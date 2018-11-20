微软宣布收购应用虚拟化初创公司FSLogix

微软今天宣布收购FSLogix，这是一家风投支持的虚拟化初创公司，拥有Verizon Communications和英国国民健康服务体系（National Health Service）等大牌客户。

微软今天宣布收购FSLogix，这是一家风投支持的虚拟化初创公司，拥有Verizon Communications和英国国民健康服务体系（National Health Service）等大牌客户。

位于美国佐治亚州Suwanee的FSLogix主要提供用于虚拟桌面基础设施（VDI）的软件。VDI使企业能够在一个集中位置基于Windows 10或其他操作系统设置工作区，并将其传输到员工的物理设备上。

这意味着管理员可以在一个地方集中管理员工的所有桌面，但同时也带来了一些挑战。 FXLogic的旗舰产品FSLogix Apps专注于解决一个最重要的问题：成本。与物理桌面一样，VDI环境的设置要求企业购买与用户数量成比例的大量Windows 10许可证。

FSLogix应用可以通过单个Windows安装支持多个用户。该软件在虚拟桌面中配置应用和文件夹，这样每个用户只看到他们所需的特定资产，从而有效地在同一台计算机上创建多个不同的工作区。FSLogix称，该技术可以降低许可成本，同时简化主管部门的管理操作。

FSLogix最近通过微软Office 365 Container（专注于微软的生产力套件）提升了自己的产品组合。据FSLogix称，这让虚拟桌面能够像在用户本地计算机上安装应用一样快速地运行OneDrive、Outlook和OneNote客户端。

微软表示，FSLogix的技术将用于支持微软最近推出的Windows Virtual Desktop服务。它是一种管理VDI产品，让企业能够在微软Azure云平台上启动Windows工作区。

微软高管Brad Anderson和Julia White在公告中表示：“通过客户的交流我们了解到，微软Office应用是企业中使用最频繁且最常见的虚拟化应用。Office 365 ProPlus是目前最佳的Office体验，而且，借助FSLogix可以加快Outlook和OneDrive中用户配置文件的加载速度，Office 365 ProPlus在多用户虚拟环境（包括Windows虚拟桌面）中的性能将更进一步。”

Windows Virtual Desktop向VDI市场领导者VMware和Citrix发起了直接挑战，后两者的解决方案也都由FSLogix提供支持。微软没有具体说明收购后FSLogix之后，FSLogix的软件是否还会继续以当前的形式提供。

就在宣布收购FSLogix的几天前，微软刚刚宣布收购专注于聊天机器人开发的初创公司Xoxco，Xoxco最为人熟知的就是开发了用于构建会话助理的开源Botkit框架。

在被收购之前，FSLogix已经筹集了1000万美元的资金，而Xoxco则获得了150万美元。