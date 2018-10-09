微软牵手Grab：专注Azure云上的大数据和人工智能

微软已经宣布对乘坐共享服务提供商Grab进行战略投资，这是两家公司最近建立的合作伙伴关系中的首批举措之一。

微软已经宣布对乘坐共享服务提供商Grab进行战略投资，这是两家公司最近建立的合作伙伴关系中的首批举措之一。

Grab将采用微软Azure作为其首选云平台，希望利用Azure云和人工智能功能“扩展其平台，并增加容量和功能”。

根据这个五年协议，两家公司将合作在大数据和人工智能等领域开展一系列技术项目， Grab公司总裁Ming Maa预计此举将变革东南亚日常服务和移动解决方案的交付。

他说：“微软对Grab的投资凸显了我们作为该地区领先的本土科技公司的地位。我们期待与微软合作，为用户提供按需运输和无缝线上线下体验。”

Grab在东南亚8个国家的235个城市开展业务，并称其数字钱包GrabPay是东南亚的主流应用。

两家希望给Grab用户、驾驶员合作伙伴、商家和代理商带来变个性的体验，推出了各种专门针对乘客和驾驶员安全、欺诈保护和地图创建等的项目和计划。

Grab将与微软合作探索新的身份验证机制，例如为驾驶员和选择加入的客户提供内置AI的移动面部识别功能，而不是检查ID以匹配驾驶员与乘客。

此外两家公司还将探索图像识别功能，潜在地允许乘客拍摄他们的上车位置照片并将其翻译成实际地址给到驾驶员。

Grab还计划实施微软Azure的数据分析和欺诈检测服务，同时探索微软的自然语言处理功能以及微软聊天机器人技术，为Grab用户提供更多的互动服务。

两家补充说，微软的机器学习和人工智能功能还将用于为Grab的高级“推荐引擎”提供支持，该引擎可以分析用户数据和行为，以获得有针对性的服务和内容推荐。

Grab还计划利用机器学习来改善地图创建和质量。

根据这次的合作伙伴关系，Grab将为Outlook用户提供按需预订选项，以便他们可以在应用内预订游乐设施并通过日历提醒功能发送提醒。

两家公司还讲致力于在整个东南亚部署车载娱乐和生产力解决方案，探索将Microsoft Rewards礼品卡整合到Grab Rewards忠诚度计划中。

Grab还将在内部试水微软的Kaizala。

“我们与Grab的合作为快速发展的行业和增长领域的创新开辟了新的机会，”微软执行副总裁Peggy Johnson这样表示。

“我们很高兴能够合作来改善客户体验，为数百万依赖Grab提供安全且价格合理的运送服务、食品和包裹递送、移动支付和金融服务的用户提供数字服务。”