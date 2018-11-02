 微软已完成对代码托管平台GitHub的75亿美元收购

GitHub已经正式成为微软旗下的业务。就在欧盟批准这次规模75亿美元交易的一周之后，GitHub首席执行官Nat Friedman在一篇博客文章中分享了这一消息。Friedman借此机会重申了微软在6月份首次宣布有意收购GitHub时所做出的承诺。

至顶网软件频道消息： GitHub已经正式成为微软旗下的业务。就在欧盟批准这次规模75亿美元交易的一周之后，GitHub首席执行官Nat Friedman在一篇博客文章中分享了这一消息。Friedman借此机会重申了微软在6月份首次宣布有意收购GitHub时所做出的承诺。

Friedman写道：“GitHub将作为一个社区、平台和业务独立运营，这意味着GitHub将保留开发者的第一价值观、独特的精神和开放的可扩展性。我们将始终支持开发者选择任何语言、许可证、工具、平台或云。”

在这次收购宣布之后，一些用户表示担心微软可能会改变使GitHub成为业界托管开源项目主要枢纽的策略和功能。但整个开发者社区似乎相信这个平台在IBM的掌控下可以得到很好的发展。根据Friedman的说法，GitHub上的用户数量从收购时的2800万增加到今天的3100万。

展望未来，Friedman表示，微软将首先专注于增强该平台的界面。Friedman指出，优先考虑的是强化Project Paper Cuts，这是GitHub在8月推出的一项计划，旨在根据社区的反馈精简用户体验。

从长远来看，开发者可以期待看到与微软产品的新集成。首席执行官Satya Nadella在6月表示，微软将利用这次收购“将微软的开发者工具和服务带给新的受众。”

因此，微软可能会探索新的方式实现平台变现。GitHub已经提供付费订阅计划，而且在本月早些时候推出了GitHub Actions，一项自动化开发项目的服务。用户可以编写工作流来处理诸如发布一段代码或接受新用户到开源项目之类的操作。

在组织架构方面，Friedman将从周一开始担任GitHub首席执行官。此职位之前由GitHub联合创始人Chris Wanstrath担任，他将加入微软，担任技术研究员。