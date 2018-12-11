 IBM 18亿美元出售旗下7款应用产品给印度合作伙伴HCL

IBM正在将自己企业软件组合中最久经时间考验的业务以18亿美元价格出售给合作伙伴HCL Technologies。

至顶网软件频道消息： IBM正在将自己企业软件组合中最久经时间考验的业务以18亿美元价格出售给合作伙伴HCL Technologies。

近日宣布的这项交易共包括七款应用，最主要的是Notes和Domino。这两款应用构成了以前被称为Lotus Notes的企业协作平台（IBM在1995年以35亿美元的价格收购）。

去年HCL就可以通过与IBM达成的合作伙伴关系开始接手Notes和Domino的开发工作。除此之外，这家印度专业服务巨头还收购了IBM的Connections，这是IBM在2007年推出的一款协作解决方案。

其他几个应用覆盖几个不同的类别，包括BigFix设备管理平台、用于创建Web门户的Portal工具，可以帮助企业在其Web应用中发现潜在安全漏洞的Appscan，此外还有两款商务和营销解决方案。

这些应用中的大多数都至少已有十年历史，收入增长潜力有限，特别是在像Slack这样的现有替代选择迅速崛起的时候。这次与HCL达成协议，将让IBM释放更多资源重新专注在云计算等高增长领域。

为了推动这一转型，IBM在10月签署协议以340亿美元收购Red Hat。此外IBM还投资人工智能、互联设备、网络安全等一系列新生细分市场。IBM正在试图抵消传统业务线的持续下滑，而且这个下滑导致上季度总收入下降2％。

IBM认知解决方案和研究高级副总裁John Kelly在一份声明中表示：“我们认为现在是剥离这些越来越多作为独立产品提供的协作、营销和商业软件资产的时候了。与此同时，我们相信这些产品对于HCL来说是一个强大的战略契合，HCL将能够更好地为客户推动创新和增长。”

HCL得到的这些应用业务也许不一定能实现高增长，但确实能带来大量现有企业级用户，这将给HCL的专业服务业务带来新的机会。据路透社报道，HCL预计明年年中完成收购，两年之后收入会增加6.5亿美元。