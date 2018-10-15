蚂蚁金服科技开放：用技术解决最难的业务问题

作为蚂蚁金服企业级业务领域的一项新业务，蚂蚁金服正在把支撑其金融服务的开放架构以及它对云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿新兴技术的理解和探索经验分享给正处于数字化转型之旅的中国金融企业。

至顶网软件频道消息：作为阿里系的一员，蚂蚁金服不一定人人知道，但它旗下的支付宝、余额宝、花呗、借呗相信大多数人都不陌生，这些金融服务如今已经成为不少人生活中的一部分，给人们带来很大便利。作为使用者我们很少想到这些服务背后的技术，而实际上为了支撑这些金融服务，蚂蚁金服积累下业界领先的金融科技实力。

如今，蚂蚁金服已经把这些金融科技的能力开放出来。作为蚂蚁金服TO B领域的一项新业务，蚂蚁金服正在把支撑其金融服务的开放架构以及它对云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿新兴技术的理解和探索经验分享给正处于数字化转型之旅的中国金融企业，最近一年多，已经有近百家金融机构在和蚂蚁探索各方面的技术合作。在2018年杭州云栖大会期间，金融科技开放业务的主要负责人蚂蚁金服副总裁刘伟光接受了记者采访，就蚂蚁金服的科技开放战略和金融科技能力进行了阐述。刘伟光目前的主要工作就是致力于蚂蚁金服技术的商业推广和生态建设。

加速数字化金融进程

当下几乎所有金融机构都在向数字化转型。在这场数字化金融的旅程中，科技将起着核心支撑作用。不过，如何将科技与金融结合来应对金融机构当前面临的挑战却是一个不小的考验，尤其是对那些正谋求转型的传统金融机构。

“今天的金融机构都在转型。比如，有的银行希望做普惠金融，有的银行中间业务要往大投行体系转，有的银行往小微金融方面转……这背后有两个最重要的原因：一个是同业业务萎缩；第二个是对公业务萎缩，很多股份制银行、城市商业银行和农商银行就面临着这些压力。”刘伟光表示。

压力之下，部分金融机构开始往大零售方面去转型，因此开始关注线上业务和小微金融业务，一些先锋型银行甚至已经从线上业务上获得了很重要的收益。

“和传统的面对面线下交易相比，线上交易会带来业务量的巨量增长，这和传统业务的波动非常不同，这种业务量的爆炸性增长会对当前IT系统构成很大挑战，而当前很多金融机构的IT系统是很难适应这些新接入的线上业务，这恰恰是蚂蚁金服结合自身可以发挥作用之处。而很多小微金融服务和农村金融业务又是面临数据、风控和服务触达等更多方面的挑战，这也是全世界金融行业普遍的难题，蚂蚁自己也在探索，在这个探索过程中也和金融机构形成合力去一起攻克这些难题，带来更为广阔的普惠金融的空间”刘伟光说。

刘伟光表示，蚂蚁金服自身也面对着各种线上的普惠金融业务，其后台采用的分布式技术架构也非常好地满足了业务需求。“所以，当我们把一系列分布式技术体系和我们的业务实践经验开放出来，是能够加速金融机构的针对新型金融业务的敏捷服务能力。”

据悉，在与合作的过程中蚂蚁金服会提供全面的支持，包括从业务入口侧带来更多的客户流量，通过世界级的风控技术体系，推动To C和To B的线上业务的快速增长。同时，蚂蚁提供分布式技术架构、数据+智能解决方案等技术支撑，这种业务和技术的结合的模式也体现了蚂蚁非常独特的开放定位。

分布式架构正当时

值得留意的是，在2018年杭州云栖大会期间，蚂蚁金服对外发布的重磅产品中还包括：分布式金融核心套件与金融数据+智能套件。它们是此前蚂蚁金服发布的涵盖分布式架构、分布式数据库、金融安全、移动开发、区块链、金融智能六大产品体系的“数字金服技术解决方案”中蚂蚁金服对外开放的重要金融科技能力。

分布式金融核心套件的一个核心是其底层封装了蚂蚁金服的分布式架构技术。在采访时刘伟光也多次提到蚂蚁金服这一科技能力。刘伟光告诉记者，金融行业对分布式架构的认识有一个逐渐改变的过程。比如，在2014年之前，金融行业普遍对分布式架构持怀疑态度，认为那是互联网的技术，在很多人看来互联网和金融是两个世界，互联网技术并不适合金融。2014年之后认识逐步发生了变化，而进入到2017年，人们的观念发生根本性的变化，开始接受分布式架构不仅能够满足金融级系统目前的要求，还能支撑未来新兴业务的发展。

刘伟光认为这背后的主要有以下原因：第一，国家对自主可控技术的重视，开放架构成为新系统的首选基础设施；第二，金融机构转型的压力，向零售转型以及线上业务和小微业务需要应对高并发的业务增长量；第三，分布式系统的成熟性和技术的前瞻性得到了验证，比如支撑“双十一”场景的后台就是蚂蚁自己研发的分布式技术体系。

最后，还有一个不得不提及的原因是，传统的CoreBanking过于庞大、过于复杂，在当今环境下越来越难以满足不断变化的市场需求。很多银行都在思索：未来，Core Banking系统到底以什么样的形态继续存在。

“CoreBanking是垂直的技术模块和组件支撑着某项固定的业务，每项业务逻辑从上到下都是贯通的。要做一个新的业务周期非常慢，系统改造也非常困难，一个新的创新业务开展速度跟不上市场的需求。”刘伟光说。

在这种背景下，不少银行开始考虑要不要建这种垂直架构的大系统，还是重新建立一个横向的分布式系统，对于这种横向的系统一个重要要求就是，如果一个新业务需求出现，IT能快速响应，这种敏捷架构就意味着分层共享是必须的。”

“分布式技术的落地与实践无论是对国家自主可控战略的落地，还是满足业务快速变化的需求或者降低降低成本的压力都是非常利好的，这也是这几年分布式架构开始逐渐被认可、接受的原因，而在这方面的探索和实践，中国可以说走在世界的前沿。”刘伟光说。

业务与技术双驱动

采访中，刘伟光多次强调蚂蚁金服的科技开放战略不会走传统IT公司单纯卖产品卖服务的模式，走的是业务和技术开放的双轮驱动。

“蚂蚁的技术开放不是为了销售软件，而是通过技术来解决金融机构业务发展中的最难的问题，或者用技术创造新的业务形态，让技术和业务的增长产生方程式般的关联，通过应用来驱动平台架构的升级，这个是我们开放战略中的重要的核心动力。”刘伟光表示。

基于这个认识，蚂蚁金服从一开始就有一套针对金融行业非常完整的方案，比如前面提到的数字银行技术解决方案。刘伟光介绍说，在业务开展过程中，蚂蚁和合作伙伴一般不会只是谈某一个单点的改造，而是通过银行战略的分解和业务增长的目标，共同制定一个跨年度的转型计划和路径以及每个节点上的技术路标和业务目标。

“这里面重点是解决业务问题，所以的技术都是局部的手段；所有的技术都是为业务发展服务，分布式架构可能也是一个重要建议，而不一定是立刻一撮而就的计划，合作伙伴跟进自身特点和业务目标来制定技术架构升级。可以选择先聚焦移动端的改造来实现金融场景的创新和客户的增长、构建业务中台或者做数据的整合是为数字化营销和支撑新型业务发展而准备的，核心能力工厂的构建更是为了实现最终敏捷的技术架构和业务架构；所以我们的方案始终围绕业务。”刘伟光说。

正是基于对自己优势的上述判断，刘伟光说蚂蚁金服的重点不是参与纯技术的项目PK，比如提供某一个单一技术，而是致力于是用技术解决最难的业务问题，通过对业务系统整体的规划、设计、改造，帮助合作伙伴实现从传统架构到融合业务架构的升级，加速数字化业务的转型的进程。

南京银行是蚂蚁金服科技开放合作的一个典型案例，也是集蚂蚁金服科技能力之大成者。刘伟光告诉记者，南京银行在中国的城市商业银行里面排名前四，在南京银行互联网金融业务和鑫云+计划发展确定为银行级战略之后，选择了与蚂蚁金服和阿里云进行合作。在这个项目中，蚂蚁金服创造了了不起的成绩：这个项目从一张白纸上画出一个架构图到最后完成上线，只用了五个月时间；南京银行是第一个完全采用中国自主研发的分布式技术来构建互联网金融业务系统的城市商业银行，在双模IT架构上走出了特色。

“类似的，我们跟银行的很多合作都是长期合作，我们会从几个方面，包括移动端能力的全面提升、下一代的风险防控技术、人工智能与业务的结合，数据湖的广泛应用，信用卡业务升级和整个互联网金融平台以及核心业务系统改造等多方面给合作伙伴提供建议和帮助。”刘伟光说，蚂蚁金服希望用技术引领业务的快速增长，帮助合作伙伴借助技术创造新的业务形态，通过技术与业务双轴驱动的开放，推动金融企业转型的步伐，同时，助力合作伙伴构建更广阔的生态。