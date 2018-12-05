 个灯：深挖优质数据价值 把握营销行业脉搏

个灯华南总监唐菲是资深广告人及数据营销专家，拥有多年从业经验，也见证了营销方式的更迭和发展，纵横广告业多年。在她眼中，促进营销变革的因素有哪些呢？

至顶网软件频道消息： 伴随着信息技术的发展，营销的方式日新月异。时至今日，数字化营销已经深入参与到了人们生活的方方面面。大数据技术的分析与预测使营销更加精准，而精准营销带来的高回报率也证实了大数据的强大能力。

个灯华南总监-唐菲

用户、市场、技术推动营销变革

个灯华南总监唐菲是资深广告人及数据营销专家，拥有多年从业经验，也见证了营销方式的更迭和发展，纵横广告业多年。在她眼中，促进营销变革的因素有哪些呢？她认为有以下三个：

一是用户角色的变化，用户角色经历了从信息接受者、信息输出者、互动参与者到品牌引领者的变迁，而用户角色的变化也推动了营销理念由媒体导向向受众导向的转变。

二是是市场需求的变化，用户角色变化带来了市场需求的变化，市场由品牌主导变成用户主导市场。

三是技术，技术推动了各行各业的变革，大数据深入广告业，数据和营销的融合冲击着业内传统的营销方式。

海量优质数据为本，行为属性锁定目标用户

个灯是个推旗下的数据服务产品，它依托于个推所覆盖的数十亿的设备终端，以出色的数据分析和运算能力，受到了众多品牌的青睐。

唐菲说：“大数据时代，一个小偏差都可能会对分析结果有很大的影响。一直以来个灯始终提供优质的数据服务，树立了行业标杆，让营销更加精准。”

拿母婴行业举例，我们想当然的认为妈妈群体是母婴用品的精准人群。但实际上，从个灯以往的案例来看，一些男性也关注母婴用品，虽然人口属性是男性，但这不代表这些用户就不是品牌的目标受众，这些男性用户的数据同样具有重要的营销价值。人口属性带来的只是“泛精准”营销，但真正的“精准营销”，是指通过人群的行为属性而不是人口属性锁定用户画像，精准找到目标投放用户。

大数据助力 让营销如虎添翼

大数据给营销行业带来众多发展机遇，在唐菲看来，这些机遇包括：

帮助企业做更深入的研究及市场预测：通过大数据，在产品出厂前企业就可思考将产品投放于何种市场，做好决策分析。

帮助企业制定目标：相较于之如售价和销量等简单的目标，在结合大数据后，企业可考虑品牌渗透率等多维度目标。

实现大数据和场景化的融合：通过用户画像做个性化营销，大数据带来了丰富的场景化应用和媒介环境的深刻变化。

但是，唐菲也表示，大数据并不能解决品牌在营销中遇到的所有问题，品牌方的方法论证也同样重要。比如现在大火的江小白品牌总监小白哥，其有一套完善的营销方法论，虽借助了大数据之手，但本质上仍然是运用工具的场景。

营销是船，数据为帆，大数据跟品牌自身的营销方法的紧密结合才能带来更大价值，“但不能神话大数据，认为大数据无所不能”，唐菲说到。未来个灯仍将定位于数字化营销时代的供应商，为客户提供优质的第三方服务，通过自身出色的大数据能力帮助品牌主洞察人群特征、分析效果、监控流量，用专业的解决方案使营销价值最大化。