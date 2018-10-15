微软：一边演绎自己的转型故事，一边为传统产业变革赋能

无论是传统企业，还是科技企业，无一例外都在不断探索各自的数字化之道，以求在新的变革局势下保持自身的竞争优势。尤其是科技企业，它们不仅正在通过技术为传统产业升级赋能，其本身也在进行数字化变革。在这方面，微软是个很典型的范例。

至顶网软件频道消息： 云的出现正在让计算变得触手可得，移动互联网、物联网正在连接人与人、人与物理世界，大数据、人工智能正在升维人类感知世界的层次，由这一系列技术带来的这一场新的科技革命和产业革命，落到具体的企业实践中也被称为“数字化转型”。

据麦肯锡报告总结，如今每个行业和企业，或多或少都已经具备了数字化驱动的因素，如数字化资产、数字化应用、数字化职员等等，它是由价值、由业务场景、由真正的用户需求和体验驱动的一系列变革。

然而，这其中涉及到的是方方面面的问题，包括转型方向的把控，业务模式的创新，技术方案的落地，内部流程的重塑，外部资源的打通……可以说，处处是“坑”。但无论是传统企业，还是科技企业，无一例外都在不断探索各自的数字化之道，以求在新的变革局势下保持自身的竞争优势。

尤其是科技企业，它们不仅正在通过技术为传统产业升级赋能，其本身也在进行数字化变革。在这方面，微软是个很典型的范例。

对于数字化转型，微软提出了四个核心方向，即转型产品服务、密切客户沟通、赋能员工、优化运营，以此实现差异化能力，洞察新的商机。围绕这四个方向， 2017年微软开始着手自身的数字化转型，对外转变业务模式，对外内梳理运营和流程：

产品：如今，微软一改以往的版本发布模式，很多产品都换成了在线服务，如Windows as a Service、Office 365和微软Azure等等。此外，微软还围绕数据不断升级自己的业务模式，把数据作为战略资产，为客户提供个性化服务；

客户：从以往的以产品为核心转变为以客户为中心，微软把跨渠道的客户交互和洞察绑定在一起，打通了自身的产品、服务和渠道，从而构建起跨市场的服务版图，打造更加深刻和强联系客户关系，同时还利用数据分析为客户打造量身定制的体验；

员工：微软在内部全面实现了工作流程的数字化，不仅替代了传统的手工流程，简化了诸多不必要流程和公司政策，还通过构建智能、灵活、安全的现代化工作场景，提高了员工的工作效率和体验，同时保障组织、人员和信息的安全；

运营：为了支持新的商业模式，微软升级了自己的各种业务系统，以保证在灵活、高安全和基于云的系统上运营自己的业务，构建现代化的数字化服务，创建高效的运营模式。据了解，如今微软自己的数字化运营部门内部就有95%的系统运行在Azure上。

这就是微软的数字化再造过程。对此，微软CEO萨提亚曾表示：“面对数字化转型，每一家公司都是软件公司。”他所强调的是，每一家企业，无论是高科技企业还是传统企业都应该像一个软件公司一样思考，强调创新、强调数据对企业带来的价值、强调颠覆，而不是一成不变。最终通过技术和数据驱动，更好地提升客户体验和经营价值。

像微软这样仔仔细细去讲述自己数字化转型故事的科技企业并不多。而这恰恰是萨提亚上任后最强调的事情。如他所写的《Hit Refresh》一书的书名所传达的，微软不仅在实现自我的变革，也在为全球企业的变革赋能。

以荷兰皇家壳牌公司为例，借助基于Azure IoT的智能摄像头、计算机视觉与人工智能技术，其将钻井作业过程中的所有设备连接起来，提高了产品质量和安全性，进行预防性维护和安全防护，同时优化了生产流程；

此外，作为全球大型房地产公司的CBRE，也正在以Azure 数字双胞胎服务为基础，进行一项名为CBRE 360的服务。该服务通过创建一套人与物体的模拟交互系统，更好地连接租户与设施管理人员，以实现业务优化；而宝马也在利用Azure AI功能建立自己的数字代理方案，将驾驶员与汽车更紧密地对接起来，从而为客户提供受控的良好体验。

除了Azure之外，Eli Lilly还借助Office 365改进并优化了公司的工作负载，以克服低效率问题，控制其成本；德国高端变速器制造商ZF则正在利用HoloLens更好地为流水线工作人员提供远程支持，从而帮助他们在避免服务中断的前提下，更为高效地进行装配与协助。

当然，这些仍然只是“凤毛菱角”。 单就Azure来说，如今全球就已经有超过90%的世界“财富500强”企业的业务都运行在Azure上。可以说，这位软件巨头，不仅亲身演绎了一场精彩的转型故事，还见证了一个又一个传统企业的成功转型。

10月24日-27日，微软将把这些实践经验和故事带到在上海世博中心举行的“Microsoft Tech Summit 2018微软技术暨生态大会”上。作为微软在中国一年一度的技术与合作伙伴大会，本次会议还将进一步聚焦智能云、智能边缘计算、物联网、数字安全等最新的技术趋势话题，展现微软最新的产品发布和功能升级。

一起期待！