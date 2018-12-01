 re:Invent 2018：AWS扩展Lambda无服务器功能 新增Kafka管理服务

在re:Invent大会前两日相继推出了卫星数据服务、本地基础设施产品以及大量新功能之后，今天AWS推出了另一项针对其云平台的增强功能。

至顶网软件频道消息： 在re:Invent大会前两日相继推出了卫星数据服务、本地基础设施产品以及大量新功能之后，今天AWS推出了另一项针对其云平台的增强功能。

扩展的无服务器功能

今天宣布的许多功能都是针对AWS Lambda推出的。Lambda是AWS在2014年推出的无服务器计算服务，该服务让企业能够在AWS云上运行代码而无需手动管理底层硬件资源，从而节省大量时间和资源。

Lambda将新增一项名为Lambda Layers的功能，该功能让开发者可以提取出现在多个Lambda工作负载中的重复代码，并将其捆绑为一种主副本。当更改这个主副本的时候，所做的修改就会应用到所有依赖于这个主副本的工作负载。这项功能可以让那些在运营中高度依赖Lambda的企业更轻松地确保跨应用一致地发布重要更新。

Amazon首席技术官Werner Vogels在今天早上re:Invent大会主题演讲中表示，已经有数十万客户构建了无服务器应用，而且不限于云原生的初创公司。“大型企业也在采用无服务器技术。”

AWS通过Lambda Layers为客户提供了更灵活的服务使用方式。AWS增加了对外部运行时系统的支持，这意味着开发者现在在几乎可以使用所有编程语言编写无服务器应用了。此外，开发者还可以自由地在三个主流的第三方编辑器中编写代码：PyCharm、IntelliJ和微软Visual Studio Code。

同时，AWS还增强了AWS Step Functions，AWS的另一款无服务器计算产品。现在企业可以使用该工具创建多应用工作流，这些工作流可利用Amazon SageMaker机器学习引擎、DynamoDB NoSQL数据库以及其他一些以前不受支持的AWS服务。AWS还首次公布了Nested Applications，该应用旨在简化聚合无服务器应用的过程。

大量新产品

除了对无服务器计算产品组合的更新之外，AWS还推出了很多新的服务，其中最重要的就是推出一个管理版本的Kafka。

Kafka是一种用于传输实时数据的开源系统，在企业中得到广泛采用。Kafka平台最初是由LinkedIn开发的，用于处理其网站上的用户活动指标，目前被广泛应用于从基础设施应用监控到网络安全的方方面面。

Amazon Managed Streaming for Kafka（MSK）可以让企业免于在内部管理软件部署。该服务还与开源Kafka版本完全兼容，让企业更容易将现有部署迁移到AWS。

AWS在公告中表示：“Amazon MSK运行高度可用的Apache Kafka集群，提供开箱即用的安全功能，与Apache Kafka的开源版本完全兼容，允许现有应用无需更改代码即可迁移，并且内置AWS集成可加速应用开发。”

今天的产品公告中还包括一个新的自助版本的Well-Architected Framework，该工具以前仅由AWS内部解决方案架构师用作咨询的一部分，让企业能够根据常见的最佳实践评估其云环境。