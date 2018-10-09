微软开源Azure云服务AI引擎Infer.NET

微软近日宣布开放Infer.NET源代码，是微软内部开发的一个机器学习引擎，用于为Azure、Office 365和Xbox视频游戏平台提供支持。

微软近日宣布开放Infer.NET源代码，是微软内部开发的一个机器学习引擎，用于为Azure、Office 365和Xbox视频游戏平台提供支持。

微软已经根据MIT许可（允许免费商业使用）在GitHub上的工具提供Infer.NET代码。这是微软在位于英国剑桥的研究实验室开发Infer.NET软件第一个迭代之后的近15年来，首次开源Infer.NET。

Yordan Zaykov是Infer.NET背后的团队工程负责人，他在一篇博文中详细介绍了该引擎的演变。他写道，一开始Infer.NET软件是作为一种研究工具的，被用于创建了数百篇从流行病学到森林保护等领域的学术论文。多年来，Infer.NET发展成为Zaykov编写的可扩展引擎，到现在已经可以帮助处理微软不同服务中的PB级数据。

Infer.NET引擎与许多其他开源机器学习工具不同，它旨在促进“基于模型”的方法来构建人工智能软件，从而逆转正常的开发工作流程。

使用传统的机器学习工具时，工程师通常会利用现有的一个AI算法，根据项目的要求对其进行改进。相反，Infer.NET以这些要求为出发点，让工程师能够将项目特定信息表达为模型，并使用该模型生成针对手头任务优化的、新的自定义AI算法。

这种方法使Infer.NET非常适合依赖于大量特定领域知识的项目。此外，使用该工具创建AI算法，这是直接由它们所基于的模型决定的，为其内部工作提供了急需的可见性。

微软的Zaykov在帖子中解释说：“如果你自己已经设计了模型以及遵循这个模型的学习算法，那么你就可以理解为什么系统以特定方式运行或做出某些预测。随着机器学习应用逐渐进入我们的生活，理解和解释他们的行为变得越来越重要。”

他补充说，使用Infer.NET创建的模型可以处理各种不同的数据类型，包括需要实时处理的信息，以及不完整或有缺陷的记录。

微软计划将该引擎作为自己为广泛使用的.NET开发平台创建的ML.NET框架的一部分，后者也可以在开源许可下使用。微软还提供另一个名为Microsoft Bot Framework的开源人工智能工具，旨在构建虚拟助理。