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本届广东云栖大会将以“驱动数字中国”为主题，聚焦工业智造，描绘新技术发展趋势和蓝图，展现云计算、大数据、人工智能、物联网等蓬勃发展的科技生态全景，探讨区域数字化转型之路，助力珠三角以及粤港澳大湾区的发展，加速产业升级，以信息化培育新动能，新动能推动新发展，新发展创造新辉煌。

大会视频

主论坛议程

09：15-09：25 致辞 广东省领导
09：25-10：05 驱动数字中国 胡晓明

阿里云总裁
10：05-10：15 重磅发布 敬请期待
10：15-10：45 ET 工业大脑 ・ 工业互联网平台智能之芯 闵万里

阿里云机器智能首席科学家
10：45-11：05 连接・合作・创新 智能制造新跑道 丁险峰

阿里云智联网首席科学家
11：05-11：15 合作发布 敬请期待
11：15-11：40 双11-技术推动商业新动能 何云飞

阿里云产品总监

大会嘉宾

  • 胡晓明

    阿里云总裁

  • 陈晓东

    阿里巴巴集团副总裁

    银泰商业（集团）有限公司执行董事兼CEO

  • 肖利华

    阿里巴巴集团副总裁

  • 闵万里

    阿里云人工智能首席科学家

  • 丁险峰

    阿里云智联网首席科学家

  • 何云飞

    阿里云产品总监

  • 林昊

    阿里云开发者中心负责人

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关于云栖

关于云栖－云栖大会是由阿里巴巴集团主办的全球顶级科技大会，汇聚时代最强大脑，描绘新技术发展趋势和蓝图，展现云计算、大数据、人工智能等蓬勃发展的科技生态全景。从2015年到2017年，云栖大会系列活动已经累计吸引超过十万人现场参与，数千万人在线参与。2018年云栖大会将在深圳（精彩回顾）、南京（精彩回顾）、上海（精彩回顾）、武汉（精彩回顾）、重庆（精彩回顾）、杭州（精彩回顾）、广东（11.22立即报名）、北京等地陆续举办，邀您一起驱动数字中国。
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