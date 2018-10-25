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Oracle收购销售情报初创公司DataFox 将与云产品集成

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Oracle本周一晚间宣布计划收购位于旧金山的初创公司DataFox，该公司致力于为B2B企业提供销售情报。

来源：siliconANGLE2018-10-25 11:02:21

关键字： DataFox 收购 ORACLE

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Oracle本周一晚间宣布计划收购位于旧金山的初创公司DataFox，该公司致力于为B2B企业提供销售情报。

Oracle收购销售情报初创公司DataFox 将与云产品进行集成

据悉，DataFox成立于2013年，已经拥有了一个跨越多个细分市场的大规模客户群，MongoDB、Bain＆Co、Twilio和高盛等企业都在他们的销售运营中使用了来自DataFox的数据，其中高盛也是DataFox的投资方之一。

DataFox利用人工智能从新闻文章等来源中汇总有关企业的信息。多年来，DataFox已经积累了一个包含280多万家企业的数据库，每年新增企业大约120万家。该平台记录了40多个数据点，从企业的办公地点等基本信息到采购技术产品等信息。

因此，销售人员可以利用DataFox来查找销售机会，查看他们特别感兴趣的选项。例如，来自纽约的一家技术咨询提供商可以将结果范围缩小到三州地区。

DataFox提供的很多增值功能让销售人员可以进一步微调他们的搜索，其中一个是推荐引擎，该引擎可以找出类似于企业组织现有客户的公司。另外还有一个补充性的警报工具，可以追踪可能带来商机的信息，例如，某家公司开设了新的办事处。

DataFox将为Oracle的销售情报部门带来有价值的B2B业务。Oracle通过在2014年收购DataLogix公司成为了消费者营销信息的主要供应商之一。据报道，Oracle这次收购的规模超过12亿美元。

Oracle计划将DataFox的平台与其云产品组合进行集成。DataFox带来的基于人工智能的数据聚合功能将支持Oracle为客户提供的不断壮大的机器学习功能阵容，这也是本周Oracle OpenWorld大会的主要亮点。

Oracle没有透露这次收购的财务条款。就在不到一周之前，Oracle刚刚收购了软件即服务提供商goBalto，后者开发了一个管理临床试验的平台。

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