微软重新发布Windows Server 2019

微软在11月13日——重新推出Windows 10 1809 / Windows Server 2019功能更新。

至顶网软件频道消息： 微软在11月13日——重新推出Windows 10 1809 / Windows Server 2019功能更新。

在10月初推出了Windows 10的2018年10月更新（也被称为1809）和Windows Server 2019/1809功能更新之后，微软今天（11月13日）将向主流用户重新发布这两个更新。更新后的版本包括对数据丢失问题以及其他问题（这些问题是在微软最初于10月2日推出这两个更新之后被发现的）的修复。

从今天开始，客户可以从批量许可服务中心（VLSC）下载Windows Server 1809和Windows Server 2019更新。微软官方称，Azure客户将在未来一周内看到Azure Marketplace中提供的Windows Server 2019。微软正忙于在Microsoft Eval Center上提供Windows Server 2019评估版。（我的ZDNet同事Ed Bott有关于重新发布客户端版本的详细信息，现在是17763.107版本。微软今天也重新发布了10月更新版的Windows 10 IoT。）

微软还将更新其支持时间表，将Windows Server 1809、Windows Server 2019和Windows 10 1809的半年渠道版和长期服务频道的服务起点调整为今天——11月13日。（这个日期之前是10月2日。）更新的名称没有变化，即使它们是在11月发布的，仍然被称为10月/1809更新。

今天重新发布的Windows Server 2019也意味着那些等着部署Exchange Server 2019——

它需要Windows Server 2019——的用户现在可以行动起来了。微软于10月22日开始推出Office服务器的本地版本——Exchange Server 2019、Skype for Business 2019、SharePoint Server 2019和Project Server 2019。

以下是对自10月Windows 10 1809 / Windows Server 2019功能更新首次发布以来所发生的事情的一个快速回顾：

在宣布推出2018年10月更新版本的四天之后，微软的官员们在收到用户的投诉后，在下载网站上移除了该更新——以及Windows Server 2019功能更新。一些用户确实已经设法获得了2018年10月更新和Windows Server 2019更新。但是那个时候还没有更新的用户就不得不等待调整后的版本了。

微软在过去一个多月内测试了一个新版本的2018年10月更新，以解决Windows Insider测试人员的数据丢失问题（Build 17763）。最初的数据丢失问题，微软的高管们表示只影响了“百分之一的用户中的百分之一”，这是一些内部人员在他们最初的测试中发现的问题，但在2018年10月更新主流推出之前没有得到彻底解决。

最初的数据丢失问题发生在先前已启用已知文件夹重定向（KFR）但某些文件仍保留在原始位置的系统上。它也发生在一些使用OneDrive中相对较新的自动保存功能（将桌面、文档和图片文件夹的内容重新定位到云中的相应位置）的系统上。当某些文件保留在旧位置时出现了问题。

在最初的数据丢失问题被确认后，另一个关于ZIP压缩文件的问题被发现了。将.ZIP存档中的文件移动到常规文件夹中，如果该文件夹中有重名文件，10月更新并不会警告用户。而且，用户报告称这些应该被复制的文件实际上并没有被复制到目标文件夹，而且也没有任何提示告诉用户这一操作并未完成。微软承认了这个问题并表示将在11月份解决它。

今天微软发布了一篇关于新Windows-as-a-service世界中的测试和质量的博客文章。微软计划让这篇文章成为关于Windows质量的系列文章之一，在这篇文章中，微软的官员们回顾了微软是如何测试软件以及如何衡量质量的。

用户强烈抗议最近两次Windows 10功能更新（1809和1803）的问题，但如果你希望该公司的高管们承认Windows 10质量存在严重问题，你恐怕无法如愿了。相反，微软的官员们重申了他们的遥测数据显示客户对每次Windows 10更新都感到越来越满意。

这篇博客文章中也没有提到微软改变推出Windows 10和Windows Server功能更新的方式。

我最近建议微软将其两次年度Windows 10 / Server功能更新中的一次变成只包含修复的更新，以提高质量。我不敢说微软会走这条路，但是我曾希望在1803、1809的事情以及就在上周出现的Windows激活问题出现之后，情况能有所改变。

然而，仍有一丝希望，微软可能会在某些方面采取措施来提高Windows的质量。看看这篇文章的最后一段：

“虽然我们确实看到了积极的趋势，但我们也清楚地听到了一些用户的声音，他们遇到了令人沮丧的问题，而我们承诺要做更多。我们将努力提高预防问题的能力，以及当问题出现时快速公开响应的能力。我们打算利用我们今天拥有的所有工具，专注于产品设计、开发、验证和交付的质量创新。我们期待在未来的博客文章中更多地分享我们的质量方法和不断出现的质量创新。”

我不知道Windows团队的情况。希望在2019年春季/“Vanadium”Windows客户端和服务器更新发布时，我们将看到他们努力的成果。