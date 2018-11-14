 30家企业合力组建Ceph Foundation 推进对象存储技术快速发展

Linux Foundation近日宣布成立一个新的“Ceph Foundation”，该基金会的成员是30多家希望支持和管理流行开源存储技术的主流技术公司。

至顶网软件频道消息： Linux Foundation近日宣布成立一个新的“Ceph Foundation”，该基金会的成员是30多家希望支持和管理流行开源存储技术的主流技术公司。

Ceph是一种统一的分布式存储系统，被全球最大的一些云服务提供商使用，包括Rackspace、Bloomberg和Fidelity Investments等主要组织。Ceph提供对象、块和文件系统存储，也可以用作商用硬件的软件定义存储系统。

Ceph使用Object Store来累积数据，每个部分都存储在一个扁平的非层次命名空间中。数据被物理存储在所谓的Ceph Block Device上，这是一个可以连接到虚拟机或裸机服务器的虚拟驱动器。存储是由Ceph Reliable Autonomic Distributed Object Store管理的，提供快照和复制等功能。

Ceph还允许将数据保存在对象存储设备组成的集群中。一个集群可以存储多个数据池，并有助于让Ceph具有极高的可扩展性。

Ceph的主要优点是它让管理存储变得更容易、成本更低，因为Ceph几乎可以使用任何类型的服务器硬件。

成立一个基金会来监督Ceph开发，这个想法体现了块存储和文件存储对于现代IT基础设施的重要性。Ceph和类似的对象存储是构成很多平台的一个特别重要的组件，例如用于构建私有云的OpenStack，以及用于管理软件容器的Kubernetes。OpenStack Foundation最近的一项调查显示，有2/3的OpenStack云依赖于Ceph。

Ceph被越来越多的企业采用，因为它让企业能够以更低的成本在私有云上保存数据，而且随着随着云和容器技术越来越普及，相信Ceph也会越来越受欢迎。

因此，Ceph背后的主要参与者得出的结论是，正式的治理结构对于调和各方的利益是必要的，因此Ceph Foundation诞生了。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“存储仍然是下一代计算的关键因素，因为它是为数据提供动力的平台，数字经济的生命之源。很高兴看到开源领域有超过30家企业和厂商加入Ceph，共同开发和帮助构建下一代应用的数据层。”

主要的创始成员包括Canonical、中国移动、DigitalOcean、英特尔、Red Hat、SUSE、西部数据和中兴通讯。

Ceph共同创建者、项目负责人、Red Hat首席架构师Sage Weil Ceph在一份声明中说“Ceph的指导愿景是成为可靠的、横向扩展存储的最先进技术，并且100％开源。虽然早期的公有云提供商推广自助服务式的存储基础设施，但Ceph为服务提供商、企业和个人提供了相同的功能，具有强大的开发社区和用户社区力量，可以推动存储领域的未来创新。”



