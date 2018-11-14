 Red Hat强化容器与最新版OpenShift的集成

Red Hat正在加大对Kubernetes的投入力度，即将发布最新版本的基础设施即服务产品——Red Hat OpenStack Platform 14。

至顶网软件频道消息： Red Hat正在加大对Kubernetes的投入力度，即将发布最新版本的基础设施即服务产品——Red Hat OpenStack Platform 14。

今天早些时候发布的这个新版本是基于OpenStack代号为“Rocky”的社区版，改进了与OpenShift（Red Hat自己的Kubernetes版本）的集成，并为裸机部署提供了更好的功能支持，以及改善的自动化功能。

OpenStack是Red Hat面向那些希望运行混合云基础设施（包括运行本地环境和公有云中的常见元素）的企业组织和服务提供商打造的平台。这次加强了与OpenShift的集成，是对Kubernetes迅速普及的一种认可，Kubernetes让应用能够被封装并做跨平台的迁移。

Red Hat Enterprise Linux产品管理总监Ron Pacheco说：“我们让在相同应用中扩展和集成容器工作负载变得非常容易。”容器是小型的、可移植的虚拟机，其中包含了运行应用程序所需的所有元素。

新版本减少了“pods”之间通信所需的重叠网络数量，“pods”则是指那些共享存储或网络资源、共享通用运行时规范的容器。属于同一租户的工作流现在可以自由地进行通信，这个增强了性能的功能让应用能够基于虚拟机和容器组合服务。

配置经过简化，让OpenStack和OpenShift可以同时设置，而不是按顺序设置，而且还共享一个共同的管理界面。

裸机是指没有虚拟化层的服务器，当性能非常高或者机器需要在高度安全的应用中彼此隔离时经常使用这个选项。Pacheco表示：“越来越多的客户要求在裸机上运行容器。”

其他自动化功能还包括自动部署高可用的OpenShift集群，针对基于容器的工作负载的内置前端负载均衡器，使用OpenStack对象存储来托管容器注册表，以及与Red Hat Ansible自动化引擎版更紧密地集成用于软件配置、配置管理和应用部署。

最后，Red Hat针对那些使用Nvidia Grid Virtual PC（一种提供个人计算机体验的服务器端环境）的工作负载提高处理器可扩展性。

Red Hat表示，新版本将在几周内上市。