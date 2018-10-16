链睿（LiveRamp）全球布局　携链睿通（IdentityLink™）正式进军中国市场

全渠道消费者链识别行业全球领导者链睿今天正式宣布进军中国市场，将借助其先进的链识别技术(IdentityLink Resolution)向中国品牌营销人员提供真正以人为本的全渠道数据营销平台，提升定制化消费体验。

全渠道消费者链识别行业全球领导者链睿今天正式宣布进军中国市场，将借助其先进的链识别技术(IdentityLink Resolution)向中国品牌营销人员提供真正以人为本的全渠道数据营销平台，提升定制化消费体验。

链睿通（IdentityLink)可轻松实现线下数据线上触达，从而帮助品牌消除数据孤岛，助力品牌在高规格隐私安全环境下构建高维度全渠道消费者视图。该视图可作为以人为本营销项目的基础，全域打通数据并将其分发到链睿在中国30多个合作伙伴平台上，包括所有主流在线出版商和大型营销平台。此外，链睿目前在全球有超过550个，亚太地区50多个国际营销伙伴平台。

人本营销将助力品牌为消费者提供更有意义的定制体验，用满足个人特定兴趣和偏好的内容取代不相关的内容。 链睿通采用人本营销策略，允许营销人员在恰当的时刻与消费者互动，并借助与消费者需求相关的内容和信息，确定消费者当前处于购买过程中哪个阶段。更重要的是，链睿通在设计有隐私保护功能的链睿安全港(LiveRamp Safe Haven®)环境中运行，可确保营销人员对数据的正确使用，能够以符合道德规范和尊重他人隐私的方式进行人本营销。

随着消费者不断融合其线下和在线生活，绝大多数营销人员 （92％）认为统一全渠道消费者视图的营销能力至关重要。1 链睿亚太区董事总经理Frederic Jouve表示：“中国在消费创新方面领先世界。 随着线下和线上渠道之间的连接点越来越多，链睿可助力品牌厂商，代理商和平台提供无缝的消费体验。对于以业绩为驱动的市场来说，规模和速度是其竞争优势，帮助我们的客户和合作伙伴在这种环境中取得成功是链睿的核心价值。”

现在，全球和本土品牌都可以使用链睿在其营销堆栈中全域打通第一方和第三方数据，使他们能够通过相关内容和信息吸引消费者，并将在线活动与实际销售成果联系起来。深圳壹账通智能科技有限公司表示: “在中国网络安全法的框架之内及平安数据资产和消费者隐私得到最大化保障的前提下，链睿通过其独有的技术手段，帮助我们做到了真正的以人为本的营销并全方位触及消费者，构建完整场景体验，衡量市场营销活动。”