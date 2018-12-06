Cloudera预览Kubernetes专属机器学习平台

Cloudera今天宣布预览了一个新的云原生机器学习平台，该平台运行在Kubernetes软件容器编排平台上。

Cloudera今天宣布预览了一个新的云原生机器学习平台，该平台运行在Kubernetes软件容器编排平台上。

容器是可移植的、自包含的软件环境，包括了代码和所有依存关系，让应用能够可靠地运行在多个计算环境中。

Cloudera表示，这个新推出的Cloudera Machine Learning平台将在异构计算环境中提供快速配置、自动扩展以及容器化分布式处理功能，旨在将安全数据访问与跨内部部署、公有云、混合环境中的统一体验相结合。安全数据访问覆盖Hadoop的HDFS文件系统、云对象存储和外部数据库。

此举代表着Cloudera正在逐渐摆脱对Hadoop大数据平台的依赖。随着Hadoop成为云中的一种商用服务，Cloudera已经开始向价值链上端移动，把机器学习作为自己的核心竞争力。

Cloudera表示，企业越来越需要将机器学习作为日常运营的一部分。Cloudera Machine Learing旨在帮助这些企业组织降低机器学习开发的门槛，让用户能够配置他们自己的环境而尽量减少IT部门人员的负担。

该软件扩展了本地Cloudera Data Science Workbench的工作流程元素，具有类似云的功能，如自动缩放、分布式依赖隔离以及分布式GPU训练，可以使用标准的Kubernetes工具安装到任何受支持的Kubernetes环境中，也就意味着它不依赖于主机处理器。依赖管理由容器化的Python、R和Apache Spark-on-Kubernetes库提供。

该产品最初针对的是那些希望使用公有云存储服务的企业组织，以及那些现有云管理Kubernetes环境的客户。Cloudera表示，计划未来将该产品作为托管服务提供给客户。Cloudera的Data Science Workbench将仍然是内部部署的首选平台。

Cloudera未公布定价，预计该产品明年上市。企业现在可以注册进行预览。