真正的智能，是从云到边缘全方位的智能

关于智能，一方面是云端，另一方面是边缘。这是微软的“智能观”。

云计算所带来的诸多好处已经有目共睹。前所未有的强大计算力、随时随地任意终端即可享用的服务、满足个性业务需求的灵活性……这让云计算这几年来快速深入到各行各业中，成为企业转型的重要手段。

据Gartner预测，到2020年全球云计算市场的规模将达到4114亿美元。这种强劲的发展势头源自于企业追求数字化过程中，从传统IT服务向云端服务的转变。

然而，目前仍有不少企业对云计算的使用心存顾虑。总结来说，原因不外乎几点：可靠性和安全性、原始投资，以及异构系统的统一管理。

尤其是可靠性和安全性，这是大多数企业用户所担心的问题。将自己的数据存放在云中，意味着企业自己的控制力降低，不能够在第一时间对所掌握的数据进行管理，而且云服务提供商如果出现宕机的情况，企业用户也就无所适从了。

此外，随着企业创新应用的日渐深入，其对云的要求也越来越多，除了存储、计算、网络传输之外，包括大数据分析、人工智能、物联网、区块链等在内的诸多技术也被集成到了云平台中，以此为企业提供全方位的云服务。而这也使得无论是亚马逊、微软、甲骨文，还是阿里巴巴、百度、腾讯，都在不断丰富和扩展自己的云服务能力。

予力企业数字化转型

尤以微软为例。在其看来，云计算是所有新技术得以发展的基础，包括物联网、机器学习、微服务、人工智能等在内的新技术的发展，在很大程度上都要归功于云计算。而这，也是微软将“云为先”作为自己转型战略之一的原因。

对外，智能云Azure是微软云战略的基础和核心。虽然入局较晚，但Azure这两年来的发展势头一直非常强劲。据数据显示，今年Azure在云计算市场的份额已从去年的10%增至13%，不断蚕食着竞争对手的“盘中餐”。

在全球，目前有超过90%的全球“财富500强”企业在采用微软云服务；在中国，自正式商用的四年来由世纪互联运营的Microsoft Azure也赢得了超过11万企业用户及1,400多家云合作伙伴的信任。

举几个例子：

全球最大运输公司之一的马士基，此前计划要在一年内关闭分布于欧洲、亚洲和美国的 5 个数据中心，这曾被认定为一项不可能完成的任务。然而，通过将区域数据中心迁移到 Azure 平台，其不仅仅在短短六个月之内就成功把这5大数据中心，及其托管的80 个业务应用程序和 1440 万用户文件向云端迁移，还实现了云端数据和本地数据的智能化高效集成，极大提高了业务绩效和生产力；

面对当前能源与环境保护之间的冲突，施耐德电气既想把光明带向世界的每个角落，又想在用电与资源可持续性之间保持平衡。为此，施耐德电气利用Azure创建了一个名为EcoStruxure的灵活平台，基于云计算和物联网，构建了自动化系统，不仅实现了对全球几乎任何位置的传感器、设备和系统运行情况的实时监控和远程管理，还把平台功能扩展至全球大量项目中，使得即便是在资源十分有限的偏远地区也可以对创新方案进行快速复制和应用。；

再聚焦国内市场，也有不少中国企业正在受益于Azure。举例来说，摩拜单车就在利用Azure云计算网络和Office 365服务高效快速地部署海外市场的业务流程和办公环境；同时，唯品会也利用Azure在两个月内完成了海外网站的部署，快速上线了唯品会的韩国、欧洲、东亚网站；此外，在港口机械行业市场占有率高达82%的振华重工，也采用Azure平台及物联网技术构建了自动化码头解决方案，实现了覆盖全球97个国家和地区的超过250个港口的全球化服务。

从云智能到边缘智能

在安全性方面，为了和用户之间建立起充分的信任，微软专门针对云计算提出了安全、隐私、合规、透明四大原则，并在世界各地获得和通过了超过70项与安全、合规、隐私保护相关的法律法规认证，远高于其它任何公有云服务。

而除了安全保障之外，微软强劲发展的动力还源于智能云层次上的完整性与核心的智能化。一方面，微软的云业务横跨了IaaS、PaaS、SaaS三个层面，能够为客户一站式提供完整的混合云服务，不仅能在任何地方与任何环境下进行开发和部署，还覆盖企业多种个性化的云计算需求，不断赋能于企业数字化转型；

另一方面，云平台基于企业业务场景，集成了数据及人工智能服务，使得企业能够在上面轻松地创造智能型应用，极大程度上降低了企业和开发者们获得AI能力的门槛。比如，通过Azure机器学习服务，微软正在帮助数据科学家和开发者更快速地构建和训练人工智能模型，并轻松地将其部署到云端或者边缘。

关于智能，一方面是云端，另一方面是边缘。这是微软的“智能观”。

为了打造一个完整、智能、无缝衔接的计算环境，微软不仅通过Azure提供了覆盖全球市场、按需取用、无限扩展的云端算力，还将数据分析能力和业务智能“下放”到物联网终端，让智能真正拓展到边缘。

对此，Azure Stack混合云解决方案可以说是打通Azure云与边缘连接上一个非常重要的组成部分。它能够以集成系统的形式让Azure的智能服务运行在用户本地数据中心，尤其适合于如工厂、矿山、航船等边缘计算和离线环境，以及金融服务等需要满足多种监管要求的行业企业，以及需要在本地环境运行现代化云应用的业务场景。

除此之外，为了给边缘设备提供更好的安全保护，微软还推出了Azure Sphere，为用户提供经过特殊设计的安全芯片、安全操作系统和能够守护每台设备的云端安全，用来开发安全性极高、成本低廉、可以大规模部署的联网微控制器（MCU）及物联网解决方案，为跨平台边缘设备赋予人工智能、机器学习能力。

如今，微软仍在不断充实自己的Azure生态，不断完善其应用和基础架构服务。譬如，基于覆盖全球的Azure云计算网络，在数据和人工智能方面还集成了Azure机器学习服务、Azure SQL DB hyper scale服务层、Azure Data Explorer（公开预览）等；在物联网与边缘计算方面也推出了Azure数字孪生服务、Azure Data Box Edge等。

如果你希望了解更多最前沿、最实用的技术，了解微软Azure的最新进展和案例，欢迎参与10月24日-27日微软在上海世博中心举行的“Microsoft Tech Summit 2018微软技术暨生态大会”。作为微软在中国一年一度的技术与合作伙伴大会，微软将在会上进一步展示自己在云计算基础、云计算应用开发以及开源解决方案等方面的产品更新和功能升级。