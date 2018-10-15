微软康容：以Azure为基加速中国企业数字化转型

连续四年取得三位数的业绩增长，服务于超过11万家企业用户、拥有超过1400家专注于不同行业、不同领域的云合作伙伴，这一串数字显示了微软Azure云以“芝麻开花节节高”的态势在中国稳健发展。

连续四年取得三位数的业绩增长，服务于超过11万家企业用户、拥有超过1400家专注于不同行业、不同领域的云合作伙伴，这一串数字显示了微软Azure云以“芝麻开花节节高”的态势在中国稳健发展。

2018年，是微软Azure入华第四年，进入中国四年来可以表现稳定，业绩增长迅猛，合作伙伴激增，一连串的喜人成绩单的背后有何原因？在数字化转型大潮中Azure如何全力助推中国企业、合作伙伴和开发者把握数字化转型机遇？近日，至顶网记者与微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容就上述问题进行了深度交流。

不断提升的服务中国市场的能力

Azure登上中国舞台后一直表现不凡。四年来凭借完善的云计算能力和强大的混合云部署能力，微软云Azure已经向中国交付一份漂亮的成绩单。这份成绩的背后是微软领先的技术以及其持续不断在中国市场的投入

康容介绍，2018年3月 Azure在中国新增了两个Azure区域、两个数据中心，完成云计算规模三倍扩容，并提供更丰富的功能服务和运维保障，还为全球Azure用户在中国部署和运营云业务提供更顺畅的迁移服务。

在Azure云上，人工智能业务增长尤为快速。康容说，Azure是“人工智能的最佳云平台”。这是源于微软多年在AI方面的研究，20多年前的微软就开始致力于研发AI，如今在机器视觉、语音识别、机器翻译等领域里，微软都是数一数二的佼佼者，比如在机器学习翻译方面如今已经超越了一个职业翻译者的精准度。

也基于此，中国有近千家企业用户都在采用微软的人工智能核心服务（运行于 Azure 上的认知服务、HDInsight、CosmosDB等）。举一个有趣的例子，振华集团已经采用微软的人工智能服务来“预见”未来：在码头海港的大机器，应用人工智能来做预测维修，机器其坏的时候就已经预测到它可能要维修了。对传统行业来说，这是一个不小的进步。

“我们正在发挥微软在先进云计算与人工智能创新、全球部署等方面优势，帮助更多的中国企业做大、做强，走出国门，开拓全球视野。”康容告诉记者。

Go Global ，Go China

在重点行业、重点领域、重点战略层面上，康容分享了微软云Azure的三大市场策略。

一是“Go Global“，即支持中国企业走过国门去海外做生意，支持国家“一带和一路”战略。今天，微软已经在超过160多个国家运营，在当地都有技术人员支持，普及率很高。另外，微软智能云Azure在全球有54区域，并且满足最严苛的GDPR要求，为中国企业开拓全球市场铺平道路。微软还开通海外版Azure直购渠道（Web-direct），助力更多中国企业腾云出海。

“在这些方面我们都可以协助他们，这是我们一个很大的优势。”康容说。

二是“Go China”。国内企业在中国版Azure上开发的环境、应用都能快速部署到微软在全球其它市场运营的Azure平台上，实现海外业务的快速部署；同时，海外企业也可以将其在全球部署的系统、应用，快速迁移到由世纪互联运营的中国版Azure上，以更少的IT投入、更短的准备周期、更灵活的云端部署，安全、合规地”Go China”,布局中国市场。微软云在国际国内之间搭建了一个有力的桥梁，方便更多海外国际企业走进中国。

三是完整的混合云方案。现在很多企业级用户已经部署了私有云，一些企业会把部分私有云业务迁移到公有云上，未来混合云是大势所趋。

“我们认为大多数企业会走混合云的方式，而不会只用公有云，在混合云这方面，微软占很大优势。”康容表示，微软在私有云、公有云和混合云的方案很完整，可以让企业级用户在混合云时代更方便地迁移。

与本土生态圈合作伙伴和开发者的合作，不仅是微软在中国业务取得快速发展的秘诀，更是微软得以在云计算时代获得全新发展动能的关键所在。

康容在采访中多次提到了微软和汽车行业的深入合作。当谈及其深入合作的原因时，康容认为，微软是一家可信任的公司。“他们（汽车行业客户）知道微软在这方面不会跟自己的客户来竞争。有一些友商他们提出的策略和方向可能会取代现在一些传统的汽车行业，而微软的看法是不同的，我们的责任是要协助客户成功转型。可以说多半的行业客户都认为我们是一个中性的科技企业。”

不仅在汽车行业，微软在制造业方面的表现也丝毫不逊色。像华为、小米、联想等都是微软的客户，它们都在使用微软的人工智能技术来智能化他们的工厂。目前在中国运营的微软智能云Azure服务于超过11万家企业用户， 拥有超过1400家专注于不同行业、不同领域的云合作伙伴。

尽管微软是为数不多在云领域已经取得成功的公司之一，但康容还是表示在云市场微软还是战者。他指出，亚马逊AWS在国际市场的成绩和阿里云在中国市场的强劲表现都是微软目前还达不到的，微软还要加快追赶的脚步。

“我们在中国受到了11万家企业客户的认可，还是很高兴的。未来，我们还要继续努力。”康容表示。