 IBM希望通过Watson套件将人工智能与人力资源融合在一起

IBM推出了一个专为人力资源设计的单元，以便更好地发现人才并使用人工智能进行招聘。

至顶网软件频道消息： IBM推出了一个专为人力资源设计的单元，以便更好地发现人才并使用人工智能进行招聘。

该公司正在整理其最新的人力资源工作，称为IBM Talent＆Transformation，其中包括挑选出来的Watson服务。IBM表示，其人工智能工具套件可以帮助人力资源成为实现数字化转型的增长引擎。人工智能可被用于改进工作流程、员工敬业度、招聘和员工保持，同时提供更多样化的员工队伍。

IBM的Talent＆Transformation套件包含一个Watson Talent Suite，它汇集了行为科学、人工智能和心理学，并将其应用于人力资源。IBM Talent＆Transformation将包括该公司与Workday的合作。IBM和Workday是实施和云方面的合作伙伴。

组件包括：

* Watson Recruitment（Watson招聘），分析公司的聘用历史和外部数据，以找出角色的成功因素。然后，人工智能会显示最合格的类别。

* Watson Candidate Assistant（Watson候选人助理），查看求职者的简历，并匹配开局和推断技巧。

* Watson Career Coach（Watson职业教练），一个为职业发展路径提供建议的虚拟教练。

* Watson Talent Frameworks（Watson人才框架），包括人才战略所需的技能，旨在为人才基础提供未来保障。

* Adverse Impact Analysis （不良影响分析），使用人工智能识别和解决整个组织的无意识偏见。

这些服务是为IBM内部人力资源团队开发的，该公司声称它在2017年带来了1070亿美元的收益，员工满意度更高。IBM将通过面向技术和业务专业人士的人工智能技能学院（AI Skills Academy）来辅助其人力资源部门的工作。IBM Garage也将成为人力资源、人工智能和文化融合的试验平台。