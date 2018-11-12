 击败AWS 微软与零售巨头Gap签订5年合作协议

微软近日宣布，已经与零售巨头Gap达成了一项为期5年的云计算协议，在该协议下，Gap将把大部分业务转移到微软Azure上。

至顶网软件频道消息： 微软近日宣布，已经与零售巨头Gap达成了一项为期5年的云计算协议，在该协议下，Gap将把大部分业务转移到微软Azure上。

Gap去年创造了159亿美元的销售额，也成为最近一家选择Azure而不是业界最大云平台AWS的传统零售商。

此前在7月沃尔玛百货公司（Wal-Mart Stores）也与微软签署了一项类似的、影响深远的云计算协议，将矛头直接对准了Amazon.com。微软首席执行官Satya Nadella将这个双方共同的竞争对手称为对该联盟有着“核心”影响力。

与沃尔玛一样，Gap表示计划将数百个现有应用迁移到Azure。Gap将从关键的库存、商店和现场管理系统开始，为自己这个覆盖3400个商店的庞大零售帝国提供动力。

Gap还拥有规模庞大的电子商务业务，这也是这次与微软合作的重点。Gap计划在Azure上构建一个“集中数据平台”，为客户提供新的个性化营销和服务功能。作为合作的一部分，Gap还将使用Azure上的分析和机器学习工具。

为了支持这一以云计算为重点的路线图，Gap打算将应用开发运营也转移到Azure平台上。最重要的是，Gap将为员工部署Office 365生产力套件。

Gap首席技术官Rathi Murthy表示：“Azure发挥非常重要的作用，让我们能够无缝地扩张业务。我们看到整个零售业在购物模式上发生了巨大的变化。我们的在线业务持续增长，因此需要确保我们的平台快速、响应迅速并且能够扩展。”

一些零售商显然不愿意选择AWS，而微软也并不是唯一受益的云计算巨头。谷歌是云计算市场的第三大厂商，已经与The Home Depot和Target等知名大型企业都签订了合作协议。

就其本身而言，AWS仍然保持这在云市场的明显领先地位：AWS上季度收入增长了46％，达到66.8亿美元，并提及了多家零售客户，如Brooks Brothers和Lululemon Athletica。

客户名单还是不断增加。就在微软宣布与Gap合作的几天之前，韩国旗舰航空公司（Korean Air Lines Co.）宣布计划未来三年内将把整个IT基础设施迁至AWS。



