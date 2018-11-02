 微软选定赛灵思为Azure近半数AI工作负载提供新型芯片

据报道称，微软正计划让自己的Azure云基础设施芯片提供商多样化，除了目前主要的供应商英特尔之外，微软还将采用来自赛灵思（Xilinx）的高度专业化半导体技术。

至顶网软件频道消息： 据报道称，微软正计划让自己的Azure云基础设施芯片提供商多样化，除了目前主要的供应商英特尔之外，微软还将采用来自赛灵思（Xilinx）的高度专业化半导体技术。

微软此举正值自己强化Azure平台的人工智能和机器学习能力的时候，据称Azure平台是公有云领域最有增长前景的平台之一。

根据彭博社周二发布的一份报告称，微软已经于赛灵思达成协议，赛灵思的芯片将被近半数Azure服务用作协同处理器来处理机器学习任务。此前，此类工作负载完全由英特尔Altera部门提供的芯片承载。英特尔于2015年收购了Altera公司，并将Altera类似于赛灵思的可编程芯片添加到英特尔的CPU产品线中。

彭博社称，微软将继续从英特尔购买芯片用于其他云基础设施产品。微软发言人表示：“现有基础设施产品的采购没有变化。”

不过据称，微软将谨慎对待这家新的供应商，正如彭博社此前的报道，赛灵思的芯片需要在更广泛部署之前达到性能目标。

赛灵思的FPGA等灵活芯片正在日益普及，这些用于数据中心的芯片可以实时重新编程以用于不同的计算任务。像微软这样的云提供商越来越依赖这种芯片，而且这种芯片相比标准CPU来说可以更快速地处理AI工作负载。赛灵思的FPGA实际上从20世纪80年代后期就推出了，但随着AI的出现市场范围才得到了逐渐的扩大。

上个月，赛灵思宣布推出专为AI推理设计的新型计算机芯片，该芯片涉及深度学习模型在消费者和云环境中的应用。据称，这款名为Versal的新芯片将FPGA与两个更高性能的Arm处理器相结合，再加上一个专用的AI计算引擎，与现有硬件相比，可以实现更高的吞吐量、更低的延迟和更高的功效。

有分析师表示，赛灵思推出这款Versal芯片是将矛头对准了Nvidia及其已经成为AI工作负载标准的GPU。无论如何，微软此时不太可能使用这些产品，因为赛灵思称Versal芯片要到2019年夏天才会发布。



