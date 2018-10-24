微软智能云推出“解决方案优选计划” 实力助推合作伙伴云端盈利

微软在大中华区合作伙伴生态大会上公布“解决方案优选计划”，全力推动大中华区17,000多家合作伙伴加速云端成长.

至顶网软件频道消息：2018年10月24日，微软在上海召开年度合作伙伴盛会“微软大中华区合作伙伴生态大会”，宣布正式推出“解决方案优选计划”，集合微软现有的针对解决方案的项目优势，大力赋能大中华区生态系统的17,000多家微软合作伙伴，充分利用微软智能云的技术创新和平台服务，打造适应不同地区、不同行业、不同规模企业需求的产品、服务和解决方案，共赢数字化转型带来的新一轮市场机遇。

微软大中华区副总裁全渠道事业部、商业客户事业部及云计算战略总经理包嘉峰表示：“全球各地、各行各业都在经历由云计算、大数据、人工智能所引领的数字化转型。面对这场全新的产业革命，微软身体力行地成为数字化转型的先锋——今天的微软不再是一家传统的软件公司，而是平台与生产力公司。遍布全球市场、技术领先、安全可信的微软智能云，就是我们予力合作伙伴，共同创造广阔市场机遇的最佳平台。大中华区是当今全球最具创新活力的市场，也是微软全球合作伙伴生态系统的重要一环，通过‘解决方案优选计划’及一系列合作伙伴扶持措施，微软智能云平台及工具，将为超过大中华区17,000多家合作伙伴开启更广阔的盈利前景。”

微软大中华区副总裁全渠道事业部、商业客户事业部及云计算战略总经理包嘉峰

“解决方案优选计划”助力合作伙伴在微软智能云上抢占先

从全球到大中华地区，合作伙伴生态系统是微软至关重要的基石，没有合作伙伴的成功，就没有微软的发展和未来。在数字化转型的影响下，智能云、智能边缘以及无处不在的人工智能将成为未来世界的技术基础，而这一趋势也将为微软合作伙伴带来更加可观的发展前景和收益预期。

市场调研公司IDC 公司调查显示，2017年，微软每收入1美元，其合作伙伴平均可以获得9.64美元的收益；而数字化转型的不断发展将带来盈利前景的持续增长，预计到2022年，微软合作伙伴因数字化转型而获得的市场机遇将比2017年增长一倍。

由Microsoft Azure云计算平台、Office 365云生产力平台、Dynamics 365企业应用云平台构成的微软智能云，正成为微软予力合作伙伴把握数字化转型机遇的最佳平台。根据服务能力、服务对象和领域的不同，微软智能云合作伙伴主要分为四种类型，其中：托管服务提供商（MSP）拥有最完善的云管理平台服务能力，可以根据企业需要提供全面的公有云、私有云或者是混合云解决方案；独立软件开发商（ISV）是专注于不同行业、领域解决方案研发的开发商，也是推动微软智能云真正落地生根的主力军；系统集成商（SI）有能力提供软硬件结合的解决方案，是推广私有云、混合云的重要力量；渠道发展合作伙伴（CD）是面向不同区域、层级市场的合作伙伴，擅长于根据不同层级、区域市场的需求，对Azure、Office 365服务进行定制和优化。

“解决方案优选计划”启动

为了重点推动合作伙伴的发展，全面展现微软智能云在不同领域和市场的应用潜力和技术优势，微软正式推出“解决方案优选计划”，希望通过加大微软在技术、宣传、销售等方面的投入和支持力度，鼓励合作伙伴积极主动地与微软合作发掘市场机遇，拓展盈利前景。针对符合计划中具体项目条件的解决方案，微软将提供从资金到人力、技术、市场推广、客户资源的全方位资源支持，“三帮”合作伙伴：

帮你搭：派遣技术专家与合作伙伴技术团队共同打造最能满足行业需求的微软智能云解决方案，帮助合作伙伴的解决方案在激烈竞争的市场中脱颖而出；

帮你推：微软投入市场推广资金和资源，邀请合作伙伴与微软一起参与微软主办的各项市场活动及行业顶级盛会，共同登台展示最新成果，借助微软的品牌和市场影响力，助力合作伙伴提升知名度，同时关注合作伙伴人才培养，通过“破茧成蝶”、“双周行”、“深度训练营”等技术和销售、市场培训，全方位赋能合作伙伴；

帮你卖：微软为合作伙伴对接自带需求的企业客户，并且优先为入选“优选计划”的合作伙伴介绍客户资源和销售线索，助力合作伙伴获得更多客户。

目前，获得“解决方案优选计划”项目支持的5家大中华区合作伙伴有：广州迅易、上海南洋万邦、上海云角、香港KBQuest，以及台湾宏碁资讯。

“2018微软年度合作伙伴”出炉，人工智能、大数据、物联网成为热点

全球范围内，微软合作伙伴生态系统拥有数十万成员，其中云合作伙伴数量超过72,000家，云解决方案提供商收入的年度增长高达234%。在大中华区，微软拥有超过17,000家合作伙伴；过去一年，微软通过联合销售的方式帮助80家合作伙伴赢得了550多个订单，微软用于合作伙伴的激励奖金总额高达5亿元人民币。

面向人工智能与大数据，物联网与智能家居、云平台管理、云生产力平台优化等领域的云服务和解决方案，成为合作伙伴关注最多、盈利前景最广阔的应用领域。新近涌现出来的优秀合作伙伴代表包括：

人工智能和大数据

广州迅易科技自2010年开始与微软合作，于2014年成为Azure在中国市场的首批合作伙伴。在人工智能、商业智能、Azure、Office 365等领域，迅易科技都与微软展开了深度合作，连续9年成为微软金牌合作伙伴，拥有数据库平台、数据中心、云平台等多项金牌服务能力，成为微软在华南区领先的解决方案服务商。针对旅游、电商、制造业、物业管理、能源管理等行业及应用场景，迅易科技以微软认知服务、Azure、SQL Server为基础，打造了智能客服、商业智能分析、图像识别等人工智能解决方案，服务于长隆野生动物园、周大福、富力地产等企业。

上海驿氪信息科技毕业于微软加速器 · 上海第一期，是一家专注于消费者互动营销全平台生态服务的企业。借助于HDInsight、SQL Data Warehouse、机器学习等微软智能服务，驿氪针对服装鞋帽、时尚运动、生活家居、百货商超等零售品牌，推出了全套数字化营销解决方案，用来帮助实体零售品牌沉淀全渠道消费者交易数据和行为标签，实现精细化潜客及老客运营，并通过多样化的产品生态，帮助零售商实现消费者忠诚度管理和精准互动的“营”、“销”同步。目前，驿氪EZR开发的EZR消费者互动运营中台系统服务于海澜之家、影儿集团、FILA、亚瑟士、联想、GSTAR、木九十等300余家品牌客户。

物联网和智能家居

毕业于微软加速器 · 上海第三期的百芝龙智慧科技以微软智能云Azure上的认知服务的面部识别API、表情API、自定义影像服务、语义理解服务（LUIS）为基础，打造出了“云智家”SHD人工智能管家系统，能够通过声纹识别、无线网络生物识别、语音控制、智慧物联网和机器学习实现对全屋智能家居设备的统一控制和管理，并能针对用户的使用习惯进行优化和学习。百芝龙基于住宅及家庭场景的人工智能生活服务，拥有27项专利及核心技术，覆盖全宅语音及智能解决方案、AI无线网络生物探测、自主学习策略、响应策略等方面。其广泛适用于智慧家居、智慧园区、智慧养老等场景，目前包括香格里拉酒店集团、金茂房产集团等国内外数十家商业用户正在对其系统进行试装与试用。

云平台管理

创建于2012年的上海云角是微软金牌云平台和托管服务商（MSP）金牌软件开发服务商，于2017年成为神州数码子公司。凭借多年耕耘微软智能云Azure的丰富经验，云角可为客户提供从迁移、实施、运维、培训的全面服务，并打造了定制化的“云舶”管理平台和针对大数据、物联网、视频云、呼叫中心等应用场景的解决方案。利用微软智能云Azure，云角针对快速消费品、金融、IT、食品饮料、汽车、媒体、制造业推出了各具特色的行业解决方案，服务于各种行业的知名企业。

专注于云管理服务的Bespin Global拥有20年IDC运维经验和强大的全球支持能力，致力于为企业提供云迁移、云运维、云成本优化等专服务及相应解决方案，帮助企业在数字化转型中更高效地发掘云计算的全部潜力。Bespin Global于2016年成为微软金牌合作伙伴，也是国内唯一通过微软Expert MSP的合作伙伴，2018年被评为“微软年度MSP”，其研发的云管理平台工具OpsNow可以在多云环境下，为企业在事件管理、成本优化和运维、监控方面提供巨大帮助。Bespin Global与微软合作，为百威英博、保乐力加、爱茉莉太平洋、罗莱家纺、百胜中国、三星、北京同仁堂提供了云计算相关服务。

云生产力平台优化

上海微钉科技专注于围绕微软智能云平台，面向制造业、零售业、地产业、教育行业和专业服务等行业打造基于Office 365 / PowerBI 的企业门户、业务流程和商业智能等协同解决方案、基于Azure AI 和 IoT 工业互联网应用解决方案。微钉科技的主要产品包括基于Office 365，并集成了Azure人工智能与物联网服务的智能云流程（AgilePoint Cloud）；基于Office 365和Azure AI的团队文档协同、知识文档管理和知识库机器人的智能知识库（ServiceMe）；以及Windows 10终端安全审计、Office 365云端安全审计和内部威胁分析的智能云审计平台（SkyAudit）等。其主要客户包括丝芙兰、威马汽车、宝马中国、时代地产、丰田通商、宝洁、PUMA、大众等。

今天，微软全球商业收入的95%来源于合作伙伴的贡献。在大中华区，微软合作伙伴生态系统也呈现出了健康的增长趋势，Office 365和Azure的合作伙伴的整体收入持续超过100%的增长。微软合作伙伴生态系统将迎来更加广阔的发展前景，而微软智能云，也将一如既往地作为最值得信赖的合作伙伴，为每个合作伙伴奉献最具盈利前景的技术平台与全方位的服务支持。