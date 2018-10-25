 微软第一季度业绩表现强劲，商业云业务达到了年化340亿的营收水平

微软将LinkedIn的商业收入和服务划归商业云之中，此举有助于提升收益。Windows 10升级和Office 365也为第一季度的靓丽表现做出了贡献。

至顶网软件频道消息：

微软第一季度业绩表现强劲，该公司的商业云——现在包括了LinkedIn的企业销售额——继续保持增长势头，达到了年化营收340亿美元的水平。

微软报告的第一季度的净收入为88亿美元，即每股1.14美元，营业收入为291亿美元，比去年同期增长了19％。

华尔街此前对微软第一季度的业绩预期是每股盈利96美分，营业收入为279亿美元。

微软的核心业务表现良好。生产力和商业流程业务的营业收入为98亿美元，同比增长了19％。Office商业产品和云服务收入飙升了16％，Office 365营业收入增长了36％。消费者Office 365在本季度结束时拥有3250万订阅用户。

Dynamics产品和云服务收入增长了20％，LinkedIn的销售额比一年前增长了33％。

智能云的收入为86亿美元，比一年前的服务器产品和服务增长了24％。Azure收入增长了76％。Azure在第一季度增长了76％，低于第四季度的89％和第三季度的93％的增长率。

More Personal Computing部门的销售额达到了107亿美元，增长了15%。这要归功于商业销售、游戏收入和Surface销售增长了14%。同样值得注意的是，微软的Windows收入在企业方面表现良好，但在消费者方面就没有这么强劲了。Surface第一季度收入为11.8亿美元，与第四季度基本持平。

按产品计算，微软大多数的产品类别的收入增长率都达到两位数。

说到这一结果，很少有分析师认为微软这个季度会出现真正的问题。华尔街预计云业务增长强劲而且会有多个升级周期。同时，分析师们对微软的Microsoft 365持乐观态度。

Stifel的分析师Brad Reback表示：

我们希望能够听到更多关于Microsoft 365的信息，这是一款结合了Office 365、Windows 10和Enterprise Mobility & Security的新的SKU，特别是考虑到微软今年早些时候宣布对研发部门进行重组，将Windows和Office相关的研发整合到一个部门之中。回想一下，在18财年的第四季度，微软曾透露M365是一项价值数十亿美元的业务。

云计算领域的竞争

鉴于微软的商业云收入达到了每年230亿美元，一些分析师认为该公司最终会在未来三年达到年收入350亿美元。包括LinkedIn的商业业务在内，微软2018财年的商业云销售额为266亿美元。

LinkedIn的商业业务包括商业订阅、LinkedIn Recruiter和Sales Navigator等产品。 LinkedIn推出了Talent Insights，可用于人力资源分析，人才规划。

尽管亚马逊网络服务仍然是公共云业务方面无可置疑的领导者，但是Wedbush的分析师Daniel Ives认为，由于微软在混合云市场中的地位及其对小型企业的吸引力，该公司最终可能会胜出。

Ives写道：

尽管大量的用户向云计算的转变已经变成了“双雄逐鹿”的游戏——在亚马逊AWS和微软MSFT之间进行选择，但是我们也看到这个领域出现了明显的转折点，越来越多的企业和政府机构转向了微软支持的混合云架构，这是由一家主要的合作伙伴在中小企业领域推动的。我们相信向云计算的转变是一个重要的长期趋势，而且会对微软有莫大的好处。

他补充表示，微软可以将Azure与Office 365、Dynamics和其他服务结合起来，创建对企业具有吸引力的捆绑产品包。

合作伙伴网络——微软夸耀自己拥有超过70,000个云合作伙伴——是一个有趣的主题，因为它凸显出这家软件巨头拥有非常好的基础，可以用来吸引客户。这个合作伙伴网络是微软多年来通过Windows的优势和商品建立起来的，吸引了很多比较小的公司。

AWS通过与VMware的合作解决了混合战略问题。此外，AWS渠道战略也在不断发展，但很难说微软的合作伙伴网络更加成熟。

总而言之，因为微软和亚马逊网络服务（AWS）这两家公司都有独特之处，所以直接将两者进行对比是比较困难的。加上谷歌的话，这三大公共云供应商之间彼此呼应，但是难以直接对比。