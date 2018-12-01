 Box财报超出华尔街预期 称处于首次实现盈利边缘

云存储公司Box今天公布的财报结果让投资者们感到兴奋，其财报受益远高于预期。

至顶网软件频道消息： 云存储公司Box今天公布的财报结果让投资者们感到兴奋，其财报受益远高于预期。

虽然整体上仍然亏损，但Box称公司目前正处于首次实现盈利的边缘，这一点让投资者感到振奋。

财报显示，在在某些特定成本如股票补偿之前Box每股亏损6美分，收入为1.559亿美元，同比增长21％。净亏损为3950万美元，即每股28美分。

这略好于华尔街分析师此前的预期，分析师预计Box预计每股调整后亏损7美分，收入1.546亿美元。

超出预测总是有助于提振乐观情绪的，但Box在财报电话会议上提到最重要的一项就是对下一季度的指引。Box称，预计第四季度每股盈利2至3美分，收入在1.635亿美元至1.645亿美元之间。相比之下，华尔街预计Box每股亏损2美分，收入为1.6425亿美元。

这一消息让Box股票在盘后交易中上涨了7％多。

Constellation Research分析师Alan Lepofsky表示，Box的增长表明它为企业提供了重要的功能，因为内容几乎是工作各个方面的一个关键组成部分。

Lepofsky说：“从医生查看患者信息、金融交易到营销活动，内容是大多数业务流程的核心，Box已经成功地从云内容存储提供商转变为内容管理系统提供商。”

Lepofsky补充说，Box正在改进与记录系统、协作工具和工作流程系统的集成。“Box让开发者以不可知的方式获得人工智能，这与客户产生了很好的共鸣，因为这让他们可以自己选择使用哪种平台。”

其他亮点还包括Box第三季度的账单，同比增长10％，达到1.556亿美元。此外，Box规模超过每年10万美元的交易数量增加了40％，付费客户增加了大约3000家，使得客户总数超过90000家。

Box联合创始人、首席财务官Dylan Smith表示：“第三季度，我们实现了稳健的收入增长并继续提高运营效率，我们有望在第四季度实现第一季度非GAAP盈利能力。”



Box还更新了年终指引，称预计收入将在6.08亿美元至6.09亿美元的窄幅范围内，并且在某些成本如股票补偿之前每股亏损15至16美分。分析师此前预计Box的全年收入为6.0752亿美元，每股亏损18美分。



