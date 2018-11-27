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微软发布了第一个Windows Server 19H1测试版本

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尽管微软官员上周表示将不会有新的Windows Insider测试版本，但该公司确实发布了一个： Windows Server 19H1的第一个测试版本。但是，关于Server 18282中的新功能，目前并没有太多的细节。

来源：ZDNet2018-11-27 14:31:34

关键字： 微软

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至顶网软件频道消息： 尽管微软官员上周表示将不会有新的Windows Insider测试版本，但该公司确实发布了一个： Windows Server 19H1的第一个测试版本。但是，关于Server 18282中的新功能，目前并没有太多的细节。

 微软发布了第一个Windows Server 19H1测试版本

通过Neowin.net上的帖子，我发现了第一个新的Server版本。微软于11月20日发布了Server 18282版本。这是自该公司于11月13日重新发布Windows Server 2019/1809以来的首个新的Server Insider测试版本。微软于11月14日发布了Windows 10 19H1客户端Insider build 18282。

我已经向微软的官员们询问了关于Server build 18282中的新功能列表，但到目前为止还没有得到回复。（如果有人已下载此版本并且有任何功能信息可供分享，请告诉我们。）

微软在微软技术社区网站上提供了一篇关于Windows Server vNext预览版本18282的简短博客文章，但是里面的信息不多。这篇文章证实这是下一个半年度渠道Semi-Annual Channel ，SAC）版的第一个Insider测试版本。此版本将于2018年12月14日到期。由于Server Core的此预览版本尚无可用的激活密钥，因此微软允许测试人员在安装期间暂时禁用激活。

如果微软坚持目前的“Windows即服务”计划，代码代号为“Titanium”的Windows Server 19H1应该在2019年4月左右开始向主流用户推出。如果是这样，按照微软目前的命名惯例，它可能会被命名为Windows Server 1903。

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