入侵。

就在去年，全球共出现超过1500起数据泄露事件，其中55%以上（870次违规）的泄露事故源自商务部门。而自今年5月GDPR（即通用数据保护条例）生效以来，仍不时有“意外惊喜”出现并致使相关企业陷入困境。

Facebook公司就在处理用户私人信息方面面临着严重审查所带来的巨大压力。该公司上周宣布其遭遇另一起安全泄露事故，这也被广泛视为其14年发展历程当中规模最大的泄露状况，共有超过5000万帐户信息流出。这一违规事件将成为对欧洲GDPR法律的第一次重大验证，预计罚款总额将为16.3亿美元或者Facebook公司全球年营业额4%，以两项中较高者为准。

不过，这些严酷的现实确实引起了各方的关注，并推动越来越多的企业将安全与隐私保障的希望寄托在区块链技术身上。

#1–SkyCoin

凭借着网络中立性这一原则性理念，SkyCoin于今年8月于拉斯维加斯召开的ChainXChange大会上首次亮相，并成功吸引到苹果联合创始人Steve Wozniak、社交媒体先驱Gary Vaynerchuk以及诺贝尔奖获得者Paul Krugman的注意。

SkyCoin坚持将自家方案称为“第三代加密货币”，旨在提供一套全球化、去中心化且不受任何国家、集团或政府实体控制的“新型互联网。”

其技术硬件创新成果“they skyminer”将使得该公司能够提供Skywire网络运行所需要的计算能力、网络带宽与存储容量。该公司的各位成员，亦被称为“skyminers”，将负责充当网络上的专用VPN及节点。通过这种方式，用户将成为自己的互联网服务供应商（简称ISP），从而在加密网络中获得完全的用户自由。更令人兴奋的是，Skywire网络具有强大的私密性，其IP地址无法追踪，用户可以为其他用户提供带宽并借此获得SkyCoin代币作为奖励。

对于隐私专家或网络中立性支持者们而言，这无疑是个值得关注的项目。

#2–Metadium

单在2017年年内，美国本土就有超过1.5亿条社保号码因数据泄露而流出。从这些泄露事件当中，我们意识到身份盗窃已经成为一类常见性、多发性问题。

Metadium公司是一家致力于为用户创建新的、拥有自主权的“数字身份”的企业，旨在帮助用户全面控制与共享个人数据的位置、时间与数量。通过该公司的Meta ID项目，用户在Metadium区块链上执行的任何交易或行动都将花费META代币——即该公司的原生代币。这种方式将有助于防止交易溢出及DDoS攻击。通过引入证明服务以帮助验证用户的身份，该生态系统中的所有参与方都会得到代币奖励。该公司联合创始人Ryan Uhr身为现代电子公司的前任首席工程师，而曾任思科公司高级财务分析师的Richard Yun则出任首席运营官，负责为项目提供安全保障。

#3–Torch.AI

通过良好的数字清理功能，Torch.AI立足Atlas区块链解决了人员资质认证与行为分析、供应商尽职水平以及金融交易中各相关方背景分析等现实难题。在人员资质认证与行为分析方面，该公司会对现有数据进行统一及映射，从而计算并预测行为相关性。此外，他们还能够识别出异常特征与数据异常值; 这一点在供应链情报领域拥有非常重要的实际价值。

通过监控事件、企业与人员，并配合人工智能进行欺诈倾向检测、威胁评估以及深度实体分析，Atlas区块链能够在这一全新生态系统当中完成行之有效的尽职调查，从而提供更为强大的企业情报资讯。

行业：“音乐与娱乐”

对于知识产权法的专家们而言，音乐与娱乐行业正在蓬勃发展，而新的区块链项目也已经出现，可供从业者们构建起自己的保护体系。

#4–我们的音乐节（简称OMF）

通过与电子舞曲（简称EDM）制作人DJ 3LAU（原名Justin Blau）、区块链娱乐工作室Singular DTV以及活动推广方Prime Social Group合作，我们的音乐节（特立独行OMF）专门为EDM粉丝们设计出一套加密货币生态系统，允许他们利用同一种代币购买门票、商品、食品与饮料——从而规避并消除黄牛加价与门票伪造问题。事实上，这两种问题多年来一直困扰着各类音乐节活动，且直到如今也没有得到彻底解决。该项目的战略顾问包括CAA的Hunter Willaims以及Paradigm合伙人Paul Morris，外加Lee Anderson与Sam Hunt。

OMF将于2018年10月20日在旧金山加州大学伯克利分校的希腊剧院进行首演。

#5–APERTURE TV

与其它极为流行的市场流媒体服务（包括网飞、亚马逊Prime以及Hulu等）类似，APERTURE是一家“顶级（简称OTT）”电影与电视媒体服务供应商，允许付费用户观看剧院电影内容。不过这项计划的最终目标，在于允许APERTURE会员能够在所有型号的智能电视、移动设备以及桌面设备上观看完整的电影与电视节目。

不同于以往购买特定的实体电视剧集套装，APERTURE允许订阅用户观看独家演员与导演采访内容、影视“制作”纪录片、其它结局以及删除片段等花絮。这种方式将帮助观众极大节约空间与款项支出。

经过两年多的开发与测试，APERTURE利用Amazon Web Services（简称AWS）托管并管理其全部内容，其中最为重要的当数亚马逊的CloudFront CDN服务。与目前市面上的其它流媒体服务不同，APERTURE希望发展为北美唯一的付费电影与产品流媒体服务，并允许用户利用区块链支付服务费用。随着平台上的订阅用户数量快速增加，该公司的价值也将随之提升，从而将现实世界中的指标与加密货币的价值联系起来。

#6–Vevue

作为第一家借助区块链技术发布电影的企业，VeVue公司正进一步利用其P2P区块链打击网络盗版并实现互联网民主化。区块链流媒体应用服务将在不久的将来全面促进内容监控，并通过智能合约技术识别复制及/或烧录受保护内容的设备及/或系统的实际拥有者。

虽然该公司所申请的专利中尚有“智能计算引擎”一项未能彻底实现，但其已经成功为存储在区块链上的视频内容分配一个唯一的ID，从而激活与之对应的监控智能合约。在此之后，该平台会利用其独特的编码流程在互联网上搜索与原始视频相关的非法复制版本，从而为内容拥有者提供潜在的版权保护行动依据。

Vevue公司创始人Thomas Olson告诉我们，他们拥有早期市场领先优势，允许主流用户通过直接加入获得自己的第一个加密货币——而无需专门购买。在他看来，该公司与Brave浏览器及其BAT代币与Earn.com网站属于同一类别，后者最近已经被Coinbase所收购。

该公司最近与曼彻斯特独立音乐团体Lost Under Heaven（简称LUH）合作，将在其开始10月美国巡演之前将该二人组的表演内容引入平台。通过在VeVue生态系统中使用原生代币，粉丝们可以直接观看该二人组的视频内容，包括更多与个人相关的信息。

#7–Tenfold

目前的DApp市场上共有超过1900款相关应用，日活跃用户数量超过12000名。然而，这一领域当中广泛存在的规模伸缩限制使得用户很难真正加以全面采用。为了解决这些问题，Tenfold协议通过Layer 2辅助层的方式帮助DApp获得更顺畅的运行体验，并以“离线”方式处理交易。这一目标将通过识别有界交易来实现——所谓有界交易，是指那些在本质上存在价值转移上限的交易。在此之后，Tenfold网络将负责交易的实际执行。

该公司此前已经成功在HyperDragons游戏当中使用了这项技术，该游戏在上周的DappRadar游戏排行榜中占据榜首。这款基于区块链的策略游戏允许玩家建立自己的王国、积累资产并生产“龙”这一战斗单位。该项技术能够带来速度表现出色且无需手续费的游戏体验，且更新后的版本拥有远优于原有版本的使用感受。

行业：“电子竞技与职业体育”

#8/#9–Player Tokens

在女权呼声高涨的当下，体育项目在其中发挥着举足轻重的作用。

继今年夏季与美国职业棒球大联盟球员协会（简称MLBPA）建立合作关系之后，由创始人兼CEO Kush Parikh领导的、总部位于西雅图的初创企业Player Tokens在本周二宣布，他们已经同美国女子国家队球员协会（简称USWNTPA）达成另一项极具开创性的协议。这标志着女性运动员将在零售市场上拥有属于自己的数字收藏品形式。而且值得强调的是，以往女性体育赛事在关注度上一直远远落后于男子联赛——这一点在收藏品领域体现得尤其明显。

我有幸能够与Parikh以及Meghan Klingenberg（波特兰荆棘队与美国女子国家足球队球员）对话，了解其为何认定这样的合作关系将给女子体育及运动员带来助益。根据Klingenberg的说法，美国女子足球队之所以能够在2015年女足世界杯上取得胜利，凭借的正是合作伙伴所带来的巨大推动力。

“在当时拿下世界杯冠军之后，我们真的非常兴奋。然而，没有任何一种现有机制能够帮助我们的球队充分利用这场胜利所带来的关注度与支持度。每个人都在借此赚钱，除了运动员自己，这对于我们这些努力训练的球员来说很不公平。当然，我并不是说我们夺取冠军的目的就是为了赚钱，或者说只要能赚钱其它的都不重要，但既然其中存在利益空间、特别是我们的授权许可，球队为什么不能参与其中？为了解决这个问题，Player Tokens与NFL运动员协会（简称NFLPA）才应运而生。”

除了2015年的女足世界杯冠军之外，Parikh认为体育行业中还存在着一些其它机遇。这位Player Tokens公司CEO表示，“在数字收藏品领域，我认为体育代表着另一种不同的「包装」方式。”

其商业模式不会与加密货币混淆起来; 相反，该公司的基本思路是将数字资产以各种「包装」的形式提供，从而确保区块链技术能够在维度众多且不断发展的体育空间中真正得以茁壮成长。

这绝对会成为一股不可忽视的力量，而且我们也希望Player Tokens能够在未来为其它行业组织的转型之路做出贡献。

行业：“公共行政与能源”

在沃尔玛公司于上个月宣布为彻底解决大肠杆菌爆发事件引发的担忧而强制要求各供应商全部登陆区块链后，整个世界都感受到了这位零售业巨头解决安全问题的决心。

#10–EthicHub

世界各地的无数小农场虽然拥有着良好的业务运作状态，但同时也受到一系列地理、技术与财务问题的困扰，这严重阻碍着他们维持并发展自身业务的能力。这方面例子包括但不限于缺少本地金融服务、贷方与融资网络无法进入，以及可用的服务与网络存在成本及利率过高的问题等等。

通过为世界各地的小型与无银行帐户农户提供公平的资金来源，同时帮助贷方顺利进入以往无法对接的大型市场，EthicHub希望构建起一套去中心化群体借贷平台，利用区块链对接当前发展中国家内的小农群体。如此一来，这部分借方将摆脱对高利息现金贷款的依赖，保有安全可靠的支付历史记录，同时使得贷方顺利对接高流动性的低利率市场。

在接入之前，所有借款人都需要经过EthicHub中的“本地节点”之一的全面审查。这些节点参与者拥有丰富的当地社区合作经验，可确保仅向合格的贡献者提供资助项目。在整个融资过程中，每位借款人的信用记录与本地节点历史记录都将被交付至贷方处以帮助其做出决策; 其中，EthicHub的各参与者将获得自己的有价值数字身份。

除了拥有长达十年的软件开发与架构设计经验之外，该公司还拥有30年的咖啡种植经历，这将有助于其推动更多国际信贷机构实现服务的民主化与个性化转型。

#11–Vostok

早在今年3月，美国经济分析局（简称BEA）首次发布了关于数字经济对GDP贡献的报告。BEA通过确定以下三种主要的商品与服务类型对我们的“数字经济”做出了定义：

1. 计算机互联网络所需要的、能够使基础设施存在并正常运作的数字功能;

2. 利用该系统进行的电子商务交易; 以及

3. 数字经济用户创建并访问的数字媒体内容。

到2020年，全球基础设施总价值预计将超过6.6万亿美元，其最终也将成为我们未来数字经济体系中的重要组成部分。利用这些统计数据，Vostok专门为大型企业及公共机构设计私链平台，创建自己的数字基础设施并连接各类公共管理服务。其目前的商业安全包括但不限于州/省档案记录、商业登记信息、银行业务、投票结果以及数字财产权等。

该公司创始人Sasha Ivanov亦建立起价值17亿美元的、采用权益证明（简称POS）Waves-NG共识机制的公链平台Waves。Waves-NG机制基于利用密钥区块与微区块的比特币NG模型进行交易处理，从而使得该区块链网络每秒能够处理数百项交易。

#12–EnergiToken

根据英国石油公司发布的《世界能源统计报告》指出，2017年全球能源需求总量增长2.2%; 与2016年相比增长1.2%。虽然增长的部分大多源自经济增长，但其中单中国一国即占据了全部增量的三分之一以上。

这部分市场主要由公共事业单位所主导，看似属于一类封闭的生态系统，且主要源自美国与中国两大超级经济体（体量分别为1.2万亿美元与2.7万亿美元）。研究表明，到2020年，这一趋势仍将继续保持下去，意味着中美之间的政治对抗并不会影响到其发展势头。而在这一过程当中，区块链技术的加入有可能进一步提升具体的增长比例。

正如Solar Bankers等项目所呈现出的态势，目前已经有众多企业在积极探索鼓励使用清洁能源的可行方法。EnergiToken是一套基于区块链的平台，旨在奖励用户实现良好的“能源卫生”状态，包括激励消费者参与透明的点对点（P2P）市场将能源生产与消费者直接关联，从而实现能源市场的去中心化。其原生代币ETK可通过节能活动获取，而后用于支付能源账单、交易剩余能源或者进行余额清算。

目前，该公司的母公司Energi Mine已经在欧洲管理着总值超过1.4亿美元的能源，推动市场竞争并着力解决效率低下等问题。作为节能领域的先导性趋势，该项目绝对值得大家加以关注。

行业：“资产管理”

对于千禧一代而言，我们逐渐开始意识到投资组合与资产对于职业发展的重要意义。二十一世纪当中，资产管理的必要性远高于以往任何时代，因为我们不仅要投资股票，同时亦需要投资数字收藏品、加密货币以及其它新的数字技术载体。但是，我们该如何记录并保护这些投资对象？

#13–CoolBitX

特别是对律师群体而言，与客户合作并了解如何保护加密资产将在未来一年中成为一大重要挑战。随着监管机制的不断发展以及法规在识别、保护与注册方面提出的具体要求，加密货币的持有者在管理数字投资时将需要谨慎再谨慎。

创立于2014年的CoolBitX是一家来自台湾的金融科技企业，专门生产安全的美国专利数字资产硬件，同时为数百万用户开发智能合约平台。该公司已经得到 SBI Holdings与Bitmain等主要投资方的支持。该公司的移动钱包CoolWallet S已经成为市场上最为知名的硬件钱包产品之一，其能够为用户提供离线数字货币保险库功能——具体包括允许用户选择尺寸、物理灵活性以及防水安全级别等等。

因此，在大家参与新的加密货币投资或者基于区块链的业务拓展之前，请时刻关注时代的发展态势，从而以开放的心态与谨慎的考量迎接新一年中那些更具创新性、甚至有些“古怪”的项目及成果。