传统企业数字化转型路径：认知型企业+企业咨询服务2.0

10月24日，IBM全球企业咨询服务部（GBS）举办的“智时代 实现超现实——2018 IBM人工智能与数字化重塑行动日”大会在北京召开。会上，IBM专家分享他们对数字化转型的经验，同时还提出了企业咨询服务2.0的概念。

至顶网软件频道消息：中国的传统企业正在经历新一轮的转型，这就是数字化转型。对于传统企业，数字化转型的成功与否是一场事关企业生死的大事。然而，数字化转型并不容易。在这场以技术和数据驱动、技术与业务高度融合为特征转型过程中，挑战的不仅来自企业的技术、流程还有文化等深层次问题，正因为如此，传统企业需要成功案例作为示范，同时还需要借助外力（包括第三方咨询服务）的帮助。

在日前由IBM全球企业咨询服务部（GBS）举办的“智时代 实现超现实——2018 IBM人工智能与数字化重塑行动日”大会上，IBM的专家分享了他们在各自领域进行数字化重塑的宝贵经验，包括如何利用人工智能、区块链、物联网、智能自动化、云计算等新兴技术求解认知型企业的发展之路。会上，IBM还提出了“企业咨询服务2.0”的概念，IBM认为当下的咨询服务也要与时俱进，才能真正为企业实现数字化转型提供帮助。

IBM大中华区全球企业咨询服务部总经理麦俊彥在大会上发表演讲

传统企业逆袭的机会

一直以来，在和互联网企业的对比中，传统企业都被认为技术落后，不够敏捷，创新能力差。时间一长，很多传统企业也自认如此。以至于只要是需要和互联网竞争就先输了底气。而在IBM看来，传统企业并非如此不堪，传统企业完全有着逆袭的机会。

IBM 今年面向13000多名全球最高管理层（中国1700多位）的一份调研报告显示，改变传统行业的动力主要还是来自传统企业。

“调查数据显示，72%高管认为锐意创新的传统企业正引领行业颠覆大潮，深耕多年的传统企业正在逆袭。” IBM大中华区全球企业咨询服务部总经理麦俊彥援引调查报告中的数据说。

传统企业拥有的数据是这些企业逆袭的最大资本，正是多年经营积累下的丰富数据垒高了竞争门槛。IBM的这份研究报告显示，全世界仅有20%的数据可以从互联网获得，而另外80%的企业数据无法被搜索到，这部分就是传统企业拥有的数据，包括生产经营各个环节产生的、产品和服务相关环节背后隐藏的以及企业的利益相关者（包括产业链上下游企业）等方方面面的数据，这些数据就是传统企业的竞争优势所在。

当然，之所以说数据是传统企业的最大资本，还与数据对于当下企业数字化转型的重要性有关。数字化转型的一大特征就是数据驱动，通过应用以人工智能为代表的新一代新兴技术对于海量数据进行分析，让传统企业可以充分发挥自己在专业领域的独特优势，从而超越互联网新兴企业。

“传统企业正处于一个转折点，它们可以通过把握机会成为创新者，同时也可以顶着风险维持现状。“麦俊彥表示。

构建认知型企业

在传统行业中，一种常见现象是虽然一直推进IT 技术与传统行业的融合，但往往IT技术与业务是相对独立的两套体系。以前所说的信息化大多是将传统业务模式交由IT系统来完成，即将业务从线下搬到了线上，利用IT 技术提升沟通效率、降低沟通成本。而数字化转型带来的技术与商业的深入融合将贯穿到整个业务领域，甚至会重构业务架构体系。

技术与商业的深度融合也正是IBM所说的认知型企业的一个典型本质。麦俊彥表示，以人工智能、区块链、物联网等为代表的新兴技术迅速崛起，“认知型企业”成为发展趋势，并逐渐呈现出三大特点：第一，以平台为中心。数字化平台战略已经成为企业实现领先和逆袭的重要手段；第二，机器学习型企业。要使平台具备差异化优势，关键在于发挥企业的核心数据价值，使得工作流程具备持续的自我学习和自我优化能力；第三，高度灵活的模块化企业。认知型企业将由多个平台构成，如果企业能够最有效地协调这一系列平台，组建更广泛的生态系统，日后必将取得更大的成功。

而要成为一个认知型企业需要利用企业专有的数据、独特的平台和专业知识，同时要重点投资如下三个战略领域：建立高效的企业云平台；提升客户体验，实现战略价值创新；挖掘数据金矿，利用AI解锁流程潜能。

企业咨询服务迎来2.0时代

如前所述，今天的企业面临着前所未有的挑战，无论企业的数字化转型之旅和构建认知型企业之路都并非一帆风顺，在此过程中第三方的咨询服务就显得尤为重要。IBM全球企业咨询服务部 （GBS）这几年就帮助大量用户成功地迈上了数字化转型之旅。

IBM GBS是一个由业务、战略和技术顾问组成的团队，能帮助客户展望未来认知转型，同时获得行业最成熟的人才模型的支持。GBS专家具备业界最全方位的能力，不仅能够帮助客户制定最富有远见的战略，还能提供落地执行等一整套全方位服务。而这些能力也得到了广泛认可。比如，凭借完整的愿景及优秀的执行能力，IBM iX被评为2018年Gartner全球数字营销机构魔力象限的领导者，这是IBM iX连续第六次被评为领导者。IBM专注于一系列核心技术及其大规模的推进，证明了其强大的交付能力。在2018 Winners Circle中，IBM被公认为是一家领先的全球服务提供商，它以围绕Watson生态系统的大规模差异化资产，推进人工智能。

IBM麦俊彥表示，面对新的数字化浪潮，咨询服务也需要提升自己的能力，作为与传统咨询服务的区别，IBM提出了“企业咨询服务2.0”的概念。

“咨询业正在从以传统管理理论为基础的‘商学院’模式，走向以创新技术和实践为基础的‘科技院’模式，整个行业开始步入‘企业咨询2.0时代’。” 麦俊彥说。

麦俊彥介绍，传统战略咨询，即“商学院”模式，主要依靠的是西方国家在百年工业化历程中所积累的管理理论，更多地是在传统技术条件下，帮助企业解决战略规划、组织架构、财务绩效等核心管理问题。而在新的数字化技术条件下，战略、组织、流程、绩效都产生了新的方法，即数字化企业的新管理方法。

值得一提的是，过去，企业对咨询公司独到的方法论、经典案例顶礼膜拜，是因为国内的管理实践大大落后于西方。但目前这种差距正在缩小，数字化带来的新挑战让全球企业处于同一条起跑线上。企业需要咨询公司跟他们一起开发新的数字化战略，并能够将方案落地实施。

具体而言，企业咨询2.0时代的“科技院”模式是：从企业愿景到机制全面数字化的咨询模式。它以客户需求为中心，以结果为导向，以技术驱动业务为核心，与客户共同创新，不是学习经典，而是共同创造。在咨询过程中采用由外而内的敏捷迭代的工作方式，不断调整，最终得到一个逼近理想结果的新咨询模式。具体来说主要有以下几个特点：技术驱动，共同创新，结果导向，敏捷迭代，共同成长。

据悉，凭借“企业咨询服务2.0”时代的能力，IBM已经与一批行业标杆企业，包括伊利、太平洋保险、良品铺子、中海油等践行了数字化重塑的道路，帮助这些企业从根本上重塑业务方式，在当今低增长的经济体中寻求突破口，努力优化成本，在新的环境中赢得人才争夺战，改变了客户互动方式，并通过云、认知和自动化的应用改变长期传统的工作模式。