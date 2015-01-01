本届广东云栖大会将以“驱动数字中国”为主题，聚焦工业智造，描绘新技术发展趋势和蓝图，展现云计算、大数据、人工智能、物联网等蓬勃发展的科技生态全景，探讨区域数字化转型之路，助力珠三角以及粤港澳大湾区的发展，加速产业升级，以信息化培育新动能，新动能推动新发展，新发展创造新辉煌。
|09：15-09：25
|致辞
|广东省领导
|09：25-10：05
|驱动数字中国
| 胡晓明
阿里云总裁
|10：05-10：15
|重磅发布
|敬请期待
|10：15-10：45
|ET 工业大脑 ・ 工业互联网平台智能之芯
| 闵万里
阿里云机器智能首席科学家
|10：45-11：05
|连接・合作・创新 智能制造新跑道
| 丁险峰
阿里云智联网首席科学家
|11：05-11：15
|合作发布
|敬请期待
|11：15-11：40
|双11-技术推动商业新动能
| 何云飞
阿里云产品总监
胡晓明
阿里云总裁
陈晓东
阿里巴巴集团副总裁
银泰商业（集团）有限公司执行董事兼CEO
肖利华
阿里巴巴集团副总裁
闵万里
阿里云人工智能首席科学家
丁险峰
阿里云智联网首席科学家
何云飞
阿里云产品总监
林昊
阿里云开发者中心负责人