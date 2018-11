与华为合作升级，华夏FinTech步入新格局

华为最近又做了一件大事儿——与华夏银行签约成立“联合创新实验室”。华为将以联合创新实验室和项目组等方式,重点在金融云、大数据、AI等领域与华夏银行进行创新合作。

华为最近又做了一件大事儿——与华夏银行签约成立“联合创新实验室”。华为将以联合创新实验室方式,重点在金融云、大数据、AI等领域与华夏银行进行创新合作。

据了解,此番合作是基于此前合作的再度升级,将为华夏银行的技术能力(即数据处理能力)大大加分,极大提升企业的竞争力。

11月14日,坐标深圳。记者从北京腾云驾雾来到位于深圳的华为基地参加此次联合创新实验室签约与揭牌仪式。



三座大山不好爬

业内流传着这样的一句话,“要么被科技改变,要么被科技淘汰”,对于金融行业更是如此。只有从内到外打破重重边界,实现自身的重生,才能在数字化转型这一条路上“再逆袭”。

在这样的双重压力之下,越来越多的金融行业开始意识并开始尝试,通过数字化技术手段来改变传统的运营和管理。

作为国内最早的全国性股份制商业银行之一的华夏银行来说,压力同样不小。分行众多,业务繁杂且侧重点不同,各支行也需要独立建设ICT基础设施平台,运维工程师也需要同时管理不同类型的IT设备,例如小型机、x86服务器、存储等,而且任何系统变更,均需通过手工配置。从规划、采购、开发、上线、试运行等漫长复杂的阶段,甚至时间跨度长达3~4个月。底层IT基础设施、分散IT管理能力不匹配等问题成为华夏银行发展的主要瓶颈之一。

为了解决“周期长、成本高、效率低”三大难题,同时为了向智能化转型,在《华夏银行 2017-2020 年发展规划纲要》文件中,华夏银行确立了整体数字化转型与互联网银行平台创新双轮驱动策略,全面向“金融新科技”发力,解决老大难的问题。

在此背景下,华为自2015年后又与华夏银行再度携手,以联合创新实验室等方式进行创新合作。那么问题来了,本次实验课题具体有哪些?合作后对于华夏银行来说加分项有什么?

打造强大金融后台 以实现降本增效

对于向来不缺黑科技的金融行业来说,以科技为导向早就不是新鲜事儿了。在埃森哲去年的一份报告(《The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined?》)中显示,全球金融科技采用率从2015年的16%上升到2017年的33%。未来这个数字还将继续快速增长。

华夏银行也已经注意到云技术在节省IT资源、降低运营成本、提升IT基础设施的可获取性,以及基础设施应对不确定需求环境的弹性等方面所带来的诸多好处。

为了支持华夏银行的转型升级,早在2015年华为的私有云平台就在华夏银行投产使用,做到了基础软硬件资源全自动化发放,提高了服务交付的效率,可用性方面达到前期要求。未来还将进一步深入优化相关功能,有助于平台更快速、更广泛的在全行范围应用推广,并提升华为云平台的整体利用效率。

人工智能在金融行业的热点也是华夏银行眼下重点关注的。华夏银行借助华为GPU服务器+AI fabric新架构,推进人工智能技术在华夏银行的应用。华夏银行副行长关文杰介绍到,AI Fabric技术使得平均每次AI训练时间较传统网络缩短40%,极大的加快人工智能学习训练速度。

华为以强大的技术能力,将AI赋能到现有的技术体系中。如今华夏银行已引入生物识别技术,实现人脸识别、指纹登录、指纹转账的落地应用。以智慧客服体系为例,根据2017年统计的数字,95577语音导航日平均处理电话4162通,相当于替代了27个人的人工工作量,大大提升了工作效率,降低了工作成本。

华为还将继续推动AI在华夏银行的运用,使得银行内部流程变得更高效、更自动和智能化,运营成本的降低将是自然的结果。

当然联合创新实验室的研究课题不止这些。随着业务的丰富,华夏银行对“金融科技化”的要求也不断提高。华为也在不断提升和优化华夏银行的金融后台。

今天业界关于5G炒得很热,它提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,也将开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。5G这一课题尤其在金融业这股热还会持续。华为积极部署5G和下一代互联网技术在银行的应用。从线上到线下、从消费到生产,从平台到生态,华夏银行和华为合作基于该技术探索其在金融行业的应用场景,结合银行业务形成5G下银行数字化转型方案。

为了降本增效,华夏银行还将借助华为ARM低能耗处理器服务器,构建虚拟化服务化大数据平台,通过降低能耗投入将有效降低华夏银行科技运营成本。

除了上述四个课题以外,华夏银行还将利用借助华为SD-wan技术实现智能流量管控、建设智慧分支网络。

关于此次合作,华夏银行副行长关文杰说:“本次联合创新实验室的签约挂牌将进一步提升与拓宽双方合作的深度与广度。联合创新实验室将着眼于未来技术的探索研究,打造未来金融,从技术,产业和行业的融合方面为客户创造未来服务!”

科技转型持续酝酿 未来可期

FinTech成为网红的另一个原因是它对金融业的影响可能是颠覆性的,金融企业不得不有所行动。跟上时代的步伐才能不被时代所淘汰。

笔者了解到,华夏银行与其它公司也进行了深入合作,陆续推出龙商贷、华夏蚂蚁借呗、普惠龙 e 贷等金融科技项目。从2017年年度报告来看,华夏e缴费功能已覆盖95.7%的机构,构建了44个数据运用和管理分析类系统。以“移动化、平台化、场景化、智能化、数字化”五位一体的智能服务体系正在实践。

当然,华夏银行的可喜成绩不止如此,透过华为在金融云云运营、新生态大数据架构、人工智能平台等一系列创新研究与华夏银行内部技术的整合,我们也可以预见,在双方的努力下将会拓展出更多的市场机会,打造华夏银行在FinTech时代核心价值。