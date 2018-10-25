 Dynamics 365明年春落地中国，微软智能云三驾马车终于集齐

10月25日，在2018微软技术暨生态大会上微软宣布，作为微软智能云“三驾马车”中的重要一环 —— Dynamics 365企业应用云平台计划于2019年春落地中国。届时，Microsoft Azure云计算平台、Office 365云生产力平台、Dynamics 365企业应用云平台将聚首中国市场。

至顶网软件频道消息：2018年10月25日，在2018微软技术暨生态大会（Microsoft Tech Summit）上，微软宣布，作为微软智能云“三驾马车”中的重要一环 —— Dynamics 365企业应用云平台计划于2019年春季落地中国。届时，Microsoft Azure云计算平台、Office 365云生产力平台、Dynamics 365企业应用云平台将聚首中国市场，借助微软服务于全球的领先技术和与本土运营商的紧密合作，为推动企业全面实现数字化转型提供更强助力。

同时，微软智能云全面落地中国，也将为微软本土合作伙伴生态系统带来更广阔的市场前景和成长空间。面向智能云与智能边缘主导的世界，人工智能已经成为全面贯穿微软智能云的核心，Microsoft Azure、Office 365、 Dynamics 365不断融入大量人工智能创新功能与服务；为了推动本地部署数据中心与时俱进，微软正式发布全面支持云计算技术创新的Windows Server 2019，同时宣布SQL Server 2019公开预览，能够满足本地部署需求的Office 2019也已正式商用；微软明确面向物联网与智能边缘的发展策略，全球首个芯片级云加端物联网安全连接管理方案Azure Sphere开启预览。

微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰 （Alain Crozier）

微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰 （Alain Crozier）表示：“智能云、智能边缘以及贯穿其间的人工智能正为世界构建起新的技术基础，微软在全力将先进的人工智能融入我们的各个产品、服务和平台，让每一组织、每一人都受惠于人工智能带来的变革。多年来，由世纪互联运营的Microsoft Azure与Office 365在中国市场超预期的健康发展，也开创了国际云服务在华合法合规运营的成功先例。Dynamics 365计划于明年春季落地中国，让微软智能云‘三驾马车’聚首中国，为本土市场提供更完善的产品、服务与创新平台。面对经济全球化的大势所趋，不断完善的微软智能云将更好地帮助中国企业走向全球，帮助跨国企业植根中国。”

微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰展示微软智能云在中国市场的“3*3*3”优势

微软智能云“三驾马车”齐聚中国，全面融入人工智能

Microsoft Azure、Office 365、Dynamics 365被称为构成微软智能云的“三驾马车”。通过与本土运营商世纪互联的合作，Microsoft Azure和Office 365在2014年先后宣布在中国市场正式商用，四年多来在中国市场取得了超预期的成长：Azure赢得了超过11万企业客户及1,400多家云合作伙伴的信任，有超过180万付费企业用户在使用Office 365。

微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰展现微软智能云三驾马车聚首中国

作为微软智能云的关键一环，Dynamics 365企业应用云平台计划于2019春季落地中国。Dynamics 365是植根云端的新一代智能企业应用平台，全面整合了CRM客户关系管理和ERP企业资源计划的众多功能，能以按需构建的应用模块管理不同行业企业对于市场、销售、服务、运营、财务、人才等业务流程的智能化管理。Dynamics 365的主要优势包括：

现代化功能模块，满足不同业务需求：Dynamics 365提供现代化的细分功能模块，可为企业业务的快速创新注入人工智能（AI）、商业智能（BI）、混合现实（MR）、社交及移动应用。

灵活扩展现有应用，适应业务发展变化：Dynamics 365可通过加入第三方应用进行扩展，进而构建出新型解决方案，不断因应业务的发展变化，为这个灵活、安全、可扩展的平台融入更多技术创新。这也为第三方开发商合作伙伴提供了一个前景广阔的市场。

统一数据模型，革新生产力和业务流程：基于One Microsoft 策略，Dynamics 365打通了与Office 365、LinkedIn、必应搜索等微软平台及合作伙伴解决方案之间的数据壁垒，能够轻松实现对数据、文档、关系、流程的统一高效的管理，彻底革新企业生产力和业务流程。

人工智能分析和业务洞察：Dynamics 365内置先进人工智能和数据分析，并在最新升级中专门针对销售、市场、客服三个典型应用场景提供了Dynamics 365 AI服务，以开箱即用的人工智能应用，帮助企业迅速发现业务洞察，提升业务能力。

作为微软智能云的核心，Microsoft Azure已经成为人工智能最佳云平台。通过推出认知服务、对话式人工智能、开放平台与工具，微软致力于推动人工智能全民化、让任何人都能打造出属于自己的人工智能应用。目前，以认知服务、机器学习服务、Cosmos DB为代表的Azure核心人工智能服务在大中华区的使用量，高居美国以外全球第一，有上千家企业在采用微软云端的人工智能进行开发。借助微软的人工智能翻译技术，猎豹移动开发出了小豹AI翻译棒，能够在旅途中实现中英、中日、中韩多种语言的语音互译。

开发者随时可以调用Azure认知服务在全球提供的23个API开发自己的应用，在由世纪互联运营的Microsoft Azure上，微软即将推出语音 API、内容审查 API、文本分析 API、文本翻译 API，以满足更高效地在国内市场运行本土应用的需求。此外，微软智能云还将陆续推出结合 BOT 和人工的在线客服，以及能够轻松进行大规模并行试验和训练深度学习及AI模型的Batch AI等人工智能服务。

Office 365作为最受欢迎的云生产力平台，也在不断提升安全性的同时，大量融入人工智能创新。Office 365已经拥有近60项人工智能功能，包括拼写纠正、PowerPoint 设计器、幻灯片平滑切换、演讲实时翻译、Excel 一键分析、Excel 智能填充、智能反垃圾邮件、数据丢失保护等。在此基础上，最新升级的功能创新为Microsoft Teams 新增了视频背景模糊、会议录制、云视频互操作等功能；Excel 引入灵感图表、股票和地理位置数据类型、图片插入数据、动态数组等四项人工智能；Outlook Mobile新增5项企业信息保护和移动管理新功能；此外Office 365与LinkedIn账号打通，让用户能够直接在Outlook、Word、Excel和PowerPoint里向LinkedIn联系人发送邮件或者共享文件。

面向中国市场推出的Office 365微助理在微信中整合了Office 365移动办公套件功能，目前已经有超过900家企业通过部署Office 365微助理实现与SharePoint Online、Exchange Online、OneDrive等工作应用的深度整合。此外，作为微软历史上成长最快的商业应用，Microsoft Teams已经服务于全球超过32.9万家企业，而面向安卓市场的Microsoft Teams 应用，已经在中国首发上线。此外，为帮助中小企业进入数字化转型快车道，由世纪互联运营的Office 365将于10月25日至11月11日开启“微软爱中小企业上云采购节”促销活动，为Office 365 商业协作版推出5折促销，通过CSP渠道每坐席每月仅需16元，就能获得企业邮箱、线上文档管理系统、线上会议、Office Online等多项云办公服务，了解更多详情请参阅活动官方介绍。

聚焦混合云、物联网、智能边缘，满足多样化客户需求

在以全球领先的云服务引领数字化转型和技术创新的同时，微软充分考虑到不同客户的多样化需求，提供了能够相互之间无缝衔接的私有云和混合云服务，将微软智能云上的最新技术和成果，引入面向本地数据中心的私有云或者混合云部署，让所有企业都能与时俱进地应用云时代的技术创新。

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容展示微软IaaS、PaaS、SaaS的全面覆盖，打造最完善的公有云服务

Windows Server 2019正式商用。作为微软最新一代的数据中心平台，Windows Server 2019进一步融入了更多云计算、大数据时代的新特性，包括更先进的安全性，广泛支持容器基础，原生支持混合云扩展，并提供了低成本的超融合架构，让用户在本地数据中心也能拥有接轨未来趋势的创新平台。同样是为了满足短期内无法迁移到云端的客户，微软正式推出供本地部署的Office 2019，其提供了 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook的经典版本，增强了本地功能，但简化了管理和云端扩展能力。

SQL Server 2019公开预览。全新版本的SQL Server 2019提供了与数据相关的各项功能，囊括了OLTP、数据仓库、商业智能（BI）、人工智能高级分析等功能模块。此外，它还打通了Oracle、Teradata和MongoDB等不同数据库管理系统之间的壁垒，无需移动数据就能提供更快速的业务分析。其内建的Spark和Hadoop分布式文件系统（HDFS）用于提取、存储分析大量数据，同时具备R语言高级分析，并提供端到端的移动BI，能够实现从数据抓取、分析到呈现的全部功能。

从智能云到智能边缘，微软制定了明确的云部署策略，并提供了完善的产品和服务：从纯粹的Microsoft Azure公有云，到本地部署的Azure Stack混合云方案，再到Azure Data Box脱机及联机数据迁移方案，面向边缘设备管理的Azure IoT Edge云+端，以及芯片级的Azure Sphere解决方案 —— 能够充分满足从智能云到智能边缘的各种应用场景与需求。

Azure Stack混合云方案以集成系统的方式将Azure带到本地数据中，并提供了与Azure完全一致的服务、工具、云应用模型及合作伙伴生态系统支持，可以满足需要离线部署、满足行业合规需求，以及在本地运行云应用的多样化需求 。目前联想、华为、Dell EMC已经在中国市场推出了Azure Stack集成系统。华大基因已经在基因测序相关工作中采用了Azure Stack与Azure混合云部署，并利用Office 365实现全球协同现代化办公。

Azure Sphere是第一个芯片级云+端物联网安全连接管理方案，现已在全球范围内开启公开预览。Azure Sphere的设计目的，是通过从芯片到云服务的全套方案，全面保障联网微控制器的安全，每年全球有多达90亿个微控制器投入使用，其中只有1%具有联网功能，Azure Sphere将开启广阔的市场前景。

微软智能云持续升级，面向全球市场，予力云端创新

微软智能云提供了遍及全球市场的广泛覆盖。其中，Microsoft Azure在全球拥有54个Azure区域，服务全球140多个国家和地区市场，超过其他国际公有云服务商的总和；Azure建立了全球最大的高速网络系统，总长超过10万英里；同时，Azure不断更新的基础架构和应用服务、大数据及人工智能服务，持续为客户业务提供创新动力，95%全球“财富500强”企业采用Microsoft Azure。在中国，由世纪互联运营的Microsoft Azure新增的两个Azure 区域在今年6月正式商用，实现了云计算规模三倍扩容。

微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰展示微软智能云五大特点

无论面向全球还是中国市场的Azure，均采用相同的平台和技术架构，能够在充分满足中国市场对于信息数据不离境的要求的同时，实现技术平台和应用的无缝衔接，做到“一次开发，全球部署”。因此，国内企业在中国版Azure上开发的环境、应用都能快速部署到微软在全球其它市场运营的Azure平台上，实现海外业务平台的快速部署；同时，海外企业也可以将其在全球部署的系统、应用，快速迁移到由世纪互联运营的中国版Azure上，以更少的IT投入、更短的准备周期、更灵活的云端部署，安全、合规地布局中国市场。借助于Azure的全球部署，中国企业小米、远景能源等实现了更加快速和便捷的海外拓展。

在全球范围内，微软智能云获得了超过70项与安全、合规、隐私相关的法律认证和要求；由世纪互联运营的Microsoft Azure和Office 365通过了中国的“可信云”认证和等级保护三级测评，并于2017年8月取得了“互联网资源协作服务（IRCS）”经营许可证。Azure、Office 365和Dynamics 365均满足史上最严格的“欧盟通用数据保护条例（GDPR）”的相关要求，可确保用户利用微软智能云创新发展，而无后顾之忧。台北医学大学附设医院在探索数字化转型的过程中，采用Azure区块链服务开发患者信息管理系统，基于区块链技术的智能合约，能够充分满足GDPR对于数据隐私保护的全部要求。

为了帮助更多人学习掌握Microsoft Azure全部产品与应用场景，微软上线了Microsoft Learn（Microsoft.com/Learn）平台，免费提供互动式的在线教程，通过为开发人员、IT管理员、解决方案架构师和业务分析师量身定制学习路径，助其提高自身水平，全新的交互式学习平台可以一步步地引导用户从基础入门开始学习和掌握Azure的全部功能。教程提供了动手实验和编程环境，并能以全程中文指导教会你驾驭Azure所需的一切知识和操作。

除此之外，微软还为Azure提供了更多功能和服务升级，主要包括：

虚拟机：Azure在中国正式提供M系列虚机，它是目前公有云市场上认证HANA生产环境范围最广（7种）、内存最大（单节点最高达4TB）、支持SAP HANA的虚机，并将通过合作伙伴为中国市场提供完善的SAP On Azure解决方案和服务；

数据库：数据工厂推出Azure integration Runtime、数据库迁移服务；

物联网： IoT 中心设备预配置服务、时序分析 Time Series Insights；

开发服务：全新整合命名发布Azure DevOps、Azure App Center和SignalR Service等研发服务；

容器方面：Azure Kubernetes Service、容器注册表；

管理和安全性方面：用户连接服务支持短信通知、第三方登录、验证码登录，Azure 监视器支持App Insights、Log Analytics，Cloud Shell，防火墙，Information Protection Premium信息保护，DDoS保护，安全中心。

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容再次强调微软智能云在中国市场的“3*3*3”优势

欲了解关于2018微软技术及生态大会的更多详情，请访问官方网站www.microsoft.com/

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