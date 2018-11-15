微软收购聊天机器人初创公司Xoxco

微软今天宣布收购人工智能初创公司Xoxco，该公司在聊天机器人生态系统中占据突出位置。

至顶网软件频道消息： 微软今天宣布收购人工智能初创公司Xoxco，该公司在聊天机器人生态系统中占据突出位置。

Xoxco公司位于美国奥斯汀，成立于2009年，主要致力于为那些希望开发会话助理的企业提供开发服务。根据今天的收购公告显示，Xoxco此前一直在与微软等厂商合作。但是，Xoxco的内部项目使其成为一个值得关注的市场参与者。

Xoxco是Botkit的开发方，Botkit是一种用于构建聊天机器人的开源工具包，为Slack、Microsoft Teams和其他消息平台上的数万个会话助理提供支持。Xoxco还为Slack打造了非常受欢迎的Howdy助理，同时Howdy被认为是第一个在该服务上发布的商业会议调度机器人。

Xoxco得到了Slack的积极支持，Slack在2015年与Bloomberg LP的Bloomberg Beta基金一起为Xoxco提供了150万美元的创业资金支持。微软表示，在收购Xoxco之后还将继续支持Howdy。

“我们的共同目标是培养一个初创公司和创新者的社区，分享最佳实践，继续扩大我们对会话AI的关注，并开发出能够让人们通过语音和语言创造出更多经验的工具，”微软会话AI企业副总裁Lili Cheng在一篇博文中这样写道。

对于微软而言，这次收购似乎主要是为了吸收Xoxco的AI专家团队。如今，机器学习人才成了一种热门商品：微软和其他科技巨头正在大力投资扩展他们的AI能力，不仅是在企业方面，还有跨他们的消费者产品方面。

聊天机器人是微软特别关注的一个领域。在今天的公告中，Cheng特别提到，微软的开源Bot框架迄今已经被超过360000名开发人员采用。

微软还在积极扩大这个数字。在收购Xoxco的同时，微软还推出了一个新的开源聊天机器人工具包，为开发人员提供现成的软件构建模块。

该工具包简称为Virtual Assistant，在发布时包含十几个模块，其中一些模块提供了可定制的聊天机器人“技能”，涵盖常见用例，例如记录待办事项，还有一些模块旨在帮助开发人员实现各种后端功能。

社交通讯客户服务平台Conversocial公司首席执行官Joshua March表示：“微软正在放大会话AI的概念，以帮助消费者获得无缝的、高效的和精准的体验。未来我们将看到有越来越多的科技公司鼓励企业利用人工智能，让他们的业务在未来可以实现增长。”

微软广泛依赖通过收购来强化自己的AI路线图。就在收购Xoxco之前的5月，微软刚刚收购了Semantic Machines，后者提供了一款商业聊天机器人平台。微软今年的其他收购还包括Bonsai AI和Lobe，这两家初创公司都专注于简化机器学习模型的开发。