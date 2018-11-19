IBM与ServiceNow组队 加快客户向多云环境迁移

IBM正在努力成为企业客户多云环境管理的首选。IBM近日宣布与工作流程自动化及服务管理软件提供商ServiceNow建立合作伙伴关系，并对IBM Cloud Migration Factory进行了增强改进。

IBM正在努力成为企业客户多云环境管理的首选。IBM近日宣布与工作流程自动化及服务管理软件提供商ServiceNow建立合作伙伴关系，并对IBM Cloud Migration Factory进行了增强改进。

与大多数IBM合作伙伴公告一样，这次合作对外提供的细节很少。IBM仅表示，将提供由ServiceNow IT服务和运营管理产品扩展的Multicloud Management Platform。

IBM研究员Bala Rajaraman说：“这将让我们双方的合作伙伴关系扩展到更高层次。更多细节将不断完善。”

Rajaraman说，IBM的目标是“提供一个有凝聚力的、端到端的多云管理服务平台，以及围绕这个平台的集成与管理服务。”IBM这次与顶级专注IT的工作流程自动化公司的合作，将让“客户在一个可配置平台中获得ServiceNow和IBM各项功能”。

最近ServiceNow发展形势大好。上个月ServiceNow的业绩轻松超过华尔街分析师预期，并宣布ServiceNow现在拥有5000多家企业客户，其中1/8的客户每年为购买ServiceNow软件支付100多万美元。

由于未能追赶上顶级公有云提供商，所以IBM一直把“多云”作为一个市场亮点。IBM认为，像软件容器这样的技术将吸引企业与多个云提供商合作，并在这些提供商之间转移工作负载，以最低的价格追求最佳性能和功能。

IBM引用一项内部研究结果称，预计有85％的企业已经在使用多个云，但80％的企业工作负载仍在本地环境中。IBM认为它可以通过广泛的迁移和管理工具及服务帮助这些企业加速向云的转移。

Rajaraman说：“从我们跨基础设施、[应用程序接口]、容器、数据和治理方面所做的多云管理来看，IBM在多个维度都走在多云趋势的前沿，而我们的竞争对手专注在一个相当狭窄的领域。”

IBM Cloud Migration Factory中的新特性和功能旨在将客户端迁移和现代化基础设施、数据、应用和工作负载所需的时间缩短25％。该产品将技术与服务进行结合，旨在加速云迁移，并让企业组织转向使用DevOps等现代开发技术。“Migration Factory的理念是建立和规范你的迁移方式。”

将遗留应用迁移到云基础设施往往需要大量的重写代码工作，以及引入模块化微服务和无服务器功能。Rajaraman说，有许多技术和架构决策和风险需要考虑。“你需要一个跨各种环境具有一致性且开放的平台，这样才有利于创建一个生态系统和开发管理工具。”

管理多云环境意味着“能够跨云无缝工作，控制哪些数据的流向，跨多个云做成本和资产管理，”Rajaraman补充说。

IBM表示，Cloud Migration Factory中的自动化和工具是建立在IBM服务部门为客户所做的10万次迁移经验基础上打造的。