平民化的AI，才能发挥真正的价值

AI技术唯有下沉到各行各业，普惠生活的方方面面，才能发挥它真正的价值。这意味着，AI技术的平民化将成为必然趋势，而其中的前提是解决技术门槛的问题，让AI技术的使用变得更加简单。

AI技术唯有下沉到各行各业，普惠生活的方方面面，才能发挥它真正的价值。这意味着，AI技术的平民化将成为必然趋势，而其中的前提是解决技术门槛的问题，让AI技术的使用变得更加简单。

如今，不少科技企业正在通过各种方式释放自己的技术能力，从而实现这一目标。比如，通过开放深度学习平台，帮助开发者更轻松地构建、训练模型；比如，通过规模化的AI工具，帮助企业低门槛创新商业模式；再比如，通过集成AI技术的云应用，帮助普通职员也能享用新技术带来的工作便利。

微软就在这么做。

如微软中国首席技术官韦青此前所说，“微软有一个愿景，就是把AI平民化、民主化。”而不同于当初Windows所带来的电脑平民化，微软AI平民化的标签是通过智能云平台Azure来打牢的。通过在Azure上开放API接口，集成语音、视觉、语言、机器翻译等认知服务，开发者只需要注册微软账户，就可以轻松实现AI应用的体验和尝试。据了解，目前已经有超过100万的开发者正在使用这些认知服务。

以微软智能云上的一项托管服务Azure Batch AI为例，该服务允许数据科学家和开发者以非常简单的方式利用包括GPU在内的Azure云计算资源对人工智能模型进行训练。数据科学家只需明确任务需求，设定输入、存储、输出等设置，其它所有与基础设施管理、规模缩放、批量工作任务相关的繁杂的后台工作都能由Azure Batch AI自动完成。与此同时，如果Azure上的这些认知服务不能满足用户需求，微软还提供了定制化的AI服务，而且这种定制非常简单。

事实上，除了降低技术的使用门槛，微软的AI能力早已渗透到其不同的产品线中，普惠于众。比如Cortana、Office 365、搜索引擎Bing，还有可以作诗唱歌、与人对话的小冰等，这些简单易用的产品和服务背后都是微软AI技术在支撑。

微软已经把越来越多的智能服务集成到Office中，比如你只需按下ALT+Q 这个快捷键，输入想要做的事情，Office 应用程序会聪明地理解你的想法。用户甚至不用学习任何的新功能，只需要专注于自己的工作，新的特性就会自动出现：比如图片的自动排版、自动生成三维动画、为演讲者提供自动多语种实时翻译字幕等等，其中很多功能都和AI有关。据了解，Office自5年前向云服务转型以来，如今全球每个月的活跃用户(MAU)已经达到亿级别。

另外， Cortana作为微软打造的个人信息助理也能够帮助用户快速查看日程安排、了解会议时间和地点，规划适当的差旅时间，甚至从其日历中获取更新以了解未来的行程。

除此之外，微软小冰也是一个很好的例子。小冰诞生于四年前，是一个面向情商（EQ）维度发展的人工智能系统，目前已在中、日等多个国家落地。经过这几年持续不断的技术迭代，现在的小冰功能越来越强大，从初期的简单人机对话发展到今天不仅可以作诗、写文章，还能唱歌，而最新应用的全双工语音技术让小冰的技能又上一层楼，让小冰与人的对话更类似人与人的交流。

毫无疑问，AI的平民化将成为微软区别于其他公司的一大鲜明特征。用微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理的康荣的话说——AI只是一种食材，不是一道完整的菜。因此，微软将把自己的AI能力摄入到不同的产品中，最终目的是降低AI技术的使用门槛，让每个人都能从中受益。

更多关于微软人工智能、商业数据分析、数据平台的部署、开发与管理的最新信息，将在10月24-27日的“Microsoft Tech Summit 2018微软技术暨生态大会”全面展现。点击大会直播视频链接，速速围观：http://www.zhiding.cn/special/Microsoft_Tech_Summit_2018